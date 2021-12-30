Wednesday, 29 December 2021, 18:33 HKT/SGT Share:

來源 Esprit Holdings Ltd. 思捷環球將進行一系列令人興奮的舉措重振業務 隨著新產品開發總裁上任

思捷環球將推出圍繞其豐富歷史和品牌傳統設計的全新產品系列

香港, 2021年12月29日 - (亞太商訊) - 思捷環球控股有限公司(「思捷環球」、「公司」或「集團」；港交所：00330)欣然宣布將進行一系列令人興奮的舉措，意味「Esprit」這個品牌將重返亞洲市場。繼總部於年初遷至香港後，集團很高興任命Sang Langill 先生( 「Langill先生」)成為集團新的產品開發總裁。Langill 先生於二零二一年九月加入公司，策劃創立新的產品系列，並調整集團策略以專注拓展電子商務。



截至二零二一年六月三十日止六個月(「期間」)，集團於這期間改變營運模式後，業績自截至二零一七年六月三十日止年度以來首次轉虧為盈，彰顯進行中的重組活動的成功。公司股東應佔未經審核溢利約為121百萬港元，而去年同期則錄得公司股東應佔未經審核虧損約3,661百萬港元。業績造好部分歸因於集團採取嚴格的成本控制措施，大幅減少特殊項目的損失以及改善電子商務渠道的銷售。



其他值得注意的財務重點包括(截至二零二一年六月三十日止六個月未經審核數據)：



1. 業績獲大幅改善，除利息及稅項前溢利(EBIT)轉正數至164百萬港元，扭轉截至二零二零年六月三十日止六個月可比較期間的除利息及稅項前虧損3,119百萬港元。除利息及稅項前溢利率為4.2%﹔



2. 截至二零二一年六月三十日止六個月的股東應佔淨溢利為121百萬港元，純利率為3.1%，扭轉截至二零二零年六月三十日止六個月可比較期間錄得淨虧損3,661百萬港元﹔及



3. 截至二零二一年六月三十日，存貨為1,249百萬港元，較截至二零二零年六月三十日的1,265百萬港元減少1.2%，更較截至二零一九年六月三十日的1,845百萬港元減少32.3%，顯示庫存管理工作取得成效。



秉承集團的座右銘 「我們讓你感到因美而自在」，思捷環球不斷提高產品設計和質量，專注於耐用和可持續的服裝。作為世界夢寐以求的品牌，思捷環球欣然宣布將於2022年在全渠道平台推出全新產品系列，全新的產品不僅僅是服裝產品，更把思捷環球的精神融入產品，務求點燃顧客的懷舊感，喚起他們對思捷環球的愛、快樂和幸福的回憶。透過回顧品牌於七十年代末至九十年代的故事，團隊希望將品牌豐富多彩的傳統和成就現代化，刷新顧客對思捷環球長久作為時尚領導企業的記憶，讓他們從設計師的作品中對品牌產生歸屬感。



限量版產品由集團駐於不同地區，包括德國、首爾、紐約、洛杉磯及香港的產品設計、營銷、品牌及概念和消費者團隊設計及策劃，這些團隊共同組成Esprit全球設計中心，由駐香港的產品開發總裁領導。Langill先生表示：「我很高興亦很榮幸成為此擁有悠久歷史品牌的一員。此外，我對集團各地團隊對工作的熱情和敬業態度有非常深刻的印象。我有信心我們對 Esprit 的愛和熱情會於即將推出的系列中體現出來。」



展望未來，電子商務將成為集團實現全球業務擴展的主要策略支柱。集團現正尋求利用電子商務夥伴關係，並擴大其直接面向消費者的電子商務平台，以加快亞洲的增長動力。同時，集團亦將加快第一方數據的獲取及智能運用，以提升品牌知名度及客戶忠誠度。



主席邱素怡女士總結:「Sang將在產品和銷售方面擔當全球領導角色，我對Sang和他的團隊充滿信心和期望，相信他們能為集團的產品注入新意和創造力，於協助推動銷售的同時，更助我們的品牌更有效地與客戶互動。」



請密切留意集團更精彩的新發展！



關於思捷環球

在基本的積極願景推動下，Susie和Doug Tompkins夫婦於1968年在加州創立ESPRIT。受60年代革命思潮啟發，思捷環球建立出清晰的品牌理念─經常擁抱真實的生活和相聚，貫徹「我們讓你感到因美而自在」的品牌承諾。思捷環球的成功故事背後有兩大支柱：透過悠閒的剪裁、優質的必需品及精心挑選的時尚衣飾傳遞歡樂，同時堅守可持續發展、平等及自由選擇的核心價值，例如：在90年代初期，當「環保時裝」尚未興起前，思捷環球便率先推出首個以100%有機棉製造產品的環保系列，更以自家團隊取代模特兒，體現出「Real People Campaign」的真義。



思捷環球從成立至今依然堅守此精神，發展足跡遍佈全球多於30個市場。思捷環球於一九九三年在香港聯合交易所上市，全球總部位於香港。







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