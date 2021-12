Thursday, 30 December 2021, 16:42 HKT/SGT Share: 電動工具及戶外動力設備全球供應商泉峰控股有限公司於香港聯合交易所主板掛牌

香港, 2021年12月30日 - (亞太商訊) - 電動工具及戶外動力設備(「OPE」)的全球供應商,泉峰控股有限公司(「泉峰控股」或「公司」;股份代號:2285.HK),今天於香港聯合交易所有限公司(「港交所」)主板正式掛牌並開始交易。

泉峰控股上市儀式現場

泉峰控股是次全球發售共計71,916,000股股份,每股發售股份最終發售價為43.60港元。經扣除就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計總開支後,公司自全球發售所得款項淨額估計約為2,957.15百萬港元。香港公開發售及國際發售最終發售股份數目分別為7,191,600股及64,724,400股,分別佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%及90%。



泉峰控股專注於創新開發(尤其是鋰離子電池系統技術領域的創新),專門提供為滿足全球終端用戶多樣化需求而量身定制的全套產品。公司現時擁有EGO、FLEX、SKIL、大有及小強五個差異化且廣受認可的品牌,覆蓋世界主要地區及針對不同類型終端客戶的細分市場。旗下EGO品牌自2013年成立以來獲得全球電動OPE市場的強烈認可,EGO系列產品包括騎乘式割草機、打草機、鏈鋸及吹風/ 掃雪機等。2020年,公司所得收入位列全球排名第九位,佔市場份額約1.7%;OPE部分業務所得收入全球排名第十位,佔市場份額約2.1%;並於全球動力工具和OPE市場中綜合排名第13位,佔市場份額約1.9%。



憑藉對行業前沿技術的洞察力,以及以客戶為中心的創新能力,泉峰控股持續推出展示尖端技術及產品設計能力的新產品;配合公司多渠道銷售及分銷網絡,各類創新產品被銷往北美、歐洲及亞洲等多個地區及世界主要市場;现有的全球運營模式及強大的品牌組合令公司在滿足目標市場的終端客戶需求的同時進一步擴大市場份額。隨著研發、製造,銷售及分銷各環節環環相扣,並最終形成一套成熟的集成體系,泉峰控股在電動工具和OPE行業保持並持續鞏固全球市場領先地位。



泉峰控股有限公司執行董事、董事長兼行政總裁潘龍泉先生表示:「泉峰控股今天正式登陸香港股票交易市場,為公司發展揭開嶄新一章。本次順利上市,體現了全球投資者對公司業務發展、經營理念的信任和支持,公司亦由此站上國際資本舞台,全方位展示我們的特色及優勢。展望未來,我們將持續增強產品創新能力,提升企業競爭優勢,推動行業高質量發展,立志成為電動工具和OPE行業鋰電化、智能化及數字化時代的創新驅動型領導者。」



關於泉峰控股有限公司

泉峰控股有限公司作為一家電動工具及戶外動力設備(OPE)全球供應商,提供知名品牌組合下的全系列產品,專為滿足全球終端用戶的多樣化需求量身定制。泉峰控股目前擁有針對高端及大眾市場終端用戶推出的EGO、SKIL,以及針對工業級/專業級終端用戶推出的FLEX、DEVON大有及小強五個差異化且廣受認可的品牌,覆蓋全球主要地區及細分市場。





話題 Press release summary



部門 Engineering

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network