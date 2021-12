Tuesday, 21 December 2021, 14:12 HKT/SGT Share:

來源 Element.Black(ELT) Element.Black與世界百大DJ Snake建立合作關係,強強打造Pixel-Infinity成為世界首個極具號召力的Co-Creation(聯合創作)NFT Social-Fi平台

香港, 2021年12月21日 - (亞太商訊) - 元宇宙基礎設施開發公司Element.Black欣然宣佈與世界百大DJ、法國頂尖音樂製作人DJ Snake建立合作伙伴關係,和粉絲們進行互動,聯合創作NFT藝術,開拓全球更強大的粉絲經濟。Element.Black將區塊鏈遊戲Pixel-Infinity打造成為世界首個極具號召力的聯合創作NFT Social-Fi平台。



2013年,法國DJ及音樂製作人DJ Snake與美國音樂人 Lil Jon 合作發行單曲《Turn Down for What》,技驚四座,旋即獲得國際重大關注。翌年,《Turn Down for What》成為DJ Snake生涯的第一首白金歌曲。今年,DJ Snake獲英國電子音樂及DJ雜誌《DJ Magazine》的「2021年世界百大DJ排行榜」排名第33位。他曾與Lady Gaga、Diplo、Justin Bieber等多名世界知名音樂人合作。今年10月,DJ Snake與美國饒舌歌手 Megan Thee Stallion、波多黎各歌手 Ozuna、以及韓國女團BLACKPINK成員LISA合作推出單曲《SG》。



Element.Black 是一家元宇宙基礎設施開發公司,專注於通過 Social-Fi和 NFT 商品製造爲元宇宙提供設計素材和道具市場。憑藉一支有豐富經驗及對藝術有熱誠的創始團隊,Element.Black已與多名國際知名藝術家建立合作關係,包括荷李活電影《E.T. 外星人》海報藝術家John Alvin、動畫藝術家Andrea Alvin及德國藝術家Mikail Akar。日前, Element.Black與SHOUT Art Hub & Gallery合作舉辦了基於Pixel-Infinity 的 ELT NFT藝術展覽會。



Pixel-Infinity 將成為世界首個極具號召力的聯合創作NFT Social-Fi平台



在技術上,Pixel-Infinity是一個通過智能合約完成NFT的製作,儲存在去中心化AR平台。利用了去中心化的PATREON搭建了由名人和粉絲共建的內容空間,並且由去中心化自治組織(DAO)來建立名人與粉絲的互動,通過去中心AR存儲,達成內容的永久保存。



Element.Black先前與John Alvin、Andrea Alvin及Mikail Akar建立合作關係,把這些藝術家的部分作品鑄造爲Pixel-Infinity 的 NFT 道具。此外,Mikail Akar 更透過Pixel-Infinity創作獨家的 NFT 藝術品。



Co-Create是Pixel-Infinity平台的核心,翻譯成中文就是「聯合創作」。在我們平台畫布上,來自全球的玩家和藝術家們都可以在同一塊畫布上創作,與其他玩家及粉絲交流,創造出令人驚嘆的藝術作品。DJ Snake將積極參與Pixel-Infinity和粉絲們進行互動,聯合創作NFT藝術。粉絲們可以和他共同完成一幅NFT藝術作品。一旦這幅NFT藝術品拍賣成功後,粉絲們和DJ Snake可以共同分享拍賣收益。除了NFT外,粉絲們還有機會獲得明星的限量周邊空投。



與Co-Create概念緊密相連的Social-Fi,也就是Social+DeFi,是基於Web3打造的基礎設施平台,中文即為「去中心化社交」。我們平台力推「社交功能」,為粉絲和明星們提供了一個多元化的互動平台。粉絲與粉絲之間可以玩遊戲加社交互動,粉絲與明星之間甚至也可以打破社交壁壘進行互動。



上星期,Element.Black舉辦了Workshops for Impact藝術工作坊,並邀請了香港藝術家Jimmy Rice及香港畫家及插畫家何博欣Vivian Ho帶領約100位本地中學生利用Pixel-Infinity創作以環境為主題的畫作,培養學生對科技及藝術的興趣、推動NFT藝術融入教育及支持環境可持續發展。



Element.Black很榮幸能與世界知名藝術家合作,為粉絲和明星們提供了一個多元化的互動Social-Fi平台,打破社交壁壘與不同背景的專業藝術家、名人及其他粉絲們聯合創作NFT藝術品。 Element.Black 認為,Pixel-Infinity不僅能讓中學生、粉絲們、藝術家及名人等多元化玩家互動及聯合創作,還將為創意橫溢的新人才開闢發展新路。



有關Element.Black

Element.Black 是一家元宇宙基礎設施開發公司,專注於通過 Social-Fi和 NFT 商品製造爲元宇宙提供設計素材和道具市場。憑藉一支有經驗及對藝術有熱誠的創始團隊,Element.Black已與多名國際知名藝術家建立合作夥伴關係,包括荷李活電影《E.T. 外星人》海報藝術家John Alvin、動畫藝術家Andrea Alvin及德國藝術家Mikail Akar。加入NFT新元素下,他們的藝術作品更顯現ELT NFT跨地域、年齡及界別的共融發展精神,並提升投資及收藏價值。日前, Element.Black與SHOUT Art Hub & Gallery合作舉辦了基於Pixel-Infinity 的 ELT NFT藝術展覽會。



聯合創作NFT Social-Fi平台 Pixel-Infinity是一個通過智能合約完成NFT的製作,儲存在去中心化AR平台。利用了去中心化的PATREON搭建了由名人和粉絲共建的內容空間,並且由去中心化自治組織(DAO)來建立名人與粉絲的互動,通過去中心AR存儲,達成內容的永久保存。



欲了解更多有關Element.Black的資料,請瀏覽:https://www.element.black/



如有垂詢,請聯絡:

AJA Capital 艾明資本

庾婉華/呂婉琪/羅思正

電話:(852) 9665 2789 / (852) 9155 5615 / (852) 9326 1113

電郵: avy.yu@ajacapital.com.hk / janet.louie@ajacapital.com.hk / eudice.law@ajacapital.com.hk







話題 Press release summary



部門 广播,电视及卫星

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network