Tuesday, 4 January 2022, 10:11 HKT/SGT Share:

來源 Apollomics, Inc. 冠科美博（Apollomics）首席執行官余國良博士當選為百華協會 (BayHelix Group) 董事會主席

中國杭州市、上海市和美國加州福斯特市, 2022年1月4日 - (亞太商訊) - 冠科美博（Apollomics Inc.）一家致力於發現和開發單藥及組合腫瘤療法的創新生物製藥公司，今日宣佈，冠科美博聯合創始人、董事長兼首席執行官余國良博士最近被任命為百華協會董事會主席，此項任命自2022 年 1 月起生效。



余博士表示：「成立20 年以來，百華協會一直是中國新興企業與世界其他國家/地區聯繫的重要紐帶之一，我很榮幸得到同行們的認可，讓我有機會帶領百華協會在全球生命科學生態圈內繼續推動生物技術創新和拓展商業機會。冠科美博是一家專注於開發腫瘤創新療法的生物技術公司，在中美兩國均有運營實體，我們自成立以來一直與百華協會密切合作並共同成長。我期待通過我的專業知識和見解，與傑出的百華協會董事會成員及會員通力合作，進一步實現我們連接全球生物製藥公司的目標。」



關於百華協會



百華協會是由全球生命科技和醫藥健康產業領域中的商業領袖組成的非營利性會員組織。我們的使命是促進生命科技和醫藥健康產業的發展。2001年，百華協會於三藩市灣區成立，現在我們在全球擁有800多位會員，主要集中在中美兩地。百華協會致力於培育和創造商機，為社會提供和培養領導者，並在其成員之間建立溝通網路並分享資訊和經驗。多元化的會員基礎涵蓋了許多世界頂級製藥和生物製藥公司，頂尖的專業服務和投資機構，以及中美的新興生物技術公司。百華會員是邀請制，超過三分之二的會員是「總裁級（ CEO, COO, CFO等）」的企業高層決策人物。他們中的大多數人都經過了科學和商業方面的交叉培訓，精通中英文雙語。百華已成為一個極具影響力的協會，作為橋樑將中國新興的生物技術公司和製藥企業與世界各地的同行聯繫起來。



關於冠科美博（Apollomics Inc.）



冠科美博（ Apollomics Inc.）是一家創新型生物製藥公司，致力於研發腫瘤靶向和免疫單藥及其組合療法。公司產品管線有多個處於不同開發階段的專案，包括為恢復機體免疫系統識別能力和殺死癌細胞的新型人源化單克隆抗體和為針對失控的生長信號通路的靶向療法。公司在中國杭州市、上海市和美國加州福斯特市均有運營實體。欲了解更多資訊，請訪問 www.apollomicsinc.com。



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Wilson W. Cheung

首席財務官

電話：(650) 209-4436

wcheung@apollomicsinc.com



公司聯絡人：

張立平

高級市場總監

電話：(86) 0571-83521933

liping.zhang@apollomicsinc.com



中國媒體聯絡人：

博達浩華國際財經傳訊集團

馮嘉莉 (Kelly Fung)

總經理

電話：(852) 3150 6763

kelly.fung@pordahavas.com





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