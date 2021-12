Monday, 13 December 2021, 21:48 HKT/SGT Share: 移卡生態企業富匙科技再獲億級人民幣融資 加速開放式SaaS戰略

香港, 2021年12月13日 - (亞太商訊) - 移卡(股份代號:09923.HK)生態企業深圳市富匙科技有限公司(下稱「富匙科技」)宣佈完成B輪融資。據悉,本輪融資的投資方為睿朋資本,投資金額2100萬美元,合人民幣約1億3400萬元。



據了解,本次融資將主要用於補充公司營運資金、投資,即產品開發、市場營銷、日常資金流動,以及公司的投資併購。這也是富匙科技繼今年2月獲超1億元人民幣A輪融資、3月份獲得近億元A+輪融資之後,再次獲得億級人民幣規模的融資。



與此同時,富匙科技宣佈以「現金+新增發股權」的方式取得深圳智掌櫃雲服務有限公司(下稱「智掌櫃」)60%的股權。據富匙科技透露,通過收購智掌櫃,將獲得具有基石意義的「硬體+軟體」標準化基礎設施,並通過將成熟的SaaS板塊融入線下商戶,進一步加速其開放式SaaS戰略。



完成B輪融資以及收購智掌櫃股權後,富匙科技接下來的重心將會放在市場拓展上,通過深挖商戶需求以及不斷打磨產品和服務,提高市場份額。同時以支付為入口,通過場景滲透、人工智能、大數據分析等方式,為廣大商戶提供一站式的支付、營銷、管理等智能經營解決方案,推動商戶實現數字化轉型。



公開資料顯示,富匙科技成立於2016年,致力於成為中國最大的商戶一站式數字化平台。其旗下的「好生意」SaaS開放平台整合了包括CRM、營銷等在內的各SaaS行業應用,通過快速切入餐飲、零售、服裝、生活服務、娛樂等行業,深入各個應用場景,為商戶提供包括會員管理、智能點餐、後廚管理、供應鏈、金融科技、互動營銷等為一體的SaaS產品及服務。



2019年,香港上市公司移卡(09923.HK)投資富匙科技。富匙科技成為移卡生態內重要的一員,通過其商戶SaaS數字化平台「好生意」,協同移卡拓展商戶以及為商戶提供服務。



借助於上市公司的管理經驗和科技能力,富匙科技也進一步強化了「好生意」的產品矩陣及團隊管理能力,能夠為更多商家提供深入的數字化服務。此次完成B輪融資,充分展現了商戶服務市場的巨大發展前景以及富匙SaaS數字化平台的潛力。



截至目前,富匙旗下「好生意」開放平台已經覆蓋30+城市及地區,累計服務超過70萬家商戶。



此次融資為富匙科技注入了強勁的資本動力,收購智掌櫃則進一步完善了富匙科技的產品矩陣。隨著富匙科技不斷擴大資金來源,其財務實力將進一步增強,業務也將進一步擴展。這將幫助移卡為商戶和消費者提供更優質的服務,同時助力建立更加可持續的科技賦能商業模式。





