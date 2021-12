Wednesday, 1 December 2021, 08:17 HKT/SGT Share: 中原建業榮獲《彭博商業週刊/中文版》「新上市企業2021」獎

香港, 2021年12月1日 - (亞太商訊) - 中原建業有限公司(「中原建業」或「公司」;股份代號:9982.HK),中國領先的房地產代建公司欣然宣佈,公司近日於《彭博商業週刊/中文版》主辦的第六屆「年度上市企業2021」活動中,榮獲「新上市企業 2021」獎,以表彰公司在業務實力、企業發展策略、可持續發展及企業社會責任等方面獲得業界肯定。



中原建業非執行董事-李樺女士

「年度上市企業 2021」獎項由國際知名的商業媒體《彭博商業週刊/中文版》舉辦,旨在表彰各行業具有傑出表現的上市公司,對社會經濟穩定作貢獻。獎項評選從業績表現、企業管治、投資者關係、企業策略、企業社會責任、可持續發展、創新變革及風險管理共八大範疇對參選企業進行全面分析、篩選及評分。各行業中得分最高的兩間企業獲頒「年度上市企業大獎」,獎項極具公信力及代表性,獲獎企業的實力及發展潛力均獲得業界及投資者廣泛認可。



中原建業是中國領先且快速發展的房地產代建企業,以大中原區為戰略發展的重點,以商業代建服務為主,並且不斷拓展政府代建、資本代建、專項管理諮詢服務的領域。近年來,中原建業在業績、口碑、規模上成績斐然,各項核心經營指標均保持穩定增長。截至2021年10月31日,共有258個在管項目,總建築面積為3,075萬平方米,今年1至10月,新增合約建築面積已超過2020年全年新增合約建築面積,於河南省外的拓展情況再創佳績,新簽合約項目數同比增長66.7%,新簽合約建築面積同比增長72.1%。



中原建業有限公司執行董事馬曉騰先生表示:「對於本公司及資本市場團隊在香港資本市場獲得認可和鼓勵,感到欣喜。在房地產管理紅利的時代,中原建業成熟且高效的輕資產管理模式及豐富的精細化管理經驗,贏得愈來愈多合作夥伴的認可,相信公司在管理紅利時代取得更好發展。」



展望將來,中原建業致力把握代建行業發展潛力不斷釋放的時機,在大中原戰略的指導下,穩固河南省內市場絕對領先地位的同時,繼續提升核心競爭力,大力拓展省外業務規模,提高在全國代建市場的佔有率。「守信用、負責任、走正道、務正業」, 中原建業將繼續以產品和服務為中心,持續穩步推進專案全流程精細化管理體系,夯實公司治理,不斷完善和規範公司管理結構,加強全面風險管理體系建設,為股東創造價值。



關於中原建業有限公司

中原建業有限公司(「中原建業」或「公司」;股份代號:9982.HK)是以河南省為戰略重點的中國領先房地產代建公司。憑藉知名的「建業」品牌、獨特的輕資產業務模式、專業的房地產代建服務、完善的優質承包商、供應商網路,以及一套標準化、高品質且持續優化更新的「建業標準」作為業務的堅實基礎,中原建業持續幫助項目創造更高的價值,進一步鞏固中國領先的房地產代建公司的地位。





