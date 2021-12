Thursday, 2 December 2021, 08:01 HKT/SGT Share: 中國燃氣(00384)瞄準萬億級新能源市場 與行業龍頭達成戰略協議以支持中國雙碳政策目標 股票回購繼續反映管理層對未來增長滿懷極大信心

香港, 2021年12月2日 - (亞太商訊) - 中國具領導地位的跨區域綜合能源天然氣供應商中國燃氣控股有限公司(“中國燃氣”;股票代碼:00384)宣布,與中國長江三峽集團和東風汽車(股票代碼:00489)等行業龍頭企業達成一系列戰略框架協議,將共同開拓中國龐大的“雙碳”市場。通過其輕資產運營模式,公司積極探索風光水氫等清潔能源並以此為下一個戰略重點。上述新的發展將幫助中國燃氣步入下一增長階段。



早前在英國格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會(COP26)令全球再度聚焦減排和氣候變化。為了緩解氣候危機,中國亦制定了“雙碳”國策,明確了2030 年碳達峰、2060 年碳中和的偉大藍圖。國家大力推廣新能源和可再生能源,為行業創造了萬億“雙碳”市場新機遇,亦為早著先機佈局新能源的公司,帶來巨大的增長潛力。



於11月下旬,中國燃氣宣布與中國最大的清潔能源集團中國長江三峽集團(https://www.ctg.com.cn/)旗下的子公司長江三峽投資管理有限公司簽署戰略合作協議。根據協議,兩家公司將以風能、光能、水電和氫能為重點,在五個主要業務領域聯手開發新能源系統。中國燃氣將為碳管理提供綠色賦能和綜合服務,雙方也將共同引領中國建設國際化、標準化的碳市場體系,助力國家實現“碳達峰、碳中和”的發展藍圖。



中國長江三峽集團(https://www.ctg.com.cn/)是全球最大的水電開發運營企業和中國最大的清潔能源集團,資產規模突破萬億元大關。中燃與三峽投資的戰略合作,將有利於集團以輕資產模式構建新能源業務,結合集團遍佈全國的網絡運營優勢與龐大的用戶資源,打造中燃特有的雙碳業務生態圈。



根據戰略合作協議,中國燃氣與三峽投資將共同深耕五大領域,包括綠色項目投資、開發以新能源為核心的綜合能源系統、推動綠色城市和雙碳數字化平台建設、推進包括「十堰零碳汽車城」等城市零碳項目發展規劃,以助力構建零碳智能的產業生態體系。



「十堰零碳汽車城」這一合作示範項目備受市場關注。今年11月,中燃與東風汽車集團訂立戰略合作協議,共同引領中國汽車行業的零碳發展。「十堰零碳汽車城」項目位於中國湖北省,是由中國燃氣,東風汽車及三峽投資強強聯手,共同打造的汽車生產基地。項目將積極引入氫能等綠色水電用於汽車生產製造。這一大膽舉措將助力汽車產業零碳排放,響應國家雙碳戰略實施。



此外,中燃將為東風汽車搭建碳足跡平台,協助東風汽車產業鏈合作夥伴提供碳足跡測算、碳核查、碳資產勘探開發及節能減排服務。雙方將共同探討打造汽車全生命週期的零碳運營測試場景,進行前沿綠色技術研究,積極推廣綠色交通汽車零碳運行生態體系。



為了遏制排放,中國政府亦宣佈加大發展太陽能和風能的計劃。通過與在中國A股市場上市的全球領先光伏公司隆基綠能科技有限公司簽署戰略合作協議,中燃利用其在中國的龐大用戶群和項目網絡,積極探索開發前沿的光伏應用和綠氫。



公司認為在中國應對氣候變化的國策背景下,新能源市場具有強大的增長潛力。根據香港聯交所的通告,中燃自2021年5月以來共回購了91.37百萬股普通股(約佔中燃現有已發行股份總數1.65%)。中燃多次回購股份,顯示管理層對公司未來發展和增長潛力充滿信心。







