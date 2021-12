Sunday, 19 December 2021, 20:49 HKT/SGT Share: Sirnaomics Ltd.宣佈於港交所主板上市計劃 每股作價65.90港元至72.70港元

香港, 2021年12月19日 - (亞太商訊) - 在中國和美國均擁有重要市場地位的RNA療法生物製藥公司Sirnaomics Ltd.(「Sirnaomics」或「公司」,股份代號:2257.HK),今天宣佈於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市計劃。



Sirnaomics計劃全球發售7,540,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定),其中6,786,000股發售股份將作國際發售(可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定),其餘754,000股發售股份將作香港發售(可予重新分配),每股作價65.90港元至72.70港元。



公司將於2021年12月20日(星期一)上午9時開始於香港公開發售,2021年12月23日(星期四)中午12時正截止。股份預計將於2021年12月30日(星期四)開始於聯交所買賣,股份代號為2257.HK,每手50股。



中國國際金融香港證券有限公司為上市項目的獨家保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。香港上海滙豐銀行有限公司、野村國際(香港)有限公司、招商證券(香港)有限公司及平證證券(香港)有限公司為聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。



是次全球發售引入昆明佳時清及浙江健新原力製藥為公司的基石投資者。



在中國和美國均擁有重要市場地位 候選產品應用廣泛的疾病治療領域



Sirnaomics是在中國及美國均佔有重要市場地位的首家臨床階段RNA療法公司,也是首家為核心產品 STP705的RNAi療法在腫瘤學領域取得積極IIa期臨床結果的公司,目前其產品線共有十多種候選產品,適用於罕見及擁有較大市場潛力的疾病等一系列治療適應症,覆蓋腫瘤、纖維化、醫美、抗病毒、心血管疾病、代謝疾病等領域。候選產品目前涵蓋從臨床前研究至IND準備研究再至I期及II期臨床研究的所有階段,創建了豐富的候選產品組合以及擴展時間表。公司利用中國及美國的互補監管體系加速開發並獲得監管批准,包括尋求可在美國實現孤兒藥認證的候選藥物及適應症,這可以讓中國國家藥監局加強優先審查而將審查週期從1至2年縮短至6至12個月。



專有和新型的藥物遞送技術平台優勢顯著 助力持續開發RNA療法及mRNA疫苗



Sirnaomics基於RNA治療用於給藥的專有遞送平台是公司產品管線發展之基礎,而相關的專有PNP及新型的GalNAc的藥物遞送平台較傳統的遞送平台更具優勢。公司相信其高度創新的RNAi遞送平台讓Sirnaomics獨樹一幟。公司的PNP遞送平台允許通過局部或全身給藥,具有毒性低、易製造及觸達靶器官以及若干細胞類型的顯著優點,將siRNA及mRNA遞送至患病細胞。公司的IIa期腫瘤學臨床試驗的結果驗證了其PNP遞送平台的有效性及isSCC的治療目標,使公司能夠擴大產品管線,並使用相同的PNP遞送平台促進其研發相關的管線產品。公司的核心候選產品STP705以及其他臨床階段候選產品STP707及至少八種其他臨床前候選產品均應用PNP遞送平台。而Sirnaomics的控股附屬公司RNAimmune亦應用其PNP遞送平台以及基於多肽—脂質納米粒子(PLNP)的相關專有遞送平台配製基於mRNA的療法及疫苗。



此外,Sirnaomics的專有GalNAc RNAi遞送平台、GalAhead™及PDoV-GalNAc能夠通過增強內涵體逃逸特性及雙siRNA靶點設計,實現對肝細胞的高效能特定遞送。其中,GalNAc偶聯物遞送平台依賴肽偶聯物及/或獨特的RNA結構,可擊倒單個或多個不同的mRNA靶標。GalAhead™遞送平台則將GalNAc基團與可同時靶向一種或多種基因的獨特RNAi觸發器結構結合。在 PDoV-GalNAc RNAi 平台中,GalNAc 與肽接頭偶聯及多達兩個siRNA亦與同一肽偶聯。公司現有三個利用GalAhead™平台的管線產品快速實現IND準備研究。



公司目前正在開發的許多遞送平台,包括siRNA 或化學藥物偶聯物的不同方法、肽配體腫瘤靶向以及通過氣道遞送進行呼吸道病毒治療。公司未來亦將繼續致力於在先進遞送平台上投資研發,以擴大及完善其管線產品可以靶向的器官及組織範圍,並推動未來增長。



潛在的首創雙靶向RNAi療法 有效治療癌症及纖維化疾病



STP705 和STP707為公司的主要候選產品,是以公司十多年研究TGF-β1的經驗及其與COX-2結合時對腫瘤抑制及成纖維細胞凋亡協同作用為基礎的雙靶向RNAi療法。目前,TGF-β1及COX-2在腫瘤生物學及纖維化疾病中的作用機制已被廣泛認可。兩者均充當看門人基因,其抑制作用可阻止會導致腫瘤細胞增殖、存活、侵襲、血管生成及免疫逃避的下游級聯事件。此外,通過同時抑制TGF-β1及COX-2,Sirnaomics的候選產品比單獨抑制任何一種均具有更高的藥效。Sirnaomics成功的IIa期結果證實了STP705的治療效果。目前並無上市藥物產品利用此分子靶向方法。



自主研發能力驅動的全面知識產權組合



自成立以來,Sirnaomics已將戰略重點放在開發創新技術及尋求採用綜合策略申請跨市場及跨技術領域的專利保護。公司主要在位於美國及中國的研究中心內部開發所有的管線產品,因此其候選產品的開發由公司的內部團隊發起及指導,不依賴第三方的授權。截至2021年12月10日,Sirnaomics已獲授20項專利(中國9項、美國9項及歐洲2項),並提交119項目前待批的專利申請(中國19項、美國43項、歐洲6項、專利合作條約項下8項及其他司法權區43項)。Sirnaomics的專利覆蓋其管線產品中的siRNA及mRNA藥物成分、遞送平台、管線產品的遞送方式、製造技術以及在各種治療領域的使用方法。高級管理層及經驗豐富的外部知識產權顧問共同制定公司的全球一體化知識產權戰略,著眼於在中國、美國、歐洲及其他主要司法權區的廣泛保護。



此外,基於公司的自主研發能力及核心候選產品STP705的發展潛力,Sirnaomics近年已先後與其他中國著名藥廠,包括信達生物、上海君實、沃森、廣州香雪等展開合作,覆蓋多個癌症、流感病毒、增生性瘢痕的治療領域。



經驗豐富的管理團隊及世界一流的行業專長



Sirnaomics由一支在製藥產業經驗豐富的管理團隊領導,團隊在發現、開發丶製造及商業化RNA療法方面擁有豐富的經驗及能力。公司創始人、董事會主席、總裁兼首席執行官陸陽博士,於中國及美國生物醫藥研發擁有28 年經驗,帶領團隊搭建扎實的技術平台並豐富RNA治療產品管線。陸博士已著作超過55期科學書刊,發明53項專利且因其創新研究及企業精神於中國及美國獲認可及授予多個獎項。此外,公司的管理團隊及科學顧問委員會在中國及美國世界領先製藥公司及研究機構擁有平均超過20年的藥物研發經驗。



展望未來,Sirnaomics致力成為一家全面一體化的國際生物製藥公司,依託公司在RNA療法方面深厚的經驗以及多個新型遞送平台技術,將大力推動開發創新治療方式以治療廣泛的疾病並加強公司的知識產權地位、快速推進核心候選產品STP705的商業化上市、在廣泛治療領域(包括罕見疾病及大量患者群體疾病)開發及商業化多種轉化RNA產品組合。此外,公司亦計劃擴大內部GMP製造能力及發展商業化能力,以及通過有選擇地尋求協同合作機會,以最大限度地發揮臨床候選產品的潛力,為身患各種罕見且市場巨大的疾病的患者快速發現、開發及商業化一系列變革性療法及疫苗。



關於Sirnaomics Ltd.

Sirnaomics Ltd.(「Sirnaomics」或「公司」;股份代號:2257.HK)是一家RNA療法生物製藥公司,公司候選產品處於臨床前及臨床階段,專注於探索及開發創新藥物,用於治療存在醫療需求及龐大市場機會的適應症。公司是在中國和美國均擁有重要市場地位的首家臨床階段RNA療法生物製藥公司,且是首家為核心產品STP705的RNAi療法在腫瘤學領域取得積極IIa期臨床結果的公司。



