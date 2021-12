越秀房產基金收購廣州越秀金融大廈 獲獨立基金單位持有人高票通過

香港, 2021年12月7日 - (亞太商訊) - 越秀房地產投資信託基金(股份代號:00405)欣然公佈今日舉行的基金單位持有人特別大會,已正式通過收購越秀地產股份有限公司(股份代號:00123)旗下的越秀金融大廈,並獲基金單位持有人以大比數96.24%投票通過。

圖一:越秀房產基金主席、執行董事及行政總裁林德良先生(中)主持基金單位持有人特別大會。

圖二:越秀房產基金主席、執行董事及行政總裁林德良先生(左三)與管理團隊及獨立非執行董事 於基金單位持有人特別大會上合照。

圖三:越秀金融大廈

此次基金單位持有人特別大會通過收購的物業越秀金融大廈,是廣州珠江新城CBD核心區的稀缺優質國際甲級商廈,為廣州十大摩天大樓之一,樓高309米,總建築面積為210,282.94平方米,包括4層零售商場、64層寫字樓及擁有827個地下停車位的4層車庫。越秀金融大廈位於交通樞紐策略地段,交通便利,鄰近多條地鐵線路,而地鐵18 號線已於今年9月新開通,地鐵13 號線二期預期於2022年開通;該大廈且擁有全市唯一開通「廣深珠」直升機航線的寫字樓停機坪。其獨特優勢吸引了來自金融、商業服務、信息技術等各行業的眾多優質國內及跨國企業租戶,包括世界500強企業。



越秀房產基金主席、執行董事及行政總裁林德良先生表示:「這次投票結果具有重大意義,因為這充份反映了絕大多數基金單位持有人都非常贊同越秀房產基金收購廣州越秀金融大廈。該項目收購完成後,越秀房產基金將成為香港和新加坡上市房產基金中持有最大估值中國內地資產組合的基金,與此同時,基金在廣州資产組合佔比的擴大,將會更好地捕捉廣州及粵港澳大灣區帶來的發展機遇。我們作為基金管理人,將會持續優化資產,將越秀房產基金物業的價值最大化,為基金持有人帶來最佳回報。」



收購事項在供股及反向併購完成後,將提升備考每個基金單位分派約3.4%,備考分派收益率亦將由6.68%提升至7.16%



此外,收購完成後,在2021年12月9日名列基金單位持有人名冊上的基金單位持有人,將獲特別分派每個基金單位人民幣0.0255元,即合共約人民幣8,500萬元。特別分派將於收購完成後30個營業日內派付。







