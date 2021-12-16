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來源 Qingci Games Inc. 中國知名的移動遊戲開發商及發行商青瓷遊戲於香港交易所主板上市

香港, 2021年12月16日 - (亞太商訊) - 中國知名的移動遊戲開發商及發行商——青瓷遊戲有限公司（「青瓷遊戲」或「公司」，連同其附屬公司，「集團」，股份代號：6633.HK），今天於香港聯合交易所有限公司（「香港交易所」）主板上市。

青瓷遊戲管理層於上市儀式中主持敲銅鑼儀式，標誌著青瓷遊戲正式於香港交易所主板上市。左為執行董事兼首席財務官劉斯銘先生，右為執行董事兼首席執行官黃智強先生

青瓷遊戲本次全球發售85,000,000股股份，發行價格為每股11.20港元，於扣除公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後，全球發售所得款項淨額預計約為863.1百萬港元（不含超額配售）。



作為中國知名的移動遊戲開發商及發行商，於2020年，在中國所有移動遊戲公司中，按休閒遊戲流水計，青瓷遊戲排名第三；按放置類遊戲流水計，青瓷遊戲排名第二；按自主研發Rogue-like RPG的流水計，青瓷遊戲排名第二 。「青瓷」品牌吸引了龐大、忠誠且活躍的玩家群，形成了青瓷的玩家社群——「青瓷社群」。集團在其官方賬號及社交媒體平台群組擁有10.4百萬名青瓷鐵粉 。集團自研放置類游戲《最强蝸牛》推出後首個月內錄得流水超過人民幣400 百萬元，2020年6月至12月的平均月活躍人數超過440萬人，並在2020年中國iOS游戲暢銷榜上排名第二。



公司招股期間獲得資本市場良好反應，并引入六名基石投資者，其中庫卡在線娛樂有限公司（由阿里巴巴集團控股有限公司最終擁有）及Boyu Capital Group Holdings Ltd.（由博裕資本投資管理有限公司管理）為集團現有股東，分別以1000萬美元及1500萬美元認購公司股份反映公司的運營實力和優勢，充分體現公司以優秀的業績深受市場認同。



青瓷遊戲有限公司執行董事及首席執行官黃智強先生表示︰「青瓷自創立以來，始終堅持傾注匠心，創作具有獨特表達的內容與游戲，致力于爲玩家帶來具有『青瓷』品牌標志性特色的非凡體驗。在香港上市，對青瓷游戲來說是一個重要的里程碑。未來，我們將以上市為契機，繼續豐富優質的遊戲產品組合，增強遊戲開發及運營能力；加強公司在全球移動遊戲市場的遊戲發行及運營能力以及『青瓷』品牌和公司的IP的市場知名度；致力于為股東和投資者創造更大的價值。我們將繼續堅守初心，讓世界各地的玩家都可以感受到青瓷游戲的獨特魅力。」



關於青瓷遊戲有限公司

青瓷游戲是中國知名的移動游戲開發商及發行商，旨在爲中國內地及海外玩家提供內容引人入勝且游戲體驗精彩獨特的移動游戲。作爲中國休閑游戲（尤其是放置類游戲）及Rogue-like RPG的領軍企業，青瓷已開發、發行並運營多款受歡迎的游戲。集團的標誌性移動游戲（例如《最强蝸牛》）實現高額流水，並在廣受行業認可的游戲排行榜上名列前茅。



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