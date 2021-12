Friday, 31 December 2021, 11:39 HKT/SGT Share: 金力永磁宣佈於港交所主板上市計劃 每股作價33.80港元至40.30港元

香港, 2021年12月31日 - (亞太商訊) - 江西金力永磁科技股份有限公司(「金力永磁」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:6680.HK),領先的高性能稀土永磁材料生產商,今天宣佈於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市計劃。



金力永磁計劃全球發售125,466,000 H股股份(「發售股份」)(視乎超額配股權行使與否而定),其中112,919,200股發售股份將作國際發售(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定),其餘12,546,800股發售股份將作香港發售(可予調整),每股作價介乎33.80港元至40.30港元。



公司將於2021年12月31日(星期五)上午9時正開始於香港公開發售,2022年1月7日(星期五)中午12時正截止。股份預計將於2022年1月14日(星期五)開始於聯交所買賣,股份代號為6680.HK,每手200股。



中信里昂證券資本市場有限公司及法國巴黎證券(亞洲)有限公司為上市項目的聯席保薦人。中信里昂證券有限公司、法國巴黎證券(亞洲)有限公司及星展亞洲融資有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。



金力永磁A股自2018年9月起於深圳證券交易所創業板上市(股份代號:300748.SZ),公司現尋求其H股於聯交所主板上市,與於深圳證券交易所的A股進行雙重第一上市。



增長迅速的全球領先的高性能稀土永磁材料生產商



金力永磁為領先的高性能稀土永磁材料生產商。根據弗若斯特沙利文的資料,2020年公司的高性能稀土永磁材料產量為9,612.9噸,市場份額約為14.5%,按高性能稀土永磁材料產量計,排名世界第一。與此同時,公司於2020年使用晶界滲透技術生產4,111噸高性能稀土永磁材料,於晶界滲透稀土永磁市場中排名世界第一,約佔21.3%的市場份額。自成立以來,金力永磁一直專注於用於全球新能源、節能環保領域高性能釹鐵硼稀土永磁材料的研發、生產及銷售。公司的產品廣泛應用於包括新能源汽車及汽車零部件、永磁風力發電機、節能變頻空調、3C產品、節能電梯、機器人及智能製造等多個下游行業。



金力永磁根據客戶的採購訂單生產定制的高性能釹鐵硼永磁材料,其產能涵蓋整個高性能釹鐵硼永磁材料生產週期,包括研發、模具開發與製造、毛坯生產、製成品加工、表面處理、充磁、測試、磁組件生產及包裝。鑑於預期下游行業的需求大幅增長,公司已戰略性地擴大產能,其高性能釹鐵硼永磁材料毛坯年度產能由2018年的7,000噸增至2020年的12,800噸,複合年增長率為35.2%。公司將進一步升級及擴展現有的贛州生產基地以及包頭及寧波的新生產基地,預計於2022年及2025年,高性能釹鐵硼永磁材料毛坯的年產能將分別達23,000噸及40,000噸。公司位於包頭的新生產基地已在2021年12月完成工程竣工驗收,預計於2021年年底投產,其高性能釹鐵硼永磁材料毛坯的設計年產能將達8,000噸。



金力永磁已在多個關鍵下游領域建立市場領先地位。在新能源汽車方面,於2020年,按使用其高性能釹鐵硼永磁材料的新能源乘用車數量計,公司全球排名第二,其向新能源汽車行業交付的稀土永磁材料足以為約450,000台新能源乘用車裝備新能源汽車驅動電機,相當於同年全球生產的新能源汽車總數的約14.5%。在風力發電方面,於2020年,按新裝機容量計,公司為風力發電機所用高性能釹鐵硼永磁材料的全球最大供應商,其向風電行業交付的高性能稀土永磁材料足以生產總裝機容量約為10吉瓦的永磁風力發電機,相當於同年全球永磁風力發電新增裝機容量的約40%。在節能變頻空調方面,於2020年,按節能變頻空調壓縮機裝配數量計,公司為節能變頻空調生產所用高性能釹鐵硼永磁材料的全球最大供應商,市場份額約為31.5%。



於往績記錄期間,金力永磁實現快速財務增長以及高水準淨資產收益率。公司收入由2018年的人民幣1,282.0百萬元增至2020年的人民幣2,288.7百萬元,複合年增長率為33.6%;公司收入由截至2020年6月30日止六個月的人民幣915.5百萬元增長至截至2021年6月30日止六個月的人民幣1,766.5百萬元,同比增長92.9%。公司淨利潤由2018年的人民幣146.3百萬元增至2020年的人民幣244.7百萬元,複合年增長率為29.3%;公司淨利潤由截至2020年6月30日止六個月的人民幣91.6百萬元增加至截至2021年6月30日止六個月的人民幣220.6百萬元,同比增長140.8%。於2020年,公司的毛利率、淨利率及加權淨資產收益率分別為23.7%、10.7%及17.1%;截至2021年6月30日止六個月,公司的毛利率、淨利率及年化加權淨資產收益率分別為24.3%、12.5%及20.7%。



與新能源及節能產業的龍頭企業客戶深度合作,抓住不斷增長的下游需求



由於稀土永磁材料在減少碳排放方面突顯出固有優勢,故在全球碳減排趨勢下,金力永磁的主要下游行業正經歷快速增長,從而轉化為對其產品的強勁及不斷增長的需求。



憑藉龐大的生產規模、優質的產品供應、卓越的研發能力、專有技術,加上強大的產品交付能力,金力永磁已進入下游行業多家全球領先企業的供應鏈體系。2020年,公司的主要客戶包括全球新能源汽車行業前五大參與者(按2020年銷量計)中的四家、全球風電行業前五大參與者(按2020年新增裝機容量計)中的三家及中國前兩大家用空調生產商(按產量計)。此外,在3C、節能電梯、機器人與智能製造、軌道交通等領域,公司已進入包括博世力士樂及通力電梯等多家頂級客戶的供應鏈體系。公司與這些領域各自的龍頭企業建立牢固及整合的關係,使其處於抓住不斷增長需求的戰略優勢地位。



稀土永磁材料行業以客戶黏性高及進入門檻高為特徵,具備先發優勢



稀土永磁材料行業特徵為客戶黏性強,進入門檻高。由於高性能釹鐵硼永磁材料的質量對客戶最終產品的性能和質量有重大影響,客戶往往不會輕易更換供應商。金力永磁利用其在高性能釹鐵硼永磁材料方面的專業及技術專長參與到客戶新產品的設計中,協助客戶優化其產品性能,降低生產成本,同時對客戶生產非標準化產品的專業需求展現出極強的應變能力。金力永磁強大的研發能力,輔以執行能力及質量控制,使公司能夠不斷達致客戶設定的標準,從而有助於其成功地與客戶建立及保持穩固的關係。



由於客戶認證的高門檻,金力永磁與眾多頂級客戶已建立的長久合作關係將有助提高其品牌知名度及聲譽,並使公司能夠利用先發優勢鞏固其在業內的既有領先地位,進一步擴大客戶群。



強大的生產優化研發能力及全球領先的晶界滲透技術



高性能釹鐵硼永磁體設有較高的生產技術門檻。金力永磁能通過配方優化降低高性能釹鐵硼永磁材料生產過程中中重稀土的添加,幫助風電行業的客戶降低其生產成本。此外,公司採用其專有的晶界滲透技術以實現大規模生產,並開發出用於節能變頻空調及新能源汽車及汽車零部件的高檔產品,在大幅減少中重稀土用量的同時,仍能維持高性能。根據弗若斯特沙利文的資料,晶界滲透技術一般可以減少50%至70%的中重稀土用量。公司的晶界滲透技術現已廣泛應用於其高性能釹鐵硼永磁材料成品在節能變頻空調領域及新能源汽車和汽車零部件領域中的生產,亦應用於若干高性能釹鐵硼永磁材料成品在3C領域的生產。



與主要稀土供應商長期穩定的戰略合作



金力永磁與主要稀土供應商維持長期穩固的戰略合作,中國六家稀土集團中的五家為其稀土供應商。在公司的供應商中,按稀土年開採配額計,中國南方稀土是中國第二大稀土礦業集團,其2021年稀土年開採配額為42,450噸,約佔同年全國開採配額的25.3%,其出產物主要為中重稀土。於往績記錄期間,中國南方稀土為公司的五大供應商之一。公司亦已與中國南方稀土、中國北方稀土等主要稀土供應商建立牢固的戰略合作關係,以確保稀土的長期穩定供應。另外,中國的輕稀土礦主要分佈在內蒙古自治區包頭, 中重稀土礦主要分佈在江西贛州等南部地區,因此公司在贛州及包頭的基地使其享有成本優勢、方便交付及具有穩定可靠的稀土材料供應。



此外,稀土新巨頭中國稀土集團有限公司於2021年12月23日通過合併頂級國有企業成立。中國稀土集團有限公司由中國鋁業集團有限公司、中國五礦集團有限公司、贛州稀土、中國鋼研科技集團有限公司及有研科技集團有限公司共同出資組建。新成立的中國稀土集團有限公司將在國資委的直接監督下運營。中國稀土集團有限公司的成立有利於整合資源、提高新技術及新材料的應用水平,以及促進稀土產業的長期健康發展。



經驗豐富及忠誠的管理團隊,具有遠見卓識的領導力及出色的執行能力



金力永磁成功經營的良好記錄及其領先的市場地位證明其管理團隊的領導能力及執行能力。在公司董事長兼總經理蔡報貴先生的帶領下,公司擁有一支高素質、優勢互補的核心管理團隊以及一支由兩名省級科技人才帶隊的研發團隊,管理團隊均具有深厚行業背景和豐富管理及運營經驗。憑藉高級管理層、僱員的技術專長,加上公司在進行研發項目中積累的豐富專業技能,金力永磁已成為多個碳減排領域的領先公司供應鏈體系中的關鍵供應商,並實現優質產品悠久的往績記錄,從而有助公司鞏固其已建立的市場佈局,並力爭成為稀土永磁材料市場排名第一的全球領導者。



江西金力永磁科技股份有限公司董事長、執行董事兼總經理蔡報貴先生表示:「為應對氣候變化,全球各國政府在推廣新能源及減少碳排放方面採取積極行動,中國更宣佈計劃分別於2030年及2060年前實現碳達峰及碳中和。鑑於稀土永磁材料在減少碳排放方面突顯出固有優勢,在全球碳減排的大趨勢下,下游行業對稀土永磁材料的需求持續上升。為抓住不斷增長的下游需求,金力永磁計劃於未來進一步擴大產能、通過選擇性收購或戰略投資擴充產業鏈、加大研發力度以進一步改善生產技術及豐富現有產品組合、把握行業向上發展的戰略機遇期以積極擴大全球業務版圖。展望未來,金力永磁將繼續通過生產和提供高性能釹鐵硼永磁材料,努力促成中國及世界各地實現碳達峰及碳中和,並真正實現「用稀土創造美好生活」的使命。」





