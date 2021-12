Wednesday, 22 December 2021, 16:16 HKT/SGT Share: 中原建業首奪「上市公司卓越大獎 2021」殊榮

香港, 2021年12月22日 - (亞太商訊) - 由香港《信報財經新聞》主辦的「上市公司卓越大獎2021」頒獎典禮近日圓滿舉行,共有34家在香港上市的公司獲頒獎項,包括5家藍籌公司、27家主板企業及2家 GEM 企業,當中有首次獲獎的主板上市公司中原建業有限公司(「中原建業」或「公司」;股份代號:9982.HK)。中原建業非執行董事李樺女士代表公司出席頒獎典禮,並致感謝辭。

中原建業以「讓中原人民都過上好生活」為企業使命,主要承接輕資產代建業務,以商業代建為主,並不斷拓展政府代建、資本代建及專項管理諮詢服務。中原建業憑享譽全國的「建業」品牌、優質的產品及服務,成熟的精細化管理體系,成功樹立大中原地區代建行業絕對龍頭地位。中原建業通過輕資產模式,對外輸出品牌、運營、管理、服務等專業的房地產代建運營綜合服務。以「共建業、同發展」為遠景目標,推動中國城鎮化的建設與升級。



由於中原建業的營運模式主要以收取服務費作為淨收入,可錄得高水平的淨利潤率。根據公司2021年中報數據,中原建業上半年實現營收6.35億元,淨利潤3.62億元,淨利潤率達至57.1%,遠高於地產行業的傳統開發業務。目前,中原建業的代建項目已累計進駐116個市縣,包括河南省內99個市縣,業務在河南的比重達85%。除了河南,中原建業在湖北、陝西、山西、河北、安徽等省均有操盤項目。



公司憑出色的業務表現、財務實力及經營效率等方面,榮膺由香港《信報財經新聞》頒發的「上市公司卓越大獎 2021」。《信報財經新聞》於1973年創刊,是香港極具市場地位及備受投資者關注的中文財經媒體。其秉持嚴謹、專業的辦報宗旨,為市場提供全面客觀的報導和分析,深受機構投資者、金融機構、監管機構及財經界信賴及關注。



中原建業非執行董事李樺女士於頒獎典禮上致辭:「中原建業感謝主辦方的認可及鼓勵。未來公司將不斷加強核心競爭力,堅定長期地為客戶及股東創造價值。」中原建業執行董事馬曉騰先生亦表示:「本公司此次獲獎,是對公司業務發展與企業管理極大的嘉許,也是資本市場與業界對於公司綜合實力的認可,我們感到十分榮幸。中原建業會繼續發揮自身品牌、客戶群體以及獨到商業模式的綜合優勢,使品牌影響力不斷擴大、河南根據地不斷鞏固、團隊信心不斷增強,致力繼續獲得合作夥伴和行業的一致認可。」



根據中國指數研究院數據,由2010年至 2020 年,中國房地產代建市場新簽約建築面積的年複合增長率為24.4%,更預測2025年新簽約建築面積達至23,160萬平方米,是2020年新簽約面積的3倍。未來,中原建業將堅定實行大中原戰略,繼續在以河南鄭州為中心500公里範圍內重點拓展項目。並順應全球疫情好轉、國家經濟逐步復蘇的形勢,積極推動大中原地區的代建項目拓展。中原建業在穩固河南省內市場絕對領先地位的同時,將繼續提升核心競爭力,不斷擴大省外業務規模、提高在全國代建市場的佔有率,並與合作夥伴一同提高城市建設水平,為當地城鎮化進程及經濟社會發展不懈努力。



香港《信報財經新聞》舉辦的「上市公司卓越大獎」至今已是第六屆。《信報財經新聞》於甄選過程採用其獨家研發的股票追勢系統 EJFQ「信號」,按照皮爾托斯基企業F Score評分(Piotroski F-Score)、專業分析員建議的次數、股價表現以及財務表現四大重要準則篩選出候選名單,並交由業界行業領袖、業界商會、專業顧問以及大會組成的評審委員會進行審核,評選出具有卓越表現成績的上市公司。評選結果具公信力,為業界訂立具價值的參考指針。今屆主辦方在香港2,200多間上市企業中,選出34間最具實力的公司,包括中銀香港、長江實業、新世界發展、新鴻基地產、越秀地產等。



關於中原建業有限公司

中原建業有限公司(「中原建業」或「公司」;股份代號:9982.HK)是以大中原為戰略重點的中國領先房地產代建公司。憑藉知名的「建業」品牌、獨特的輕資產業務模式、專業的房地產代建服務、完善的優質承包商、供應商網路,以及一套標準化、高品質且持續優化更新的「建業標準」作為業務的堅實基礎,中原建業持續幫助項目創造更高的價值,進一步鞏固中國領先的房地產代建公司的地位。





