來源 ALT 5 Sigma Inc ALT 5 Sigma 和 BankLine 宣布合作,將數字資產平台引入比特幣 ATM 通過新的合作夥伴關係,公司將為比特幣行業提供“白標”移動應用程序、場外交易平台、交易台和維士卡 /萬事達卡品牌解決方案。

紐約, 2021年12月24日 - (亞太商訊) - ALT 5 Sigma Inc. 是一家全球金融科技公司,為數字工具的交易、清算、結算、支付和保險託管提供下一代區塊鏈技術,今天宣布已與唯一對加密貨幣友好的銀行 BankLine 建立獨家合作夥伴關係解決方案,提供願意滿足加密行業各種需求的冗餘存管機構組合。



通過合作,ALT 5 Sigma 將提供其旗艦產品 ALT 5 Prime Enterprise、ALT 5 Liquidity 和 ALT 5 Pay。 ALT 5 Prime Enterprise 是一個完整的“白標加密貨幣交易所”,具有最佳價格執行和品牌維士卡/萬事達卡,旨在增強用戶體驗並提高客戶保留率。 ALT 5 Liquidity 為比特幣 ATM 行業提供了通過 OTC 服務台或通過 FIX API 的完整集成獲得最佳價格執行的能力,而 ALT 5 Pay 服務支持加密支付的集成,並且所有這三種服務都可以在一個品牌化的“白標”部署。



“我們期待與 BankLine 令人興奮的團隊及其客戶合作,在不斷變化的數字資產領域創造更高效和創新的產品,”ALT 5 Sigma 執行主席 Richard Groome 說。



Alt 5 Sigma 和 BankLine 是完美的搭配,”BankLine 總裁兼首席執行官 Mark Ochab 說。“BankLine 專注於為 BTM 行業提供創新技術、銀行業務和相關服務。 ALT 5 Sigma 平台將使我們的 BTM 客戶能夠從單一用途的基於現金的售貨亭轉變為全方位服務的交易所,為其客戶提供一整套服務和支付選項。 ”



維士卡和萬事達卡計劃使使用 ALT 5 Sigma 交易平台的銀行和其他機構能夠向其註冊最終用戶提供品牌的維士卡和/或萬事達信用卡,這些信用卡與他們的數字資產賬戶相關聯。 ALT 5 Prime 客戶將能夠在全球任何接受信用卡付款的零售商以及全球任何 ATM 機上使用這些卡。



關於 ALT 5 Sigma



ALT 5 Sigma 是一家全球金融科技公司,為數字工具的交易、清算、結算、支付和保險託管提供下一代區塊鏈技術。 ALT 5 由金融行業專家創立,其目的是為數字資產經濟提供安全性、可訪問性、透明度和合規性。 ALT 5 為其客戶提供在採用金融行業最佳實踐部署的安全可靠環境中購買、出售和持有數字資產的能力。 ALT 5 Sigma 的產品和服務可供銀行、經紀交易商、基金、家族辦公室、專業交易員、零售交易員、數字資產交易所、數字資產經紀人、區塊鏈開發商和金融信息提供商使用。 ALT 5 的數字資產託管服務由 Fireblocks 保護。登陸 alt5sigma.com 了解更多信息,或在LinkedIn 或 Twitter上聯繫。



關於BankLine



BankLine 是唯一一個對加密貨幣友好的銀行解決方案,提供願意滿足加密貨幣行業各種需求的冗餘金融機構組合。 BankLine 的加密友好銀行和服務網絡有助於減輕銀行停業的威脅,並提供持續、可持續和可擴展的銀行和支持服務。



每個 BankLine 客戶都與 FDIC 保險存款機構有直接關係。這些帳戶以企業實體的名稱命名,並且專用於實體的活動。



BankLine 的 BTM 客戶可以在 FDIC 承保的金融機構獲得全方位服務的銀行解決方案,與 250 多個 Loomis、Brinks 和 Garda Cash Vault 設施簽約,為美國及其領土上的 25,000 多個 BTM 地點提供服務。



BankLine 現在正在將加密友好型銀行業務和裝甲現金物流服務擴展到歐盟、英國以及中美洲和南美洲。



登陸 bankline.com 了解更多信息。



