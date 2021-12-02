中國通海金融積極推動本地藝術文化發展 旗下中國通海私人財富管理冠名贊助音樂會「愛之頌．戀之歌」　



香港, 2021年12月2日 - (亞太商訊) - 中國通海金融集團（「中國通海金融」或「集團」）致力推動香港文化藝術發展，旗下中國通海私人財富管理冠名贊助— 香港大歌劇院呈獻創院音樂會「愛之頌．戀之歌」，於2021年11月30日晚上假香港文化中心大劇院正式演出。透過冠名贊助，集團冀能將歌劇創作推廣至本地社會，進一步提升香港的國際大都會的精神面貌。



中國通海金融行政總裁兼執行董事林建興博士、首席營運及風控總監黃偉誠先生、中國通海融資（控股）有限公司主席魏永達先生伉儷、中國通海私人財富管理董事總經理張佩儀博士，以及一眾商界友好和傳媒友好聚首一堂，共同觀賞音樂會。演出前夕，中國通海金融特意設酒會招待來賓，席間，中國通海私人財富管理聯同友邦保險及東方匯理資產管理，攜手舉辦「2022年投資策略部署」研討會，為參加者提供有關投資策略及財富管理的最新市場分析。



香港大歌劇院是一間致力致動歌劇藝術走向未來的非牟利機構，以培育本地聲樂家以及為香港和大灣區的觀眾創造歌劇體驗為宗旨。中國通海金融積極推動文化藝術及體育事業等多個界別的發展，並致力實踐社會企業責任以及貫徹「與你邁向成功的伙伴」之品牌角色，透過這次攜手合作，一方面能提升大眾對歌劇的認識，讓藝術得以傳承，持續加強香港文化藝術發展，同時為本地藝術工作者提供更多寶貴的演出機會。此外，中國通海私人財富管理更以理財的角度出發，在資金籌組和財富管理方面為香港大歌劇院提供理財建議，全力支援本地非牟利機構的長遠發展。



「愛之頌．戀之歌」由香港大歌劇院聯合創辦人兼高級藝術策劃龔冬健監製、屢獲殊榮的美國導演穆尼擔任音樂統籌，以及著名意大利指揮家艾昭羅擔任樂團指揮。音樂會集合多齣膾炙人口的歌劇，並以「Exotica」為主題，一眾本地傑出歌劇聲樂家在著名本地劇場導演黄曉初的指導下，演出《 波希米亞人》、《 蝴蝶夫人》、《 嵐嶺痴盟》、《 拉克美》、《 採珠者》、《 在阿爾及爾的意大利女郎》及《贛第德》等動人的歌劇選段，帶領觀眾遊走於紐約、巴黎、蘇格蘭、印度、日本、非洲等地，品嚐異國歌劇的多元與共通。



關於中國通海國際金融有限公司

中國通海國際金融有限公司(「本公司」，股份代號: 00952.HK)，為香港聯合交易所有限公司的主板上市公司，是一家以香港為基地的金融服務機構。本集團於 1997 年在香港上市，並於 2017 年正式加入泛海控股股份有限公司(股份代號: 000046.SZ)大家庭。中國通海金融致力打造成為全方位，全牌照的綜合性金融平台。公司主要業務包括經紀業務、利息收入業務、企業融資業務、資產管理業務和投資及其他業務。本公司致力成為香港及中國企業與個人投資者的理想金融服務夥伴，並為客戶提供卓越的一站式財經服務。本公司並透過中國深圳、上海、瀋陽、寧波、大連、北京、成都、杭州及廈門的代表處或全資擁有的外資企業，以及透過 Global Alliance Partners 及 Oaklins International 的網路及成員，為客戶提供資本市場服務。



如有垂詢，請聯繫：

中國通海國際金融有限公司–公共關係與傳訊

陳靜妍 (Jane Chan) 電話：(852) 2217-2888 電郵：jane.chan@tonghaifinancial.com

盧秋玲 (Mandy Lo) 電話：(852) 2217-2753 電郵：mandy.lo@tonghaifinancial.com

陳碧虹 (Charlie Chan) 電話：(852) 2217-2504 電郵：charlie.chan@tonghaifinancial.com







話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

