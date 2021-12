Tuesday, 21 December 2021, 09:00 HKT/SGT Share:

來源 Society Pass Society Pass (SoPa)(社會通行有限公司) 宣布納入 Russell 2000® 指數 - 自 2021 年 12 月 20 日起,Society Pass將被納入Russell 2000® 指數以及更廣泛的Russell 3000® 指數

- Russell 國指數通常用作業績基準,或用作指數掛鉤產品的基礎,包括指數追踪基金、衍生品和交易所交易基金 (ETF)

新加坡, 2021年12月21日 - (亞太商訊) - Society Pass 社會通行有限公司(納斯達克代碼:SOPA,以下簡稱“SoPa”或“公司”)是東南亞領先的數據驅動忠誠度平台,今天宣布該公司已被納入Russell 2000® 指數,自2021 年 12 月 20 日美國市場開盤,並根據Russell指數首次公開募股的初步名單。



Society Pass創始人、董事長兼首席執行官 Dennis Nguyen 表示:“在我們成功 IPO 的勢頭的基礎上,將Society Pass納入這些備受推崇和廣泛使用的指數將提高我們股票在更廣泛的全球投資界的知名度並吸引新類別的投資者加入我們的登記冊。”



Russell 2000 指數的會員資格在下一次重組之前一直有效,它基於大盤Russell 3000® 指數的會員資格。 Russell美國指數通常用作業績基準,或用作指數掛鉤產品的基礎,包括指數追踪基金、衍生品和交易所交易基金 (ETF)。



富時Russell是全球指數領導者,為全球投資者提供創新的基準、分析和數據解決方案。 FTSE Russell 計算了數以千計的指數來衡量和衡量 70 多個國家/地區的市場和資產類別,覆蓋全球 98% 的可投資市場。根據 FTSE Russell 的說法,一套核心通用原則指導著 FTSE Russell 指數的設計和管理:領先市場參與者的獨立委員會制定了一種透明的基於規則的方法論。



Society Pass最近還宣布,其計劃於 2021 年 12 月 16 日在新加坡設立區域總部,以加速其在東南亞的發展。新辦公室位於新加坡中央商務區中心的萊佛士坊,是該公司的指定辦事處。亞太地區業務和擴張機會的樞紐,特別是收購和加速越南、印度尼西亞和菲律賓等重點市場的高增長電子商務業務。



Society Pass 是一個忠誠度和數據營銷生態系統,在其主要市場運營多個電子商務和生活方式平台。其商業模式側重於通過其通用忠誠度積分的預期流通來收集用戶數據。它無縫連接多個產品和服務類別的消費者和商家,培養有機忠誠度。自 2019 年推出以來,SoPa 已積累了超過 150 萬註冊用戶和 3,500 多個註冊商家和品牌。自那以後,該公司已經投入了 2 年多的時間來構建具有尖端組件的專有 IT 架構,以有效擴展和支持其平台的消費者、商家和收購。



關於Society Pass



Society Pass客戶忠誠度和分析平台已吸納數以萬計的消費者。 Society Pass為商戶提供了線上商務平台 SoPa.asia(專為用戶提供)、便利訂單管理程序 #HOTTAB Biz(專為SoPa.asia商業合作夥伴提供)以及綜合性支付、忠實客戶管理、用戶資料分析系統POS技術方案 #HOTTAB POS和麵向中小型企業製定的金融支持計劃。上述所有工具可通過基於數據分析的個性化互動幫助各企業吸引和保留客戶且盈利豐厚。 Society Pass同時經營www.leflair.com,這是越南領先的生活方式電子商務平台。



請登陸 http://thesocietypass.com/了解詳情。



媒體聯繫人:

PRecious Communications for SoPa

sopa@preciouscomms.com



話題 Press release summary



部門 通讯, 消费者, 金融, Venture Capital & PE, 数字

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network