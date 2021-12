艾伯科技公佈2021年中期業績

香港, 2021年11月30日 - (亞太商訊) - 艾伯科技股份有限公司(「艾伯科技」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:2708.HK)欣然宣佈截至2021年9月30日止六個月(「期內」)的未經審核綜合中期業績。



期內,集團成功扭虧為盈,錄得公司擁有人應佔溢利約人民幣437萬元(截至2020年9月30日止六個月:公司擁有人應佔虧損約人民幣1,545萬元),而收益由去年同期的約人民幣19,067萬元,大幅上升至約人民幣26,628萬元。受惠於客戶數量增加,集團多項業務有利好表現,其中智能終端產品銷售和軟件開發兩大業務的收益分別錄得約22.4%與約255.9%的增幅。集團毛利上升50.0%,至約人民幣6,685萬元(截至2020年9月30日止六個月:約人民幣4,456萬元),毛利率為25.1%,較去年同期的23.4%,上升1.7個百分點。董事會建議不派發2021年中期股息。



受惠利好政策集團業務增長空間巨大



在全球產業從工業化向數字化升級的關鍵時期,中國明確提出「數字中國」發展戰略,以搶佔下一時期的技術優先權。「十四五」規劃提出,加強關鍵數字技術創新應用、加快推進產業數字化轉型,培育壯大人工智能、大數據、區塊鏈、雲計算等新興數字產業,提升通信設備、核心電子元器件、關鍵軟件等產業水平,構建基於5G的應用場景和產業生態。



國家工信部表示,要以5G建設為牽引,同時聚焦10個重點行業,形成20大典型工業應用場景。中央政府亦發佈《5G應用「揚帆」行動計劃(2021–2023年)》和《關於推動5G加快發展的通知》等政策,全力推動5G行業發展,5G網絡建設和5G行業應用迎來黃金增長期。《5G經濟社會影響白皮書》預測,2025年5G帶動直接經濟產出將高達人民幣3.3萬億元。



信息技術應用創新(「信創」)産業也是「數字中國」建設的關鍵環節之一。大力推動信創産業發展,可以幫助國內企業進行轉型,建設更加完善的信息技術産業鏈,參與未來幾十年的國際競爭。2020年被認為是中國信創產業的落地元年,全國各地的信創項目開始大面積鋪開,信創產業也隨之出現了一個現象級的風口。未來三到五年,信創產業將迎來黃金發展期。中國IT產業,將在基礎硬件、基礎軟件、行業應用軟件等領域,迎來前所未有的國產替代潮。根據觀研天下數據,2025年信創産業市場規模將穩步增長至1.3萬億。



在利好政策支持下,集團三大業務板塊—5G(通信設備及專網解決方案)、信創IT(終端產品及行業解決方案)、物聯網(產品及解決方案)的需求顯著上升。憑藉此三類業務在技術、供應鏈和市場等方面的協同效應,集團把5G、信創IT和物聯網技術進行融合創新,為不同行業客戶提供一站式的産業數字化解決方案,更好地把握到國策的風口和市場機遇。



業務協同發展 為集團帶來可觀收益



智能終端產品銷售維持是集團的主要收入來源,佔總收益約77.5%。期內,集團致力開發、生產及向客戶銷售度身定製的物聯網智能終端產品。受惠於經濟活動迅速恢復,加上國策的支持,國內5G及物聯網行業高速增長,帶動集團5G皮基站系列產品及銷售射頻識別產品需求增加。隨著客戶數量增加,5G皮基站系列產品及RFID產品訂單數量急升。集團期內的智能終端產品銷售業務收益為約人民幣20,626萬元,同比上升約22.4%。



集團基於對客戶需求的分析與評估,利用物聯網及相關技術,為客戶提供綜合及定製系統解決方案,包括整體系統規劃、開發及設計、系統設備採購、系統的軟件及硬體設備集成、系統實施、試運行以及系統管理及維護等。鑒於系統集成業務的收益來自單次性項目,分部收益相對其他業務浮動,期內的收益為約人民幣2萬元(截至2020年9月30日止六個月:約人民幣239萬元)。



集團的軟件開發業務是根據客戶的業務及管理需求,為客戶規劃及設計軟件系統框架及功能列表,提供定製的軟件應用開發服務,該業務佔總收益約20.6%。集團除與現有客戶維持長期及策略性關係,同時亦積極開拓新客源,以擴大顧客基礎及帶動銷售。期內,集團軟件開發業務持續擴大,實現收益約人民幣5,492萬元,同比飆升約255.9%,成為期內集團收益增長幅度最大的業務。



系統維護服務方面,集團提供資訊系統的軟件及硬體系統維護服務,服務範圍包括系統設備維護及管理、數據庫維護、系統日常監控及系統升級等,該業務佔總收益約1.9%。集團於期內的系統維護服務維持穩定增長,業務收益為約人民幣約508萬元,同比上升約16.8%。



集團優化業務戰略佈局 受惠於政策紅利和産業發展機遇 業務有望步入快速增長期



在産業數字化方興未艾、信創産業蓬勃發展的新形勢下,集團以敏銳的市場洞察,適時優化了集團業務戰略佈局,將業務聚焦於5G通信設備及專網解決方案、信創IT終端產品及行業解決方案、物聯網產品及產業數字化解決方案三大市場領域,協同發展,並已經取得良好的發展成效。受益於政策紅利和産業發展機遇,未來三大業務有望加速增長。



中國5G建設已邁入高速發展階段,2021下半年至2025年是5G小基站及室分系統建設高峰期。得益於市場的強勁需求,在未來兩至三年,集團包括皮基站、室分系統產品等5G產品及5G專網解決方案銷售量可望呈現大幅度增長。而集團獲得國家工信部頒發的電信設備進網許可證(涵蓋中國移動、中國電信、中國聯通的5G頻段),為目前市場上少數獲得此類進網許可證的企業,獲先發優勢。



集團已經為某特大型鋼鐵集團建設「5G數字工廠」項目提供了5G通信專網,獲得了5G+工業互聯網領域的項目經驗。又與深圳市阿爾巴文化體育發展有限公司訂立某知名電競品牌的電競館5G技術應用合作合同,成功拓展了5G+文娛體育領域的應用。集團將在前期項目成功經驗的基礎上,廣泛聯合電信運營商、行業客戶、行業集成商和供應商等行業資源,構建合作共贏的5G行業應用生態體系,豐富和深化5G與垂直產業的融合應用,推動5G行業專網建設,拓展集團5G系列產品的銷售市場,擴大市場覆蓋率和佔有率。



中央政府將信創産業納入國家發展戰略,提出針對「2(黨政)+8(金融、電信等八大行業)領域發展體系」。隨著黨政市場的成功示範,金融、電信、電力、交通等重要行業逐步開始信創産品和項目的應用落地。集團將把握時代脈搏,順勢而為,發揮技術優勢,加快國產化筆記本電腦、移動終端等IT基礎硬件業務的發展,重點佈局電力、金融、通信、教育等信創產品和項目應用落地的先行行業,加大市場推廣力度,致力獲得更多市場份額。



作爲行業領先的産業數字化解决方案企業,集團將繼續整合市場資源,在5G(通信設備及專網解決方案)、信創IT(終端產品及行業解決方案)、物聯網(產品及解決方案)領域持續發力。三大業務板塊在底層技術、應用技術、供應鏈、市場和業務模式等諸方面緊密相連,可以相互協同,促進共同發展。另外,集團將積極物色能與現有主營業務産生强大協同效應的合適併購目標,並在鞏固中國內地既有市場與業務的同時,全力把握全球市場機遇,積極開拓高品質的海外項目,務求提升自身競爭力,在世界塑造中國品牌良好形象。



關於艾伯科技股份有限公司

艾伯科技股份有限公司(股份代號:2708.HK)是行業領先的產業數字化解決方案企業,專注在中國提供5G通信設備及專網解决方案、信創IT終端産品及行業解决方案、物聯網産品及解决方案以及産業數字化解决方案,業務主要分為四個類型,包括(i)智能終端產品銷售;(ii)系統集成;(iii)軟件開發;及(iv)系統維護服務。集團深耕物聯網領域超過二十年,客戶來自中國公營及私營界別,如中央政府機構、大型國有企業及私營企業。



如欲查詢更多資料,請瀏覽艾伯科技股份有限公司網站:http://www.ibotech.hk/







