Wednesday, 1 December 2021, 17:05 HKT/SGT Share: 前三季度歸母淨利潤同比增長近40% 凱萊英即將赴港上市

香港, 2021年12月1日 - (亞太商訊) - 近日，業內領先的技術驅動型CDMO公司——凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司通過港交所上市聆訊，預計將於近期在港交所上市，高盛與中信裡昂證券為其聯席保薦人。



據悉，凱萊英成立於1998年，是一家全球領先的CDMO公司，提供貫穿藥物開發及生產全過程的綜合解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料，按2020年的收入計，凱萊英為全球第五大原料藥CDMO，擁有1.5%的市場份額，且為總部位於中國的最大型商業化階段化學藥物CDMO，擁有22.0%的市場份額。



坐擁兩大核心技術 與全球頂尖藥企展開業務合作



凱萊英致力於解決小分子藥物開發及生產中的各類複雜技術難題，為客戶帶來工藝和成本效益。目前，凱萊英的兩項核心技術——連續生產技術及生物合成技術躋身小分子藥物生產，已經進入最先進技術解決方案之列。



截至最後可行日期，凱萊英擁有91項連續生產技術與生物合成技術自研專利，並於2020年將該等專利運用至逾30%的臨床二期或更後期臨床階段項目中。同時，凱萊英於中國擁有140項已發佈發明專利及65項已發佈實用新型專利，於其他地區區（包括美國、歐盟、日本、韓國及印度）擁有22項已發佈專利。



按2020年的銷售額計，凱萊英曾與全球20家最大藥企中的15家合作，其中八家連續十多年與公司開展業務，客戶包括不同國家和地區的生物技術公司，不斷提升其在小分子CDMO市場的市場領先地位。



自2016年以來，凱萊英已為885個藥物開發及生產項目提供服務，服務覆蓋從臨床前、臨床過程開發到商業化生產及藥物生命週期管理的各個階段，凸顯巨大的競爭優勢。



業績保持穩健增長 客戶群優質、穩定



財務方面，招股書數據顯示，2018年、2019年、2020年，凱萊英的營收分別為18.23億元、24.46億元、31.37億元；同期利潤分別為4.06億元、5.52億元、7.2億元。2021年前三季度，凱萊英營收29.23億元，同比增長40.34%；歸母淨利潤為6.95億元，同比增長37.26%。財務數據十分靚麗，整體業績有望持續提速。



此外，凱萊英已建立符合全球最高行業標準的一流研發、生產、質量控制及項目管理的運營體系。強大的執行能力及高效的運營系統讓其培養了眾多優質、穩定的客戶群。同時，憑藉在服務跨國製藥公司中積累的豐富經驗，凱萊英亦成功與眾多領先生物技術公司及各類中小型製藥公司合作，如Mirati Therapeutics、Mersana Therapeutics、再鼎醫藥、貝達藥業、和黃醫藥、信達生物製藥及加科思藥業等，進而推動公司的收入穩步提升。



中長期來看，隨著人口老齡化的增強、人民消費能力的提高及創新藥物不斷推出，全球醫藥市場規模仍將穩步增長，根據弗若斯特沙利文報告，到2025年全球醫藥市場總收入預計將達到17,114億美元，即自2020年開始複合年增長率為5.7%。



作為知名的小分子CDMO，凱萊英憑藉其良好聲譽、先進研發平台、強大生產能力、優質客戶服務體系等競爭優勢，可充分把握該市場高速增長的機遇，進而推動其業績的長期可持續增長，其上市後的表現值得期待。





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部門 健康与医药

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