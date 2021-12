SkyChain 宣布 2,000,000 美元私募並任命新董事兼首席執行官

Friday, 24 December 2021, 06:00 HKT/SGT Share:

加拿大溫哥華, 2021年12月24日 - (亞太商訊) - Skychain Technologies Inc.(多倫多證券交易所代碼:SCT)(場外交易市場代碼:SKTCF)(“Skychain”或“公司”)很高興地宣布任命Weichong (Richard) Du博士為公司董事兼董事會主席,並被任命為首席執行官。 Bill Zhang 先生已卸任本公司首席執行官,並繼續擔任本公司董事兼運營子公司的首席執行官:MiningSky Technology Ltd.、MiningSky Technologies (Manitoba) Inc. 和 Skyrendering Technologies Inc.。



在任命的同時,Richard Du 博士控制的一家公司以每股 0.42 美元的價格進行了 4,761,905 股私人配售,總收益為 2,000,000 美元。配售資金將用於一般企業用途,並有助於公司現有項目的發展和新的商業機會。



Richard Du 博士於 1991 年獲得浙江大學電子工程博士學位,是一位公認的企業家和金融家,是美國矽谷、加拿大溫哥華和中國廣東幾家成功高科技公司的創始人。公司預計它將從杜博士的商業頭腦和技術專長中受益匪淺,因為他在光纖激光器、數字光刻和分子層組裝領域擁有多項核心專利(和專有研究)。



私募配售的最終交割取決於 TSXV 的接受,屆時將宣布交割。



關於 Skychain Technologies Inc.



Skychain Technologies Inc. 是一家總部位於溫哥華的公司,提供區塊鏈基礎設施服務和電力解決方案。我們的願景是通過增長到 100MW 的加密託管容量,成為加密/數據挖掘託管領域的領先者。要了解更多信息,請訪問 www.skychaintechnologiesinc.com。



代表董事會

董事 Bill Zhang

聯絡人: 604-688-5464

bill@skychaintechnologiesinc.com



info@skychaintechnologiesinc.com



TSX Venture Exchange 及其監管服務提供商(該術語在 TSX Venture Exchange 的政策中定義)均不對本新聞稿的準確性負責。



本新聞稿中的陳述可被視為前瞻性陳述。此類陳述涉及風險和不確定性,可能導致實際結果與預期結果大相徑庭。不保證公司能夠履行此類前瞻性陳述,公司不承擔更新此類陳述的義務。此類前瞻性陳述僅為預測;由於公司面臨的風險,實際事件或結果可能存在重大差異,其中一些風險超出了公司的控制範圍。



