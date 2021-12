Wednesday, 1 December 2021, 16:11 HKT/SGT Share: 順豐同城於香港招股 市占率穩居第一 前五個月營收超30億

香港, 2021年12月1日 - (亞太商訊) - 當2021年漸入尾聲,港股IPO也迎來新一輪高峰期。近日,又一知名企業——杭州順豐同城實業股份有限公司(9699.HK)即將赴港上市,目前招股正在進行中。



與順豐速運優勢互補 業務稀缺性與戰略價值並重



招股書顯示,順豐同城為順豐控股集團的子公司,於2019年完成獨立公司運作。據專業人士分析,此次順豐同城分拆上市,對順豐同城和順豐速運都是一大利好,雙方是相輔相成的互補關係,可以起到「1+1>2」的協同效應。



順豐同城憑藉大規模和多樣化的運力池,補充和提升順豐控股集團的最後一公里配送能力,繼而進一步擴大運力池,降低單位成本。同時,順豐同城亦與順豐集團生態系統中的參與者進行戰略合作,為客戶定制一站式的綜合供應鏈物流解決方案,擴大客戶覆蓋面。



綜合來看,分拆順豐同城赴港上市,可以讓順豐控股集團形成在各業務板塊的充分協同,打造多元化生態的縱深佈局。並且,順豐同城對於商家、垂直平台、開放平台而言都是第三方,與其他平台並無流量競爭,更是其他平台的合作首選與運力補充,具有稀缺性、独特的独特优势与战略价值。



在獨立運營短短兩年時間裡,順豐同城發展迅猛。根據招股書數據,截至2021年5月31日過去12個月,年度訂單約1,070百萬筆,年度活躍商家達222,000多名,年度活躍消費者達7.5百萬名,業務覆蓋中國1,000多個市縣。



營收保持高速增長 市場份額穩居行業第一



過去三年,順豐同城的業績保持了高速增長。根據招股書數據,2018-2020年,順豐同城實現營收分別為9.93億元、21.07億元及48.43億元,年均複合增速達120.8%。2021年前5個月,實現營收30.46億元,同比增長約113.1%。



順豐同城快速的發展,確立了其在市場中的領導地位。根據艾瑞諮詢報告,於2020年、截至2021年3月31日止十二個月及截至2021年3月31日止三個月,按訂單量計順豐同城的市場份額分別為10.4%、10.9%及11.1%,已成為中國最大的第三方即時配送服務平台,市場地位穩固。



在業務模式方面,順豐同城採用全場景業務模式,服務網絡在市縣數量、商圈、服務時段、客戶規模、客戶品類方面均有廣泛的覆蓋,可以滿足不同客戶的各種即時服務需求。



在服務質量方面,順豐同城擁有由專職騎手及眾包騎手組成的融合運力池,同城配送服務的平均配送時長約為30分鐘,即使面對高峰時段、高峰期及惡劣天氣以及特殊狀況,仍堅持高效響應和穩定交付,多樣化運力池確保了效率、質量及穩定性。



訂單量持續猛增 數字化轉型注入創新力量



得益於良好的業務模式及優異的服務質量,順豐同城的訂單量也隨之猛增。根據招股書數據,2018-2020年,順豐同城的總訂單量分別為79.8百萬筆、211.1百萬筆、760.9百萬筆,複合年增長率為208.7%,而同期行業複合年增速為53.2%。截至2020年5月31日止五個月至2021年同期,同城零售、近場電商及近場服務的訂單量分別增長272.4%、143.1%及223.2%。



為提升服務響應能力及穩定性,順豐同城正在加快推進業務數字化轉型。目前,其已在CLS系統中應用大數據及AI技術,持續的技術創新及數字化運營,幫助其達致更佳運營效率,提升服務質量,減輕配送成本,為行業發展注入創新力量。



長期來看,隨著新消費時代、訂單履約場景及消費者需求的不斷變化,中國的第三方即時配送服務市場仍存在巨大的增長空間。根據艾瑞諮詢報告,中國的第三方即時配送服務行業的年訂單量從2016年的5億單增至2020年的30億單,複合年增長率為53.2%。預計2025年第三方即時配送服務行業的年訂單量將進一步增至163億單,2020年至2025年的複合年增長率為40.1%。



未來,順豐同城將繼續探索及拓展新興配送服務場景,透過技術創新繼續提高運營效率優化解決方案,以加強公司的配送能力。同時,不斷擴大配送服務網絡的地理覆蓋,滿足不同消費者群體的需求,強化競爭優勢,不斷擴大市場份額,鞏固領導地位,推動長期可持續發展。







