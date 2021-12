Thursday, 30 December 2021, 18:35 HKT/SGT Share: 益美(1870)步入太陽能發電領域 首獲千萬訂單

香港, 2021年12月30日 - (亞太商訊) - 12月28日,益美(1870)發佈公告稱,旗下合資公司信能中和與Maker Resources訂立太陽能發電系統銷售協議。協議顯示,信能中和作為太陽能發電系統供應商將向Maker Resources供應其自有品牌為主的高質量太陽能發電系統及提供相關服務,並於馬來西亞開展新能源業務。



此次銷售協議的簽訂,標誌著集團向綠色能源邁出實質性的一步。益美(1870.HK)選擇在雙碳經濟及綠色能源成為發展主流趨勢的這個時點切入太陽能發電領域,應該是其拓展業務多元化的良機。



據瞭解,自銷售協議簽署當日起一年內,Maker Resources將須向信能中和下達金額不少於人民幣1000萬元的訂單。這意味著,益美在綠色經濟領域邁出了實質性的一步,相信將有更多實質性業務和項目逐步落地,對於新業務的拓展具有里程碑式的意義。



切入新能源業務 實現多元化發展的憧憬



後疫情時代,資本市場嗅覺十分靈敏,對潔淨能源賽道和迎合該賽道政策發展的公司給予比以往較高估值或溢價。以金陽新能源(1121.HK)為例,公司以傳統行業業務為主,及後拓展清潔能源業務,按照2021會計年度所指其新能源業務只佔整體業務不到10%,但其市值按現價計已達160億。足以證明市場對清潔能源行業的肯定,且看益美(1870.HK)作為傳統建築領域龍頭,注入新能源新業務及多元化業務發展能否為公司帶來一些憧憬?





話題 Press release summary



部門 能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network