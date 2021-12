Thursday, 2 December 2021, 10:19 HKT/SGT Share:

來源 HG Semiconductor Limited 宏光半導體完成配售14,346,000股 設立徐州工廠及

介紹經驗豐富的技術及生產團隊

為集團業務在GaN半導體行業奠定穩固基礎

香港, 2021年12月2日 - (亞太商訊) - 宏光半導體有限公司(「宏光半導體」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:6908.HK)欣然宣佈集團已於2021年12月1日達成及落實完成配售協議。合共14,346,000股配售股份,相當於集團已發行股本約2.55%,已成功配售予不少於6名承配人,配售價為每股配售股份6.20港元。



配售事項所得款項淨額,經扣除專業費用及其他相關開支後,約為8,620萬港元。集團擬將約6,430萬港元用於加強LED、MiniLED、快速電池充電、氮化鎵(「GaN」)設備及相關半導體產品之研發能力。該所得款項淨額將用於設立研發中心、招聘研發人員,以及採購設備及物料以開發及獲取專利及技術。同時,約2,190萬港元將用於提供一般營運資金及改善集團的財務狀況。



宏光半導體憑藉其於半導體製造之行業專業知識,致力擴展業務至多種半導體,包括GaN相關產品。鑒於集團的長期戰略為於GaN半導體行業進一步發展其業務,宏光半導體欣然宣佈集團正在徐州經濟技術開發區設立一間新工廠,當中包括7,000平方米的超淨室及850平方米的辦公區域(「徐州工廠」)。集團計劃在工廠內安裝一條用作生產電子產品(包括GaN相關產品)的生產線,其設備日後將進一步升級至全面自動運作。



集團管理層亦欣然介紹其經驗豐富及專業的技術及生產團隊核心成員。當中,集團GaN半導體業務的核心專家及徐州工廠的總經理CHEN Zhen博士(「CHEN博士」)在GaN基光電工程設備領域擁有超過20年的研發、生產及管理經驗,掌握GaN電子器件及全波段固態發光器件的核心技術及8英寸矽基GaN外延生長的專有技術。CHEN博士曾申請國內外專利逾30項,並曾擔任逾十家國際期刊的審稿人。此外,徐州工廠的運營副總經理LU Juilin(「LU先生」)先生於半導體行業及晶圓代工技術及管理方面有逾30年經驗,有管理8至12英寸晶圓製造的管理及技術經驗以及55納米至0.5微米芯片製造工藝工廠的管理經驗。LU先生亦曾有建立新工廠的經驗;他曾於中芯國際集成電路製造有限公司(「中芯國際」;股份代號:0981.HK)及華虹半導體有限公司(「華虹半導體」;股票代號:1347.HK)擔任工廠經理。



被譽為「中國半導體之父」的張汝京博士(「張博士」)是集團的高級顧問,亦是中芯國際的創辦人和前任首席執行官。作為半導體行業的領導人物之一,張博士也是中國半導體市場的行業領袖。徐州工廠的研發副總經理Thomas HU博士(「HU博士」)有20多年在國際領先的GaN器件設計和工藝製造公司的工作經驗,是GaN HEMT器件設計和工藝製造的核心技術人員。HU博士具有在半導體流程控制、營運晶圓及管理的經驗,並負責發展新流程菜單、優化流程、發展新產品、產品品質監控,並改善GaN HEMT器件及生產。集團技術及生產團隊的核心成員將大大增強集團的研發能力,有利於集團整體業務的發展。



宏光半導體主席兼執行董事趙奕文先生表示:「集團很高興宣佈多項利好消息,尤其是徐州新工廠的設立,為我們的發展確立新的里程碑。集團早前宣佈對VisIC Technologies 和 GaN Systems的戰略投資亦展現了我們進軍第三代半導體領域的決心,進一步增強我們第三代半導體的設計和生產能力。新任的技術及生產團隊核心成員都是專業且具有豐富經驗,我們深信利用這些半導體領域的世界級專家的工廠管理、項目管理和技術經驗,我們可設計及生產頂尖的半導體產品,並在競爭激烈的市場中脫穎而出。憑藉我們在GaN半導體行業的競爭優勢,集團將把握每一個市場機遇,致力實現成為GaN半導體領先企業之長遠業務目標。」



關於宏光半導體有限公司

宏光半導體有限公司(6908.HK)主要在中國從事半導體產品,包括發光二極管(「LED」)燈珠、LED照明產品、快速電池充電產品及以及新一代半導體氮化鎵(「GaN」)相關產品的設計、開發、製造、分包服務及銷售。憑藉多年來在LED製造方面的行業專業知識,集團致力加快步伐研發及拓展GaN相關產品的應用,矢志成為一間集芯片設計、製造生產及銷售的半導體領先企業,並提供具有更高效率及更具競爭力系統成本的整體解決方案。



有關更多資料,請瀏覽:www.hg-semiconductor.com







話題 Press release summary



部門 电子

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network