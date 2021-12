科軒動力獲國際投資者進一步投資

香港, 2021年12月16日 - (亞太商訊) - 新能源汽車及技術綜合解決方案供應商科軒動力(控股)有限公司 (「公司」;股份代號: 476,連同其附屬公司,統稱「科軒動力」或「集團」 )接獲哥倫比亞企業家Frank Kanayet Yepes先生的通知,繼在本年初首次投資於集團後,他再按收購價每股0.150港元額外收購1.5億股公司股份。

哥倫比亞企業家Frank Kanayet Yepes先生進一步投資科軒動力,協助集團發揮創新技術的潛力和加大市場覆蓋。

經是次股份收購後,Kanayet Yepes先生現持有共約2.7億股公司股份,其於公司的持股量增至3%。相比目前股價,Kanayet Yepes先生將付約960萬港元溢價。



科軒動力行政總裁 Miguel Valldecabres Polop先生表示:「我們對Kanayet Yepes先生增持股份深感高興,代表其對集團發展的信心進一步增加。Kanayet Yepes先生在多個行業擁有卓越的投資往績,且對電動車輛的前景充滿信心。我們很高興Kanayet Yepes先生意識到電動出行的廣闊前景,以及如何透過結合我們的技術優勢和發展策略推動可持續及穩健的業務發展。」



Frank Kanayet Yepes先生表示:「電動車輛運行順暢且安全性高,其零排放特點更有助改善空氣質素。科軒動力能透過為客戶創造更高價值,加快不同市場的電動出行。我很高興能為集團提供支持,讓其發揮創新技術的潛力,和加大市場覆蓋。我深信科軒動力將成為電動巴士和貨車領域的全球領導者。市場巨大,而科軒動力擁有致勝的頂尖技術和設施,相信能成為公共交通領域的特斯拉。」



Frank Kanayet Yepes先生在拉丁美洲成立自有的石油勘探公司及擁有一個電動出行基金。Kanayet Yepes先生是電動超級跑車製造商Rimac Automobili (Croatia) 的首位投資者(中國動力(公司更改名稱前)為該製造商的第二位投資者)。此外,Kanayet Yepes先生是國際汽聯電動方程式(FIA Formula E)的首批投資者之一。他在世界各地投資多個電動出行項目。



關於科軒動力(控股)有限公司(股份代號:476)

科軒動力為新能源商用車的先行者和實踐者、專用車和新能源客車整車生產商,在新能源平台化電系統及關鍵零部件方面有著堅實的技術基礎,是出行與物流綜合解決方案的供應商。集團在重慶擁有生產基地,並著力開拓中國、香港、亞太地區及南美等地的銷售網絡。



