Tuesday, 4 January 2022, 15:00 HKT/SGT Share:

來源 Elektros, Inc 伴隨著進軍汽車租賃市場的步伐,Elektros, Inc.(場外交易市場代碼:ELEK)看到了巨大市場潛力和協同增效作用。通過電動汽車租賃在社會中佔據顯耀地位 摘要:在飛速發展的汽車租賃市場,Elektros不斷拓展業務,並先人一步,欲將電動汽車部門與車輛租賃部門整合在一起。隨著越來越多的人選擇不再買車,Elektros欲進入電動汽車租賃行業。在美國佛羅里達州陽光島設立第一家門店之後,Elektros便成為引領潮流的領頭羊。這一領域的前景著實誘人。租賃電動汽車為Elektros電動汽車產品拓寬了市場,使電動汽車生產和租賃融為一體。

佛羅里達州陽光島海灘, 2022年1月4日 - (亞太商訊) - Elektros Inc.不僅能夠設計電動汽車,而且可以對外出租。另外,他們還採用了等待申請專利的多充裝配系統。隨著電動汽車租賃行業不斷壯大,Elektros欲承擔更多社會責任。綠色能源計劃已在全球引起共鳴。人們現在希望租賃或預訂汽車,而非購買汽車。



下一代將採取汽車租賃和預訂模式。需求與慾望隔離,這也是Elektros進入這一市場的原因。如今,社會中許多人不再願意承擔養車的負擔,而是選擇租車,這也是預訂模式應運而生的原因。新千年一代和年輕一代已步入成年階段,不再養車倒是一件好事。與租車不同,他們就不用再為購買車險,維修車輛或車輛貶值擔心。預訂一般在一個月到兩年之間,相比租賃更為靈活。



“現在已經發生變化,這就是創新的力量。如今社會節奏加快,如果你沒有跟上,那你就會落伍。”Elektros首席執行官Shlomo Bleier講道,“抓住機遇是我們的主題。當今社會的範式轉變就是使用,而非擁有,這就是我們認為的機遇。電動汽車市場是我們的工作重點。我們欲憑藉綠色地球主題進軍這一市場。我們將為其它行業參與者設定標準,供其參考。Elektros Rentals將成為電動汽車租賃的領頭羊。”



關於Elektros, Inc.



Elektros是一家美國電動汽車公司,為消費者和企業創新交通出行解決方案。為實現碳中和目標,汽車行業在未來十年面臨著巨大挑戰,與人類生存息息相關。面對這種範式轉變,Elektros採用了促進可持續變革性用戶體驗的交通出行技術。 Elektrosi希望在2023年初向消費者推出一款全新且難以抗拒的電動汽車產品。公司計劃在2022年初推出一款新的產品。



前瞻性聲明注意事項



本新聞稿包含“前瞻性聲明”,包括有關未來事件或未來財務和經營業績的信息。諸如“可能”、“將要”、“預計”、“估計”、“認為”及具有類似含義的措辭及其變體用於確認前瞻性聲明。前瞻性聲明不得理解為擔保未來業績或經營結果,並非準確表示實現業績或經營結果的時間。前瞻性聲明是以作出聲明之時掌握的信息和/或管理層對未來事件的判斷為基礎,可能具有一定風險和不確定性,可能造成實際業績或經營結果與前瞻性聲明所列大不相同。可能造成差異的重要因素包括但不限於:對Elektros Inc.產品的需求發生變化,推出全新產品,公司維持客戶和戰略合作夥伴關係的能力,競爭產品與定價的影響,目標市場的增長,公司流動性和財務力量的充足性以及Elektros Inc.在美國證券交易委員會備案信息。本新聞稿前瞻性聲明包括有關未來銷售、成本、產品市場滲透率以及聯邦和州監管措施的信息。關於影響Eletros Inc.的風險因素和不確定性,欲了解詳細情況可登陸www.sec.gov.查看公司證券交易委員會備案信息。 Elektros, Inc.不會因為最新情況、未來事件或其他原因公開更新或修改任何前瞻性聲明。



聯繫方式:

Elektros, Inc. IR and Media Inquiries

David Maddox

Email: dmaddox@bullsimedia.com

網站: www.bullsimedia.com

電話: 813-687-5257



資料來源: Elektros, Inc.



話題 Press release summary



部門 通用汽车, EVs, Transportation

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network