國美35周年慶 攜手6,000家行業知名品牌全域賦能20萬商家 打造以真快樂為核心的全零售生態

香港, 2021年12月23日 - (亞太商訊) - 2021年12月22日下午,由國美控股集團主辦的「國美全零售生態夥伴大會暨國美35周年慶啟動儀式」在北京鵬潤國際大酒店隆重舉行。通過「真快樂」APP和新華網的直播,眾多嘉賓在線上共同見證了國美成立35周年。

國美全零售生態夥伴大會暨國美35周年慶啟動儀式

國美集團創始人黃光裕、國美控股集團高級副總裁黃秀虹、國美控股集團高級副總裁周亞飛、國美控股集團高級副總裁魏秋立等國美集團及旗下產業公司領匯出席大會。



砥礪前行35載,順應時代彰顯國美擔當

1987年1月1日,國美首家門店在北京誕生。從北京珠市口大街一家不足百平米的小店鋪,到如今遍布全國逾4000家門店,歷經35載篳路藍縷、風雨兼程,國美已成長為中國零售業的領軍企業和中堅力量。



作為國美集團創始人,黃光裕表示,35年來國美的成長得益於黨和政府鼓勵、引導、支援民營經濟發展的各項政策和舉措;時代成就了國美,國美也始終用切實行動,回應時代的召喚。



他表示,35年來,國美形成了「待客如友、精準創新、合作共贏」的經營特色。創業初期,國美乘改革開放大潮,以人無我有、人有我優、敢為人先的創業精神,開創了家電零售連鎖模式;隨著融入資本市場,國美以信待人、以信立業、以信致遠,與各方夥伴互動互助互補、化競爭為合作,實現了更大格局的相融共生;如今貫徹新發展理念,國美以用戶思維、科技思維、平台思維和閉環思維,深耕家生活賽道,打造全零售生態共享平台。



未來已來,國美吹響全零售生態「集結號」

會上,國美零售高級副總裁方巍分享了國美全零售生態戰略的實施路徑與關鍵目標。方巍首先通過「開疆拓土行天下」、「數字技術促轉型」、「立體佈局全零售」三階段回顧了國美35年發展歷程。他表示,歷經35年風雨征程的國美,深知創新與改變的重要,也洞悉自身成長和發展理念,更從未停止開拓奮進的腳步。



「今天的國美,是需要被全新定義的國美。」他表示,今天的國美在深耕家生活賽道的「全零售生態共享平台」,這是國美「家‧生活」戰略第二階段的核心戰略,其主要實施路徑就是構建並聚合線上、線下、供應鏈、物流、大數據&雲及共享共建這六個重要平台。



這六大平台之間,既獨立運營,又相互協同、相互助力、相互賦能,形成全品類、全場景、全渠道、全鏈路、商品全生命週期管理的國美生態體系;六平台整合在一起,共同構建了「全零售生態共享平台」。這就是今天的國美,是開放共享、再創輝煌的國美。



會上,國美集團各主要產業公司通過線上線下聯動形式與數百家戰略合作夥伴進行簽約:2022年,國美將攜手6,000家行業知名品牌共同成長,全域賦能20萬商家,實現合作共贏,借助「全零售生態共享平台」,與各方攜手,共享共建零售新未來。



此外,國美真快樂公司執行副總裁丁薇與國美電器公司CEO王波還先後宣佈了啟動國美35周年大促活動,並詳細介紹了此次大促的理念和初衷:以實實在在的優惠感恩消費者的一路陪伴。據介紹,線上大促將依托「真快樂」的專業買手,選擇質優、價低的真選商品,引爆使用者真快樂。線下門店更是「乾貨滿滿」,通過「百億生日補貼」、「總裁精選」及多場直播活動,回饋新老用戶35年來對國美的信任與陪伴。



全心為你,全新出發。35年市場洗禮,讓國美更具韌性,也更加眼光長遠、步伐堅定。未來,國美希望能與各方攜手合作,在「家‧生活」賽道上埋頭苦幹、勇毅前行,打造一個全新的國美,以數字技術賦能零售業集約創新、共享共建,促進零售業高質量發展。







