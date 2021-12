Wednesday, 22 December 2021, 11:33 HKT/SGT Share: “2021縱深新未來·首屆大灣區新經濟論壇”在深順利召開

香港, 2021年12月22日 - (亞太商訊) - 2021年12月16日,“2021縱深新未來·首屆大灣區新經濟論壇”在深圳隆重召開。本屆論壇由啟辰諮詢、福布斯環球聯盟聯合舉辦,福布斯中國為特別媒體支援單位。新潮傳媒作為聯合機構共同參與。唯一指定用酒王茅酒,官方出行合作夥伴耀出行、官方合作酒店陽朔悅榕莊聯合支持。





















本屆論壇聚焦高品質多維度新經濟領域內容生態,打造共議新經濟領域協同發展、合作融合的國際交流平臺,旨在促進大灣區新經濟領域企業發展與融合,探索大灣區可持續發展的新未來。論壇邀請到來自新消費、高新技術、智慧製造、大健康、金融科技、資本市場等眾多領域的多位企業高層出席,圍繞灣區格局、新經濟領域的資本流動、企業發展創新升級等多項議題交流探討,為粵港澳大灣區未來發展建言獻策。



大灣區組委會代表福布斯中國集團董事長兼CEO李思衛Sherman Lee先生為論壇致辭。南方科技大學創新創業學院院長、講席教授劉科院長、雲天勵飛董事/CFO兼董秘鄧浩然先生和京賽酒業CEO袁濱先生分別進行主題演講。



李思衛Sherman Lee先生表示,深圳一直是數位經濟產業重鎮,電子資訊製造業和軟體行業的基礎雄厚,培育了華為、中興通訊、騰訊、平安科技等實力強勁的企業。根據最新的福布斯全球億萬富豪榜,深圳擁有68位億萬富豪。在億萬富豪人數最多的城市當中,深圳位居全球第五,在中國內地排名第二,僅次於北京。此次,福布斯中國集團攜手啟辰諮詢在深圳共同舉辦“大灣區新經濟論壇”,希望能借此打造協同發展、合作融合的國際化交流平臺,從而促進大灣區新經濟企業的發展與融合,探索大灣區持續發展的未來。



南方科技大學創新創業學院院長、講席教授劉科院長發表了主題為《碳中和的現實與路徑》的演講,提及碳中和是一個非常複雜的系統工程,需要通過多種技術管道及各種努力去減碳,包括採用綠色甲醇經濟替代煤炭經濟和石油經濟,同時從能源的全生命週期進行分析論證,碳中和不僅需要可靠的技術路線,還需要通過大量的資料支撐切實可行的路線研判。未來40年我們肯定實現碳中和的宏偉目標。



雲天勵飛董事、CFO兼董秘鄧浩然先生在談到人工智慧行業發展時表示,人工智慧有三大要素——晶片、演算法、大資料,而雲天勵飛自成立起就在這三大領域均有佈局。在晶片方面,雲天勵飛自主研發的第二代自主智慧財產權神經網路處理器晶片DeepEye1000,目前已實現量產。與通用GPU對比,DeepEye1000單位性能提高20倍,單位能效提升100倍,可用于智慧安防、城市治理、智慧交通、機器人等多個行業,為雲天勵飛實現自進化城市智慧體的戰略目標,提供了重要基礎。



京賽酒業CEO袁濱先生深耕消費品領域多年,對於如何贏得消費者的青睞有著深刻見解。袁濱先生表示任何品牌的價值塑造只有建立在品質保障的基礎上,持續配合品牌建設,才能可能成就備受青睞的形象。2018年,茅臺集團重啟戰略品牌-王茅,堅持品質為先,塑造時尚進取與白酒文化融合的獨特感。他希望,後續這個品牌能被賦予更多的新時代精神。



齊聚新經濟論壇,共話未來新經濟

在全球產業鏈重構,競爭規則變化的背景下,中國經濟與資本市場的高品質發展離不開對“雙碳”目標的追求。結合大灣區的區域特性融入雙迴圈理論,平衡經濟增長和“雙碳”戰略關係,配合挖掘內需、激發創新、完善資本等實現協調可持續發展。



在新經濟企業改變大灣區資本市場生態的同時,消費升級也在消費領域發揮著深遠影響。基於此,本次論壇圍繞新消費、新經濟產業、資本市場三個方向,展開了三場乾貨滿滿的前沿對話,3位元主持人與15位嘉賓共同探討創新變革下的大灣區新經濟發展,共話消費領域未來發展方向及預測未來資本投資趨勢。



今年以來克服疫情影響,中國消費實現恢復性增長,當內需潛力、消費市場不斷提質升級,大灣區特殊的區位條件和良好的產業與貿易發展基礎,使其連接國內國際雙迴圈的重要樞紐作用更加突出,與此同時,大灣區也將為國內消費市場加快形成新發展格局貢獻更大力量。大灣區新經濟論壇發起人馬曉晨作為主持,與梅賽德斯-賓士|品質出行-耀出行COO首席運營官楊廣、京賽酒業CEO袁濱、飛亞達電商事業部總經理平勇濤、幸福西餅CMO李悅嘉、全棉時代官方商城總經理夏理想等嘉賓就《消費復蘇|新經濟品牌反內卷》主題分享了各自的精彩觀點。



創新驅動下,新經濟得到蓬勃發展,粵港澳大灣區伴隨政策春風加速資本聚攏,新經濟環境同時催生各產業呈現嶄新形態,面臨全新升級反覆運算變革。飛書首席商業官林嬋、賽迪網主編徐培炎、哈奇智慧副總裁何毅、雲智慧華南區總經理盛慶賀、吉利科技航空板塊總裁&首席科學家郭亮等嘉賓一起就《多元驅動力|新經濟企業發展新引擎》主題與華夏瓴投管理合夥人倪潔展開深度探討。



“十四五”時期是證券行業邁向高品質發展的重要機遇期,新經濟為大灣區資本市場注入新經濟動能,推進資本市場站上高品質發展的新起點。啟辰諮詢董事吳愷作為主持,與華創深大創始人黃凱文、中信里昂董事相迪菲、理享家CEO朱超、穩先微電子CFO&董事會秘書鄭澤科、艾拉物聯CEO劉渝龍等嘉賓就《新經濟浪潮再起|資本市場新生態》主題進行了分享。



此次論壇延續成渝新經濟論壇的創辦經驗,再次籌辦專案投洽會,通過定向邀約邀請到來自全國各地的9家優質企業。同時,組委會邀請到創享投資創始合夥人賈珂,東方富海合夥人楊雪飛,華創深大合夥人、副總經理鄭世松,華夏瓴投管理合夥人倪潔,君盛投資董事總經理鄧立軍,招銀國際股權投資執行董事唐科等6位重磅點評嘉賓現場助陣。另有十餘位投資機構代表到場支持,共計近20家投資機構齊聚投洽會。



據組委會介紹,項目投洽會為投資機構和優質企業搭建起高效且專業的對接與交流平臺,推動優質產業與優質資本深度連結、深度交流、深度合作、深度融合,從而推動經濟的高品質增長。



福布斯環球聯盟&新經濟論壇 大灣區帆船挑戰賽即將啟動

論壇現場啟動福布斯環球聯盟和新經濟論壇合作備忘儀式,大灣區新經濟論壇發起人馬曉晨和福布斯環球聯盟會員發展部總監郭雋禕Michael上臺攜手展示合作備忘,未來合作雙方將提攜並進,共同發展。



論壇最後,大灣區新經濟論壇組委會將聯合深圳浪騎瞻雲度假酒店舉辦大灣區企業帆船挑戰賽,同時也象徵大灣區企業突破創新、揚帆起航等品牌形象。深圳浪騎瞻雲度假酒店總經理周輝明先生詳細介紹帆船賽事,並熱情邀請企業代表參加。







