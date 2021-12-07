世茂服務收購湖南吉立物業 繼攜手康橋物業後再次佈局醫院賽道



香港, 2021年12月7日 - (亞太商訊) - 近日，中國領先的綜合物業管理及社區生活服務提供者—世茂服務控股有限公司（「世茂服務」或「公司」；香港聯交所股份代號：873.HK）連續完成兩場收購，分別在12月3日與蘇州市天翔物業管理有限公司（簡稱「蘇州天翔物業」）達成股權合作，以2.46億元受讓其70%股權，共同深耕蘇州市場；隨後在12月6日與湖南吉立物業管理有限公司（以下簡稱「湖南吉立物業」）達成股權合作，以9964萬元受讓其70％股權，再次拓展醫院細分賽道，深耕湖南物業市場。



作為近年來資本化火熱、關注度較高的地產相關板塊，物業行業在2021年進入新的整合階段，對於母公司資金充足的物管企業而言，眼下情形正是收並購的視窗期，規模也創下歷史新高。世茂服務在通過收並購進一步擴大業務規模的同時，也逐漸向開拓區域市場、深耕業態類型、構建專業化能力等方向發展。



深耕中西部重點區域，拓展湖南物業市場

世茂服務重點佈局中西部等四大核心高能級城市群，湖南是中西部區域的重要市場之一。本次世茂服務牽手區域龍頭企業湖南吉立物業，將有效提升在湖南乃至中西部區域內的業務規模和專案濃密度，提升單市場綜合能力，為市場拓展和增值服務創造更大的空間和可能。



實際上，自今年三月起，世茂服務已著手實施集中化戰略策略，成立了杭州、武漢、西安、天津、福州等五大中心城市公司，推動城市深耕戰略落地。值得關注的是，在世茂服務的五大中心城市公司中，有兩個（即武漢和西安）位於中西部區域。



此外，今年10月14日，世茂服務全國第二總部簽約落戶成都市溫江區，計畫投資10億元，深耕城市服務領域。加上此次拓展湖南長沙市場，世茂服務對於中西部區域的多城市、多業態佈局日趨完善，也從側面反映出世茂服務深耕中西部區域的決心。



據瞭解，湖南吉立物業在湖南醫院物業市場屬於區域頭部企業，整合了湘雅系和省人民系兩大核心醫院體系，在湖南醫院市場具有領先的地位，在管或服務過諸多標杆醫院，在長沙具有很高的知名度。本次與湖南吉立物業的攜手合作，有助於世茂服務深耕湖南市場的同時，提升在醫院物業服務領域的專業能力建設。



再次佈局醫院賽道，提升專業化服務能力

世茂服務定位中國領先的綜合物業管理和社區生活服務提供者，目前已佈局綜合物業管理、多元增值服務、城市服務業務和數位科技業務四大業務板塊。現階段，世茂服務收並購主要瞄準綜合物業管理和城市服務業務，擴大規模與提高專業化服務能力並重，未來不排除對於其他業務板塊的覆蓋。



在綜合物業管理方面，除了住宅業態，世茂服務還向高校園區、產業園、公建、醫院等多元業態綜合拓展。截至2021年6月末，世茂服務在管面積中的非住宅業態占比攀升至40.8％。



比如，2020年8月，世茂服務合作浙大新宇，進入高校後勤服務賽道，構建高校後勤服務能力；2021年5月，浙大新宇品牌煥新，定位中國高校園區服務商，不斷拓展擴大規模，還向產業園、團餐等業務延伸。



此次攜手湖南吉立，是繼2020年11月世茂服務合作康橋物業後，再次佈局醫院細分賽道，併發力醫院物業服務的專業能力建設。



多個收並購動作體現了世茂服務在收並購方面，始終遵循著擴大規模與提高專業化服務能力並重的頂層邏輯，也能看出世茂服務對醫院這一專業賽道的看好，以及深耕發展的態度。



此次合作後，還有利於為世茂服務提升湖南市場專案濃密度，助力市場拓展。湖南吉立物業在管項目集中程度高，幾乎都在長沙市內；且其綜合實力領先，市場拓展能力強勁，客戶關係維護良好。因此，此次合作後，在業務協同方面，一是可以有效提升世茂服務在湖南的專案濃密度，增強區域綜合實力，降低區域綜合成本；二是將説明世茂服務在湖南省內拓展醫院物業專案，與世茂服務實現融合以後，未來還將拓展團餐、超市等其他醫院相關增值服務。



中指研究院資料顯示，今年以來，物業市場收並購交易頻發，在傳統的住宅、商業、寫字樓物業服務之外，越來越多物企的身影開始出現在學校、醫院、機場以及城市服務等賽道中。



對於世茂服務等物企來說，緊抓機遇，提升專業度、服務品質和運營效率，探索新的增長空間，是其長遠健康發展的關鍵。



世茂服務控股有限公司（股份代號：873）

世茂服務成立於2005年，是中國領先的綜合物業管理及社區生活服務提供者。世茂服務是世茂集團「大飛機戰略」重要雙翼之一。世茂服務以「美好生活智造者」為品牌理念，重點佈局長三角、環渤海、海峽與中西部四大核心高能級城市群，截至2021年6月，公司在管面積超1.75億平方米，在管物業超過530項，合約面積2.39億平方米，涵蓋住宅、學校、政府及公共設施、康養中心和醫院、候機室貴賓廳等業態，為近320萬業主和用戶提供綜合物業管理、社區生活服務及非業主增值服務。



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