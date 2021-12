進入商業物業管理細分賽道 世茂服務收購商業物業管理服務相關業務

香港, 2021年12月13日 - (亞太商訊) - 中國領先的綜合物業管理及社區生活服務提供者—世茂服務控股有限公司(「世茂服務」或「公司」;香港聯交所股份代號:873.HK)發佈公告,公司擬將收購上海世茂在中國從事的物業管理服務業務及相關增值服務。本次收購完成後,世茂服務將可以進入商業物業管理和設施設備管理等細分領域。



作為中國領先的綜合物業管理及社區生活服務提供商,收購事項將與世茂服務現有營運及業務佈局相輔相成,鞏固其現有的優勢地位,產生協同效應,加速公司發展,並創造更大價值。



通過本次收購所獲取的項目均在一線和重點二線城市,有諸多城市地標項目,具有很好的品牌效應,將極大助力世茂服務市場業務拓展。同時,標的在管商業項目的客戶屬於高端客戶,將為公司創造進一步發掘業務的可能。



目標業務是上海世茂通過其全資附屬公司世茂物業管理有限公司及其他29家附屬公司在中國從事的物業管理服務業務及相關增值服務,其包括在中國提供商業/住宅及其他物業(包括但限於商業綜合體、政府及公共設施)的物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。截至2021年6月30日,目標業務在14個省份及24個城市有70個項目,在管建築面積約為4.65百萬平方米,合約建築面積約為10.79百萬平方米。



世茂服務控股有限公司(股份代號:873)

世茂服務成立於2005年,是中國領先的綜合物業管理及社區生活服務提供者。世茂服務是世茂集團「大飛機戰略」重要雙翼之一。世茂服務以「美好生活智造者」為品牌理念,重點佈局長三角、環渤海、海峽與中西部四大核心高能級城市群,截至2021年6月,公司在管面積超1.75億平方米,在管物業超過530項,合約面積2.39億平方米,涵蓋住宅、學校、政府及公共設施、康養中心和醫院、候機室貴賓廳等業態,為近320萬業主和用戶提供綜合物業管理、社區生活服務及非業主增值服務。



如欲取得更多集團相關資料,請瀏覽世茂服務網站:https://www.shimaofuwu.com/



如有垂詢,請聯絡︰

縱橫財經公關顧問有限公司

劉芷瑗 / 陳睿

電話:(852) 2864 4852 / (852) 2114 4903

電郵:sprg_shimao@sprg.com.hk

傳真:(852) 2527 1196





話題 Press release summary



部門 Real Estate & REIT

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network