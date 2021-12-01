Wednesday, 1 December 2021, 12:25 HKT/SGT Share: 寶尊電商2021Q3財報：奢品及全渠道持續突破 並購整合效應初顯

香港, 2021年12月1日 - (亞太商訊) - 北京時間11月30日，寶尊電商(NASDAQ:BZUN, HK:9991)公佈了截至2021年9月30日的第三季度財報。財報顯示，寶尊2021年第三季度GMV达161億元人民幣，總淨營收為19億元人民幣。



寶尊電商創始人、董事長兼CEO仇文彬先生表示：「儘管本季度行業出現一些短期阻力，導致宏觀經濟承壓和消費數據偏弱，但我們持續看到奢侈品、高端品類和一些運動細分賽道的結構性增長機遇，以及品牌合作夥伴部署全渠道的強勁需求。同時，在技術、基礎設施以及能力補強方面的投資，增強了我們的行業競爭力，使我們的業務更有韌性、更為平衡。展望未來，行業在變革中將呈現新的機會，我們也將秉承‘科技成就商業未來’的願景持續創新，適應新環境、把握新機遇。我們為團隊的韌性感到自豪，也將持續投入，打造可持續的、高質量增長的寶尊新生態。」



結構性消費升級新機遇 奢品及細分垂直領域持續迸發

儘管宏觀消費疲軟，但Z世代消費能力及消費心智的成熟，帶來了巨大的結構性消費升級機會。寶尊自2019年下半年深耕奢侈品及高端賽道，持續保持高速發展態勢。今年以來，奢侈品品牌不斷加速電商化，並推動全渠道佈局策略。本季度，寶尊與7家奢侈品品牌建立合作關係，預見未來幾個季度將實現奢侈品及高端品GMV再翻倍。此外，寶尊在本季度又開設了全新的奢侈品總倉，以更高端定制化的解決方案服務奢侈品品牌客戶。



此前受「新疆棉事件」影響的運動服飾呈現了溫和回暖趨勢，而諸多國際運動品牌加碼其在中國的戰略佈局，甚至加速樹立其本土化及“中國化”品牌形象。從長期看來，得益於「十四五」全民健身計畫的推進，寶尊認為運動服飾將迎來健康發展。特別是一些垂直的細分類目，比如戶外、探險等勢頭喜人，寶尊相信這也將成為新的增長機遇。



全渠道戰略持續深入 商業化潛力階段性突破

本季度以京東、小程式、抖音為首的非天貓渠道表現亮眼，新增非天貓渠道店鋪達54家。據統計，三季度京東渠道產生的GMV接近去年同期的3倍，GMV佔比升至約10%,同時新增非天貓渠道店鋪中超過1/3來自於京東。此外，騰訊小程式端也在私域領域、O2O取得良好進展。據悉，其小程式生態的經常性運營及行營銷佔收比持續提升。



新興渠道中，抖音業務也取得較大突破，目前寶尊已幫助20餘家品牌合作夥伴開設抖音小店。憑藉其獨到的品牌見解、敏銳的市場洞察及深度的產品認知，寶尊攜手品牌走在探索新渠道的前沿，在部分试點項目中取得良好成績。據統計，今年前九個月寶尊協助品牌在抖音渠道取得超過1億元GMV，而10月份當月GMV更是突破7000萬元，勢頭喜人。寶尊透露，在一些抖音全鏈路的綜合服務案例中，其提點比例可達20%以上，商業化潛力可見一斑。



並購整合補足能力 帶來初期財務貢獻

寶尊在並購整合方面取得扎實成效。一方面，並購項目實現了財務貢獻的有機補充，在宏觀經濟不確定的大環境下，仍取得可持續的增長；另一方面，項目整合仍處在初期階段，協同效應還沒有完全釋放。今年以來，寶尊開展多項並購整合項目，以期通過能力互補增強競爭優勢，擴張規模效應及增強商業韌性，保持長期的可持續健康發展。



值得一提的是，三季度，寶尊的物流子公司寶通收到來自菜鳥網絡的股權投資，寶尊相信本次資本合作將助力其進一步實現成本優化，帶來更多的業務協同機會。



寶尊電商CFO Arthur Yu先生表示：「我們在技術、基礎設施以及能力補強方面的投資，增強了我們的行業競爭力，使我們的業務變得更加有韌性、更為平衡。展望未來，我們期待整合完成後更大的協同效應及更加高效的業務模式。儘管短期業績及行業受到外部消極影響，但我們對於商業模式和投資策略懷有信心，也將繼續朝著致力於成為全球知名的品牌電子商務合作夥伴的使命繼續努力。」



持續升級基礎設施 科技賦能保駕護航

「科技成就商業未來」，一直以來，寶尊秉承這一願景，不斷推動技術與運營的創新結合，持續推進集約化、系統化、平台化的運營管理中台模式。其智慧運營服務平台ROSS本季度完善了更多支撐全渠道運營的功能，並推出分級授權的品牌經銷商管理構架。



為應對新形勢下的電商客服需求，寶尊推出自主研發的智慧客服管理系統（S-ANY），智能化、可視化、實時性地統籌管理客服人員、優化工作流程及員工培訓等。S-ANY在電商行業中具有相當的前瞻性，寶尊在南通和合肥的區域運營中心推廣S-ANY智慧應用，實現了品質提升、效率提升和成本降低的多維結合。



本季度，數據安全和用戶個人隱私是電商賽道參與者們都要面對的一道新課題。面對行業新政，寶尊第一時間做出回饋，升級其個人身份信息保護系統，對訂單管理系統、倉庫管理系統和CRM等進行改造，以確保在合法合規的同時訂單的順暢執行。寶尊電商創始人、董事長兼CEO仇文彬先生總結道：「外部的變化帶來了各種新的機遇。我們多年的沉澱和累積，讓我們成為品牌合作夥伴的可靠依託。通過專注于我們堅實的業務基礎，鞏固前沿科技和創新所帶來的競爭優勢，我們相信，寶尊有實力持續擁抱變化，適應環境並抓住機遇。」





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