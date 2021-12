科軒動力公佈強勁銷售業績及業務增長

香港, 2021年12月1日 - (亞太商訊) - 新能源汽車及技術綜合解決方案供應商科軒動力(控股)有限公司(「公司」,股份代號:476,連同其附屬公司統稱「科軒動力」或「集團」)欣然宣布,積極開拓國際市場使公司於年內錄得強勁的銷售表現及業務增長,同時反映在截至2021年9月30日止六個月(「報告期」)的中期業績。

科軒動力開始履行12米電動巴士的訂單,交付產品

於報告期內,由於電動車輛銷售及銷售訂單增加,公司錄得收益約29,700,000港元(2020年9月30日:21,500,000港元)。今年,科軒動力繼續加強其研發能力,並致力拓展國際銷售,因此成功維持銷售營業額的升勢。



最近數月,公司開始與從事城市及地區電動客運及貨運交通的德國公司及戰略夥伴Quantron AG合作,以一款12米電動巴士作為取代公共交通服務目前使用的柴油巴士的關鍵解決方案,進軍歐洲市場。公司已開始履行並交付第一批電動巴士至歐洲,而且接到更多銷售訂單。去年,公司積極探索實行環保舉措的一帶一路地區,例如與新能源汽車和綜合技術解決方案供應商GET Worldwide Inc.合作,以長期供應COMET電動巴士,用作菲律賓的環保公共交通工具。



科軒動力行政總裁Miguel Valldecabres Polop先生表示:「銷售是我們面臨的第一個考驗,而電動汽車交付印證我們為發展國際市場付出的努力,但這只是打開一個龐大市場的第一步。得益於有利的政策和人們為了綠色未來越來越著重可持續生活,歐洲和亞洲市場對電動汽車的需求不斷增長,以集團正確的業務方向,相信前景可期。」



關於科軒動力(控股)有限公司(股份代號:476)

科軒動力(控股)有限公司為新能源商用車的先行者和實踐者、專用客車和新能源客車整車生產商,在新能源平台化電系統及關鍵零部件方面有著堅實的技術基礎,是出行與物流綜合解決方案的供應商。集團在重慶擁有生產基地,並著力開拓中國內地、香港、亞太地區及南美等地的銷售網絡。



