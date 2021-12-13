Monday, 13 December 2021, 14:48 HKT/SGT Share: 多項運營指標位居行業第一 固生堂已成功登陸港交所

香港, 2021年12月13日 - (亞太商訊) - 據彭博終端機報道，在國家政策的積極引導等影響下，我國中醫大健康產業顯著擴大，據弗若斯特沙利文，中醫大健康產業的市場規模預期於2030年達到約3萬億元。投資者也對中醫藥板塊持續看好，使得該板塊熱度不減。近日，「萬億中醫醫療服務賽道龍頭企業」固生堂（2273.HK）率先登陸港交所，極具稀缺性和高成長性，配置價值突顯。



商業模式確定性高 「把脈」中醫大健康市場

作為中國最大私營中醫醫療健康提供商之一，固生堂自2010年成立以來一直致力於獲取線下中醫醫療健康資源，打造值得信賴的線下中醫品牌，為客戶提供全面中醫醫療健康解決方案，滿足客戶多元化的醫藥及健康需求。



經過多年的業務發展，固生堂的商業模式不斷優化。據了解，固生堂於2018年開始整合線下醫療機構與線上醫療健康平台，是能夠利用線上醫療健康平台實現線下醫療服務網絡與線上平台的有效對接的首批中醫醫療服務提供商之一。線上線下業務的連通讓固生堂的業務迅猛擴張，並具有行業關鍵優勢。



據了解，固生堂通過線下及線上醫療服務網絡，目前已為遍佈30個省超过340個城市的客戶提供服務。借此獨特的商業模式，固生堂成功將絕大部分醫師由線下帶至線上。截至2021年6月30日，超過19000名醫師在醫療服務網絡執業，累計客戶人數接近1.9百萬，累計客戶就診量於同日超過8.4百萬人次。由此，固生堂通過線上醫療健康平台與線下醫療機構相結合，打破了傳統中醫診斷及治療模式在時間及空間上的限制，從而迅速在中醫大健康市場佔據制高點。



另外，固生堂於2017年開發並應用雲HIS，致力於在擴大業務規模和維護質量控制能力的同時，高效管理從上游采購到下游配送的全供應鏈，實現標準化及集中化。



行業發展前景廣闊 現金流充足長期增長可期

近年來，在新冠疫情的催化下中國中醫大健康產業已顯著擴大，占2019年中國醫療健康市場總額19.7%的市場份額，這一市場規模在2019年至2030年的年複合增長率為11%，預期在2030年達到2.97萬億元，同期增速快於中國整體醫療健康行業。



固生堂有整合市場的潛力，在行業位居多個第一：醫療健康解決方案收入排名第一、線下醫療機構數目排名第一、線下醫療機構網路覆蓋城市數目排名第一、中醫師數量排名第一、國醫大師人數排名第一、2020年累計客戶就診量排名第一、在中國所有同時擁有線下及線上醫療服務網絡的私營中醫醫療健康提供商中排名第一。



商業模式漸入佳境，為固生堂的業績高增長奠定基礎。招股書披露，固生堂的收入由截至2020年6月30日止六個月的人民幣335.9百萬元增加78.1%至截至2021年6月30日止六個月的人民幣598.2百萬元。毛利由截至2020年6月30日止六個月的人民幣155.3百萬元增加72.6%至截至2021年6月30日止六個月的人民幣268.1百萬元，現金流充足，盈利能力強勁。



本次赴港上市，固生堂擬將募資淨額用於拓展線上線下業務、加強研發能力、加強供應鏈能力等方面。在政策紅利頻出和中醫藥賽道高增長的大背景下，固生堂的成功上市，有助於借助資本市場力量實現公司發展的全面跨越。





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