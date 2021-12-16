Thursday, 16 December 2021, 16:33 HKT/SGT Share: 珠海萬達商管遞表港交所 2021年上半年毛利高達45億

香港, 2021年12月16日 - (亞太商訊) - 物業管理服務行業憑藉內需屬性和必選消費類型屬性，市場對其認知度持續提升。近年來，內地物管企業赴港上市潮風起雲湧，珠海萬達商管最近正式向港交所遞表，擬在香港上市，由中信證券、摩根大通、瑞信擔任聯席保薦人。



招股書顯示，珠海萬達商管是中國最大的商業運營服務提供者，也是行業中科技驅動的商業管理和數位化運營的先驅，主要專注於商業廣場。公司的商業運營服務包括商業管理服務、物業管理服務及增值服務。



全流程商業運營服務構築核心競爭力 穩居行業絕對龍頭地位



作為萬達集團旗下商業物業運營管理的唯一業務主體，珠海萬達商管為業主提供全流程的商業運營服務，為商戶帶來大量客流並進行行銷賦能，同時滿足消費者的綜合消費需求。公司所管理的商業廣場統一冠以「萬達廣場」的名稱，其是全國知名的商業廣場品牌，具有極高的品牌美譽度，也是全業態的多功能綜合體。



截至2021年6月30日，公司管理380個商業廣場，在管建築面積達5420萬平方米。於2018年、2019年及2020年，在管商業廣場（不包括停車位）平均出租率為98.8%。截至2021年6月30日，擁有162個儲備項目，包括133個獨立協力廠商項目。



根據弗若斯特沙利文的資料，在眾多商業運營服務提供者中，按在管建築面積計算，珠海萬達商管在全球以及中國皆排名第一；在管建築面積在中國超過第二名至第十名的總和；按儲備專案建築面積計算，在中國排名第一；按管理的獨立協力廠商商業廣場數量計算，在中國排名第一。



全球領先的線下商業生態系統下，公司構建了全球最大的科技賦能線下商業運營平臺與全國最大的商業運營管理全產業鏈服務體系，各環節完美協同，相輔相成，創造了首屈一指的經營效率和收益。



業績高速增長盈利強勁 中長期投資價值看好



由於業務強力擴張，珠海萬達商管收入穩健增長，且增速逐年擴大。於2018年、2019年及2020年以及截至2020年及2021年6月30日止六個月，珠海萬達商管分別實現收入約人民幣110.24億元、134.37億元、171.96億元、74.53億元及106.36億元，相應增速達21.9%、28.0%、42.7%。



截至2021年6月30日止六個月，公司經調整後淨利潤約人民幣20.65億元，較去年同期的8.22億元同比大增151.2%。資產回報率（ROA）由2.8%提升至3.9%，股本回報率（ROE）由27.7%提高至45.5%，盈利能力增長強勁。同時，經營活動所得現金流量淨額從人民幣7.27億元增加至13.11億元，流動性得到改善；資產負債率也由95.8%降至80.4%，大幅下降。



由於中國零售商業運營服務市場持續發展，預期輕資產模式將於行業內變得更加普及。與大多數在商業物業開發及運營方面缺乏經驗的中小型開發商相比，具備完善商業運營服務體系、採用輕資產模式且服務能力強的行業巨頭珠海萬達商管可充分受益於巨大的市場機遇。



領先的商業模式構築了獨特的競爭優勢，高質的經營效率令公司的絕對龍頭地位持續鞏固，收入和盈利的快速提升也凸顯出成長韌性，打下扎實的基本面基礎。一旦登陸港股市場，無論是業務稀缺性，還是業績內生增長動力，都令珠海萬達商管的中長期投資價值備受看好，必將成為行業焦點所在。







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