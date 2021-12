Monday, 20 December 2021, 10:05 HKT/SGT Share: 國內「植髮第一股」市值破90億港元 雍禾醫療未來增長潛力巨大

香港, 2021年12月20日 - (亞太商訊) - 12月13日,被稱為「植髮第一股」雍禾醫療正式登陸港交所,共發行9,442.4萬股股份,發行價為每股15.8港元,每手500股。上市後,雍禾醫療股價最高上漲至19.00港元,漲幅達20.25%,最新市值有望衝百億港元。



雍禾醫療是中國領先的專門從事提供毛髮醫療服務的醫療集團,提供涵蓋植髮醫療、醫療養固、常規養護等一站式毛髮醫療服務。按2020 年相關服務產生的總收入計,雍禾醫療是中國植髮醫療服務市場及醫療養固服務市場規模最大的企業,分別佔有10.5%及4.3%的市場份額。



業務結構持續優化 競爭優勢助其「禿」出重圍



據國家衛生健康委員會調查顯示,2020年,中國脫髮人口已突破2.52億人,即每6人中就有1人脫髮,且呈現明顯的低齡化趨勢。隨著消費者對養髮固髮越發關注,雍禾醫療也通過持續不斷的產品和服務創新,拓展業務產業鏈,實現業務多元化,以滿足客戶的多樣化需求,從而實現增加客戶黏性、豐富收入結構等目的。



據了解,經過不懈的探索和創新,雍禾醫療已經成功建立了以醫學毛髮狀況為核心,輔以手術、儀器、藥物等多種治療手段的毛髮醫療服務一站式體系。雍禾醫療以檢測為出發點,自主研發了毛髮檢測儀,準確分析脫髮程度,不斷提高診斷各種毛髮問題的能力。



值得一提的是,雍禾醫療是目前唯一一家可即時獲取患者人數、植髮手術量及毛髮移植數量的連鎖醫療機構;公司還推出智能諮詢服務軟件,通過人工智能客服對患者進行初步篩查、分診、即時上傳病例,並提供相應的術前諮詢和術後服務;在線上醫療方面,患者能通過雍禾醫療微信小程式獲取毛髮移植手術的介紹、價格等資訊,目前已有超811,000名註冊用戶。業內領先的技術獨特優勢將進一步促進雍禾醫療品牌的發展,鞏固其市場領導地位。



一站式帶動業績持續上漲 加大研發投入強者恆強



2010 年,雍禾醫療成為了中國首家通過ISO認證的植髮醫療服務提供商。經過數十年的深耕發展,雍禾醫療目前在中國52個城市擁有53家醫療機構,是國內最大及覆蓋面最廣的連鎖植髮醫療機構,雍禾植髮也已成為中國植髮醫療機構中最知名及最值得信賴的品牌。



業務結構的持續優化,也使雍禾醫療業績保持了穩定增長。據招股書數據顯示,近年間雍禾醫療的總收入經歷顯著增長,截至2021年6月30日止六個月,公司營業收入為10.5億元。利潤方面,2018年-2020年,雍禾醫療毛利分別為7.0億、8.9億和12.2億元。未來隨著公司醫療養固業務品牌口碑的形成,醫療養固業務將為雍禾醫療帶來穩定的現金流,市占率有望持續提升。



同時,雍禾醫療還在積極提高自身的技術能力,2018-2020年間,雍禾醫療的研發支出增速不斷攀升,截至2021年6月30日止六個月的研發開支達人民幣620萬元。此外,公司積極加強與外部機構進行學術交流和合作,提高毛髮疾病診斷和治療相關的研發技術水準。隨著研發實力的持續增強,雍禾醫療未來的盈利水平有望進一步提升。



整體來看,作為國內最大的毛髮醫療服務商,雍禾醫療造血能力優秀,此次港股上市乘「顏值經濟」東風,立足高成長植髮賽道,作為「植髮第一股」的稀缺性價值將進一步凸顯。雍禾醫療的技術、服務、研發、口碑等優勢也將在資本市場支持下實現快速擴張,未來發展值得期待。





