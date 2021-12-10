Thursday, 9 December 2021, 16:03 HKT/SGT Share:

來源 CITIC Telecom CPC 中信國際電訊CPC憑藉智能創新勇奪三項業界大獎 透過ICT-MiiND策略 賦能企業創新發展 同時榮獲CCF大數據與計算智能大賽、國際創新獎及通訊業聯會非凡年獎

香港, 2021年12月9日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司（簡稱「中信國際電訊CPC」）欣然宣佈，於 2021 年 12 月榮獲三項業界大獎。此次獲獎充分肯定了中信國際電訊CPC致力推動 ICT 產業和 AI 演算法的創新發展，展現了公司的創新理念，同時表彰優秀工作團隊的成就及努力，一直專業專注為企業提供高質量的業務解決方案。

中信國際電訊CPC團隊榮獲CCF大資料與計算智慧大賽的最高殊榮，在「基於人工智慧的惡意軟體家族分類」成為全場總冠軍，勇奪一等獎。團隊展示了中信國際電訊CPC于創新思維和演算法計算的行業領導者實力

中信國際電訊CPC憑藉顛覆性的擴增實境解決方案「DataHOUSE™ AR 千里眼」，榮獲亞洲企業商會（Enterprise Asia）「國際創新獎」

中信國際電訊CPC獲頒通訊業聯會非凡年獎CAHK STAR Awards 2021 「最佳未來企業創新大獎」金獎

中信國際電訊CPC行政總裁李炳智先生表示：「能夠於備受尊崇的國際和本地獎項中勇奪多項殊榮是對我們的技術與能力的認可，這些奬項印證了中信國際電訊CPC為未來不斷轉型求變，服務不斷創新的卓越表現備受嘉許。也是對我們堅持『創新‧不斷』的服務理念及對ICT-MiiND以智慧思維構建前瞻性策略的部署予以肯定。」



3 項業界大獎，包括：

-- 中國計算機學會 （China Computer Federation）CCF大數據與計算智能大賽．【首屆】數字安全公開賽「基於人工智慧的惡意軟體家族分類」一等獎；

-- 亞洲企業商會（Enterprise Asia）「國際創新獎─服務與解決方案」獎；

-- 香港通訊業聯會（The Communications Association of Hong Kong）通訊業聯會非凡年獎CAHK STAR Awards 「最佳未來企業創新大獎」金獎。



頂尖數據科學和演算法設計技術屢創佳績 國際大賽再次奪魁

此次的獲獎團隊由中信國際電訊CPC的五名數據科學專家組成，成功擊敗724支來自各頂尖院校、行業領導企業及研究機構，榮獲CCF大數據與計算智能大賽的最高殊榮，在「基於人工智慧的惡意軟體家族分類」成為全場總冠軍，勇奪一等獎。是次比賽過程中，中信國際電訊CPC團隊需要同時處理大量高度非結構化的惡意軟件ASM（ASCII）和PE（二進制）數據，這些數據均經過加密和隨機插入了大量編碼，CPC團隊成功以最穩定、最準確和最快的時間完成，擊敗其他競爭對手。團隊運用其豐富的ICT專業知識及強大AI實力，在分析數據的過程中，加入創新的AI演算和識別技術，通過使用計算機視覺深度學習，將複雜的數據轉化為圖像，成功設計出全新的演算法，一舉應對這項極端的技術挑戰。評委們高度讚揚團隊的高質素表現，並對團隊在比賽中走出以往網絡安全知識領域，嘗試運用數據演算法，設計創新AI網絡安全檢測方法的突破性決定表示讚歎。



中信國際電訊CPC 資訊科技服務與數據科學部副總裁李超群先生表示：「此獎項標誌著業界對我們專業團隊在推動 AI 主導的創新技術和提供卓越績效方面的能力予以肯定；團隊榮獲的佳績，彰顯了中信國際電訊CPC於創新思維和演算法計算的行業領導者實力。團隊以創新演算法模型，利用人工智慧及識別技術，揉合多種演算法（如AE、LGB等）、並融合深度學習和弱監督學習模式，實現高維度、多方向的資料精准分類。我們目前已廣泛利用這些突破性技術，持續優化及創新企業解決方案，加強對安全日誌的分析、惡意軟件和惡意行為的檢測。」



憑藉嶄新技術獲獎 彰顯AI賦能的創新能力

勇奪由亞洲企業商會和香港通訊業聯會頒發的兩個大獎，高度肯定中信國際電訊CPC在業界不斷創新、創新不斷的能力，致力提供優質專門解決方案，創造前所未有的價值，為各行各業展現卓越的技術體驗。



中信國際電訊CPC憑藉顛覆性的擴增實境解決方案「DataHOUSE™ AR 千里眼」，榮獲亞洲企業商會（Enterprise Asia）「國際創新獎」。該方案透過具備AR視像會議功能的AR智能眼鏡，為數據中心的前線工程師提供平視顯示資訊，在系統維護或排除故障時看到實時遠程影像，使生產力躍升高達五成。此次獲獎，標誌著中信國際電訊CPC的解決方案獲得業界肯定，以創新和務實的方式，全力支援企業客戶，包括在疫情持續期間使用AR技術傾力打造高效遠程工作的策略。



另一佳績是中信國際電訊CPC獲頒通訊業聯會非凡年獎CAHK STAR Awards 2021「最佳未來企業創新大獎」金獎，此獎項表彰我們把AI技術融合於認知物件辨識系統（Cognitive Object Recognition System，簡稱CORS）的成就。嶄新的智能認知物件辨識技術撤底改變市場及遊戲規則，CORS是未來智能工業應用的技術基礎，把數碼虛擬資訊投射到現實世界，滲透不同行業及商業應用，進一步提升企業價值和客戶體驗。是次比賽項目，中信國際電訊CPC的專業創新團隊利用人工智能、大數據分析和深度學習方法構建了一個創新的機器學習模型，向外界展示團隊在計算機視覺精度方面的優勢，該系統可以在95 毫秒內識別、定位和計算物體，準確率高達 99%。



中信國際電訊CPC不斷追求創新，結合AI與AR功能，開拓更多商業價值。中信國際電訊CPC與香港應用科技研究院在本年十一月中旬，發布第二階段共同研發的AR解決方案。嶄新的AI與AR整合服務採用認知物件辨識系統（CORS），運用在中信國際電訊CPC的突破性演算法和解決方案上，全面提高對象映射（object mapping）的準確程度。透過AR智能眼鏡，用戶可以輕易辨識不同對象之間的關係，更可讀取2D 和 3D 圖表模型、數據分析、甚至提供實時使用指南，提升數據可視化。



ICT-MiiND為企業打造未來發展的框架

「這些獎項肯定了中信國際電訊CPC為不同行業在數碼轉型方面所做的努力，我們將繼續支持研發並提供創新項目發展，為客戶打造未來的業務。」李炳智先生續說：「創新是我們的DNA，ICT-MiiND是我們轉型的關鍵核心，我們透過不斷學習嶄新的技術，積極擴展服務場景和生態系統，從ICT服務供應商蛻變成為由智能技術驅動的數碼轉型賦能者。我們構建的ICT-MiiND創新發展策略，她不單是融合智慧思維與智能創新的發展策略，更是協助企業成功數碼化轉型的『大腦』，進一步展示我們為客戶打造智能與智慧服務的賦能，讓我們緊貼客戶一同開展數碼轉型的變革旅途。」



關於CCF大數據與計算智能大賽

CCF大數據與計算智能大賽（CCF Big Data & Computing Intelligence Contest，簡稱CCF BDCI是由中國計算機學會大數據專家於2013年提交的國際化智能、創新應用和大數據系統大型挑戰賽，是全球大數據與AI 人工智能領域具有影響力的活動之一。



此大賽以前沿技術和行業應用問題為導向，旨在以大數據推動行業發展和產業升級，歷年來為社會發掘和培養數據人才，推動大數據技術和產業生態發展。



關於國際創新獎

國際創新獎（IIA）是一項國際認可的獎項，旨在表彰產品、服務、解決方案以及企業文化四大類別的傑出創新，鼓勵企業持續投資、推動創新。



關於通訊業聯會非凡年獎

通訊業聯會非凡年獎CAHK STAR Awards （S-Superior T-Teamwork A-Advance R-Recognition）是對全年在通訊業不同領域中表現卓越和創新的公司的認可。這獎項於2015年推出，表彰了ICT行業人員的努力，務求創造更多收益，為社會各層面實現遠大發展。



中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。



憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。



中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過160個服務據點、19個雲服務中心、30多個數據中心及2個全天候運作的安全運作中心，服務遍布約160個國家，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。作為香港首個獲得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相關ICT服務認證的供應商之一，公司透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，為企業提供專業的在地服務及交付能力，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。



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媒體查詢：

Catherine Yuen (阮穎珊)

市場部總監, CITIC Telecom CPC

電話 (852) 2170 7536

電郵 catherine.yuen@citictel-cpc.com





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