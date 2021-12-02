Wednesday, 1 December 2021, 16:27 HKT/SGT Share: 紮根即時配送黃金賽道 順豐同城香港招股進行中

香港, 2021年12月1日 - (亞太商訊) - 新興業態及服務場景邊界擴展，正在使更加個性化、多樣化的即時配送服務需求迅猛增加。近日，第三方即時配送服務頭部平台——杭州順豐同城實業股份有限公司（9699.HK）於11月30日至12月07日公開招股，美銀、中金聯席保薦。



是次招股，順豐同城擬發行約1.31億股，香港公開發售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權。每股發售價介乎16.42港元至17.96港元。每手200股。根據捷利交易寶數据，截至12月01日下午13時41分，順豐同城孖展資金總計達1.7178億港元，投資者認購積極，孖展情況良好。



市場份額逐級攀升 一路發展迅猛開啟加速模式

在潛力巨大的即時配送賽道，順豐同城的成長有目共睹。2019年起，順豐同城實現獨立化、公司化運作，在短短2年多時間裡便把握住新消費趨勢帶來的增長機會，呈現出極強的爆發力，一躍成為國內領先的獨立第三方即時配送服務商，穩居行業第一的位置。



憑藉強大的網絡效應及規模經濟，艾瑞諮詢報告，於2020年、截至2021年3月31日止十二個月及截至2021年3月31日止三個月內，順豐同城的市場份額分別為10.4%、10.9%及11.1%。隨著其市占率的迅速增長以及配送場景和商家的拓展，順豐同城無疑會成為即時配送賽道上無法忽視的新勢力。



從經營數據來看，順豐同城表現極為出色。收入從2018年的人民幣993.3百萬元增加至2019年的人民幣2,107.0百萬元，並進一步增至2020年的人民幣4,843.4百萬元。並從截至2020年5月31日止五個月的人民幣1,429.5百萬元增加至截至2021年5月31日止五個月的人民幣3,045.6百萬元。



從訂單量來看，順豐同城的訂單總數由2018年的79.8百萬筆增至2019年的211.1百萬筆，並進一步增至2020年的760.9百萬筆，複合年增長率為208.7%。由截至2020年5月31日止五個月的204.5百萬筆增加151.2%至截至2021年5月31日止五個月的513.7百萬筆，由此數據可顯示順豐同城極具發展潛力。



從成立到獨立再到上市，順豐同城於獨立第三方即時配送服務供應商中率先建立卓越聲譽及品牌認知度，並憑藉其可擴展的配送網路及卓然的行業洞察力，將即時配送服務引入各個配送場景，形成堅實的行業壁壘。



打響品牌推廣戰 以影響力開啟拓寬之路

順豐同城不僅肩負著順豐控股集團面向未來新業務場景的任務以及用戶和商戶對快的要求，更肩負著消費者對公司的期待。因此，無論是開拓市場還是鞏固護城河，品牌影響力都至關重要。為加強客戶認知及品牌聲譽，順豐同城在品牌升級方面下足了功夫。



作為中國同城物流行業最知名品牌之一，順豐同城通過以線上品牌推廣及線下廣告来吸引目標客戶，提高配送服務質量及能力來留住客戶，以及量身定制迎合不同客戶需要的配送服務，從而提升訂單密度，並通過持續的價值創造和優質服務來進一步提高公司的品牌知名度。另外，順豐同城為消費者提供全天候的本地即時履約方案，以值得信賴的服務成為廣受認可的品牌。



與此同時，順豐同城也開啟了拓寬業務範圍、擴大客戶規模之路，以全場景業務模式，對各類產品和服務實行配送全場景覆蓋。截至2021年5月31日，順豐同城與超過2,000個商家品牌進行戰略合作，累計服務了約532,500名註冊商家，並為約126.1百萬註冊消費者提供優質高效的即時配送本地生活服務。



在高舉高打的品牌戰略初見成效後，順豐同城將繼續佈局即時配送服務賽道，不斷探索及拓展新興配送服務場景，並透過技術創新繼續提高運營效率及優化解決方案。未來，順豐同城有望借助香港資本市場的力量，擁有更強勁的業績內生增長動力和更具想像力的發展空間。





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