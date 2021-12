Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語 ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織,我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。 Thursday, 16 December 2021, 09:01 HKT/SGT Share: Pentamaster Corp Bhd 被納入FTSE4Good Bursa Malaysia Index(F4GBM)和FTSE4Good Bursa Malaysia Shariah Index (F4GBMS)

香港, 2021年12月16日 - (亞太商訊) - Pentamaster Corp Bhd (PENT.MK)(“PCB”或“集團”),為檳傑科達(1665.HK) 於馬來西亞上市的母公司,是半導體設備和自動化解決方案供應商。近日,馬來西亞交易所宣布,將PCB納入馬來西亞交易所和富時羅素推出的以下指數,FTSE4Good Bursa Malaysia Index(F4GBM)和FTSE4Good Bursa Malaysia Shariah Index (F4GBMS)。這一舉措將於 2021 年 12 月 20 日的營業開始時間立即生效。



環境、社會及公司治理 (ESG) 標準正日漸成為投資和風險管理決策過程的重要考慮因素。馬來西亞交易所和富時羅素於 2014 年 12 月推出了FTSE4Good Bursa Malaysia Index(簡稱F4GBM),旨在達成以下目標:



-- 支持投資者對馬來西亞上市公司進行 ESG 投資;

-- 提高具有領先 ESG 實踐的公司形象和曝光度;

-- 鼓勵實踐最佳信息披露原則;

-- 支持低碳和可持續的經濟轉型。



2021 年 7 月,大馬交易所和富時羅素推出了FTSE4Good Bursa Malaysia Shariah Index(簡稱F4GBMS),以滿足投資者的 ESG 和符合伊斯蘭教條律的投資需求。F4GBMS指數在 F4GBM 指數成分股的基礎上挑選出符合伊斯蘭教條律的公司。



Pentamaster 集團一直重視ESG 方面的各項舉措,並將其融入企業戰略。集團積極採取措施,聚焦以下可持續發展的領域:員工健康與福利、優質教育、促進良好的工作環境和經濟增長、工業、創新和基礎設施、減少不平等、負責任的消費與生產以及氣候行動。



Pentamaster Corp Bhd及其子公司檳傑科達的執行主席 Chuah Choon Bin 表示:“我們很榮幸被納入F4GBM和F4GBMS指數,這是對我們過去推廣 ESG 標準所付出的努力和承諾的高度認可。日后公司會繼續加強可持續性發展方面的措施,為創造綠色地球,清潔市場和提高環境透明度做出更多貢獻。”



關於Pentamaster集團

Pentamaster Corp Bhd(PENT.MK)和其子公司檳傑科達國際有限公司(股票代碼:1665.HK)是全球領先的自動化解決方案供應商,主要服務與亞太、北美和和歐洲的半導體、汽車、電氣和電子、醫療設備和消費工業產品領域的跨國製造商。集團的集成自動化產品及解決方案涵蓋創新、設計、製造及安裝自動化設備及或自動化製造解決方案。



如需了解更多Pentamaster集團及檳傑科達的信息,請參考公司網站: www.pentamaster.com.my。



投資者關係及媒體諮詢, 請聯絡:



Pentamaster 集團

investor.relation@pentamaster.com.my



專顧資本(亞洲)有限公司

pentamaster@icaasia.com





