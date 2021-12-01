博奇環保收購海西景澤環保科技100%股權



香港, 2021年12月1日 - (亞太商訊) - 中國博奇環保（控股）有限公司（「博奇環保」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：2377.HK）欣然宣佈，集團的間接全資附屬公司北京博奇電力科技有限公司（「北京博奇電力」）與海南吉乃爾投資合夥企業（有限合夥）及劉昂（統稱「賣方」）訂立股份轉讓協議，同意收購海西景澤環保科技有限公司（「海西景澤」）之全部已發行股本，總代價為人民幣2.3億元。



海西景澤主要從事固體有害危險廢棄物（「危固廢」）管理業務，尤其是危固廢的收集、穩定及處置。海西景澤擁有完善的危固廢生産制度和流程，規劃建設規模處置危固廢9萬噸/年，綜合利用和處置廢光伏板20萬噸/年，規劃面積達500畝，規劃建設庫容填埋總庫容約270萬立方米，可供服務30年之用。截至2020年12月31日止年度，海西景澤之除稅後淨利潤為人民幣約5,098萬元。



收購事項須待股份轉讓協議所載之先決條件達成後方可作實。根據股份轉讓協議，賣方需保證海西景澤於截至2021年、2022年及2023年12月31日止各財政年度的稅後淨利潤及現金流量淨額分別不少於人民幣4,500萬元。股份轉讓協議完成後，海西景澤將成為集團的間接全資附屬公司。



一直以來，博奇環保致力推動業績增長，矢志為中國乃至世界的環境保護和生態文明建設作出貢獻。截至2021年6月30日止六個月，集團收入及純利實現可觀增長；收入和純利較去年同期分別大幅增加40.9%和53.8%，至人民幣約9.3億元及人民幣約1.6億元。此外，集團財務狀況穩健，期末現金及現金等價物為人民幣約3.8億元，充足的營運資金有利集團進一步強化現有業務並擴展其於環境保護行業的業務網絡。



隨著國內工業發展步伐加快，加上中央政府加強環境保護監管，危固廢的產量逐年增加。即使近年國內危固廢處理行業亦提速拓展，但市場普遍認為國內的危固廢處置能力短期內無法滿足危廢處置日益增長之需求，行業持續供不應求，導致缺口不斷加大。另外，《關於「十四五」大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見》、《「十四五」循環經濟發展規劃》和《關於印發強化危險廢物監管和利用處置能力改革實施方案的通知》等多項重點政策反映中央政府全面推進危固廢處理業務大規模開發和高質量發展的決心，為行業創造龐大商機。



博奇環保管理層認為收購事項符合集團之整體業務方向，透過抓緊國家綠色環保政策的東風，有助提升業務多元化發展。海西景澤位於西北地區的項目對集團而言極具戰略資源意義，該項目可與集團唐山燕東水泥窑協同焚燒處置項目形成協同效益，完善集團後續危固廢業務板塊整體佈局。與此同時，海西景澤年處置20萬噸光伏板綜合利用項目之環境影響評估已獲批，光伏板綜合利用項目已列入青海省海西州「十四五規劃」的重點項目，光伏板綜合利用符合産業發展趨勢和定位，未來可以作為重點項目開發建設。在眾多利好因素的推動下，集團認為收購海西景澤讓其在危固廢處理業務版塊進一步擴展，符合集團戰略轉型及業務發展之需要。



展望未來，為促進「碳達峰、碳中和」背景下的戰略轉型和業務升級，集團銳意拓展新業務領域，在鞏固現有業務基礎上，重點佈局危固廢處理業務，把握行業廣闊前景，並逐步朝著「氣、固、廢水及節能」四位一體的新發展格局邁進，實現可持續發展，為股東締造長遠而穩定的回報。



關於中國博奇環保（控股）有限公司

中國博奇環保（控股）有限公司是中國領先的綠色生態治理企業，主營業務包括煙氣治理、水處理、危固廢處理處置及節能環保服務等。集團為中國名列前茅的獨立煙氣脫硫EPC服務及煙氣脫硫EPC服務供應商，矢志成為國際一流的環境産業集團綜合環保解决方案服務商。博奇環保是中國煙氣處理行業的首批獨立參與者，其服務現涵蓋煙氣治理行業的全産業鏈，包括項目設計、設備採購、設施建設、煙氣處理設施的運行維護及特許經營業務。集團的項目地理覆蓋範圍遍及中國，同時業務已拓展至歐洲、南亞、拉丁美洲、非洲及東南亞。



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