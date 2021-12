Friday, 17 December 2021, 18:21 HKT/SGT Share: 踐行國企擔當佈局智慧供熱 春城熱力持續高品質發展步伐

香港, 2021年12月17日 - (亞太商訊) - 12月17日,以“開篇十四五 啟航新征程”為主題的2021第十一屆香港國際金融論壇暨中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮在香港會議展覽中心隆重舉行。會場公佈了“金紫荊獎”獲獎公司及企業家名單,春城熱力獲得“十四五最具投資價值上市公司”獎項,公司董事長劉長春亦榮獲“2021 年度卓越企業家”獎項。



吉林省春城熱力股份有限公司(下稱“春城熱力”或“公司)是吉林省最大的供熱企業,是以供熱生產服務為主營業務,集工程設計研究、安裝、開發建設、供熱設施維修為一體的大型綜合企業。公司成立於2017年10月23日,於2019年10月24日在香港聯交所H股上市交易。作為吉林省最大的供熱企業,春城熱力以節能、高效、環保、業界最優的熱電聯產供熱方式,向長春市區內的主要區域輸送熱量。截止2020年底,春城熱力的供熱服務面積約6,020萬平方米,為長春市約50萬居民及非居民使用者提供供熱服務,下屬11家全資子公司,憑藉高水準的資質及業內許可,春城熱力將工程建設、設備維修維護、工程設計等業務覆蓋到中國東北的大部分地區,具有較高的市場佔有率。



春城熱力在長春的供熱業務歷史悠久,在供熱行業具有很強的品牌影響力,並且作為吉林省最大的供熱服務提供者,公司佔據領先的市場地位。供熱行業具有區域性,受當地政策影響,大部分供熱企業均為當地企業,供熱行業門檻相對較高,包括供熱的管網、技術及資本。春城熱力的熱源大部分來自具有成本優勢的熱電廠熱源,有利於公司降低熱源成本,同時,春城熱力採用行業領先智慧供熱網路系統,可以精准及高效地開展供熱業務,另外,公司擁有經驗豐富且忠誠的管理團隊。憑藉超二十年的經營歷史,出色的企業領導力、經驗及可得資源,成立至今,春城熱力已經發展成為備受資本市場關注的供熱龍頭企業。



在始終踐行國企責任,引領行業發展,真誠服務社會的同時,春城熱力自上市以來,一直保持迅速發展,經營業績逐年穩步增長。2020年,春城熱力完成對西興能源和亞泰熱力兩家熱力企業的並購,供熱服務面積從3,950萬平方米增長為6,020萬平方米,年度營業收入從1,561.42百萬元增長為1,896.95百萬元,毛利潤從287.2百萬元增長為301.5百萬元。2021年上半年,春城熱力嚴格按照疫情防控安排部署,執行聯防聯控,在保證疫情防控工作全面落實的基礎上,圓滿完成上半年的供熱任務,各項業務也保持穩中有升態勢,總體盈利水準與去年同期相比有較大幅度增長。財報顯示,截止2021年6月30日,公司上半年實現營業收入8.8億元,同比增長40.06%,歸屬母公司淨利潤1.17億元,同比增長31.12%,每股收益為0.25元。



2021年是國家「十四五」規劃的開局之年,在全國全面貫徹高品質發展理念,以科技創新為發展引擎,推動綠色經濟發展,實現經濟低碳轉型,以及「碳達峰」、「碳中和」戰略的引領下,春城熱力積極推動清潔能源供熱改革,全面探索綠色、低碳、環保的清潔能源供熱方式,努力打造以節能環保為導向的「智慧科技+清潔能源」供熱模式。公司一直持續探索拓展智慧供熱,取得了突出創新成果。



自2016年以來,春城熱力一直在分階段構建智慧供熱網路系統,經過三次升級改造,使智慧熱網系統具備了遠端控制,5G傳輸,大資料分析等功能,實現了智慧化調度指揮中心與終端控制器的高效傳輸。在2018年6月,春城熱力的智慧供熱網路系統被中國城鎮供熱協會認定為供熱行業的領先系統。憑藉智慧供熱網路系統,公司大量減少了日常供熱營運及維護人員,進一步優化了供熱成本。面對社會進步的必然要求和清潔能源發展的趨勢,春城熱力計畫未來將投入更多智慧供熱控制設施,進一步實現管道、樓宇及終端使用者溫度的分段調節,從粗獷式控制向精細化控制升級,從整體化控制向差異化控制升級,通過技術升級進一步提升智慧供熱的領先地位。



當前形勢下,中國「碳達峰」、「碳中和」的戰略發展目標給供熱行業帶來了巨大變革,我們的供熱業務將在鞏固和發揮行業區域主導地位優勢基礎上,充分回應市場需求,持續推進清潔能源供熱,加快行業整合進程,加大科技研發力度,持續提升服務品質,努力實現「創新、協調、綠色、開放、共用」新發展理念。同時,努力做好新能源供熱技術的應用與推廣,因地制宜,探索最具成本優勢的新能源供熱模式,在打好藍天保衛戰的同時,為企業創造新的利潤增長點。



展望未來,作為供熱企業,春城熱力將充分利用資本手段,積極探索行業及政策的發展機遇,全方位提升企業綜合實力,增強市場佔有率和盈利能力,不斷提高服務品質,提升管理水準,充分做好社會效益與經濟效益的高度平衡,充分做好民生需求與股東利益的高度平衡,在保證企業經營穩步增長的同時,最大化實現投資者利益。







