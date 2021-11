Tuesday, 30 November 2021, 16:32 HKT/SGT Share: 順豐同城開啟招股 近三年收入複合年增速高達120.8%

香港, 2021年11月30日 - (亞太商訊) - 新消費時代下,人們越來越願意為「省時、省事、省力」買單,消費升級驅動物流升級,以外賣為發端的即時配送行業催生出大量即時配送服務需求。規模最大的第三方即時配送服務平台——順豐同城於11月30日開啟招股,每股發售價介乎16.42港元至17.96港元,預計将於12月14日在港交所敲鑼上市。



本次發行,淘寶中國(阿里巴巴附屬公司)和Hello Inc.(哈囉出行)為順豐同城的基石投資者,總計認購8.9億港元。其中,淘寶中國認購約8.51億港元,Hello Inc.認購約0.39億港元。



業務模式場景全覆蓋 競爭優勢獨一無二



順豐同城是順豐控股的子公司,作為中國物流行業最知名品牌之一,順豐同城與順豐控股集團共用核心價值觀並受益於順豐控股集團的訂單量,擴大運力池,降低單位成本,探索新的配送場景。



自2019年起順豐同城實現獨立化、公司化運作,已迅速成長為中國最大的第三方即時配送服務平台。區別於中心化平台的競爭對手,順豐同城的獨立第三方即時配送模式更有吸引力。當微信、抖音等流量平台需要將流量引向電商並完成配送閉環時,會更傾向於尋找沒有商流對抗的平台進行配送,順豐同城毫無疑問也會成為首選。對於依賴外賣平台的商家,第三方平台能幫助商家實現私域流量閉環,幫助商家提升自身的服務定義權,降低對商流平台的依賴。



招股書數據顯示,於2020年、截至2021年3月31日止十二個月及截至2021年3月31日止三個月,順豐同城的市場份額分別為10.4%、10.9%及11.1%(按訂單量計),這得益於其稀缺的第三方平台優勢和順豐同城極具競爭力的業務模式。



順豐同城採用全場景業務模式,對各類產品和服務實行配送場景全覆蓋,相較於單一的外賣模式或者商超模式,全品類全場景的模式穩定性更強。憑藉著重為行業內各類企業服務的公平和包容性,順豐同城能夠提供滿足不同品類、不同預算、送貨範圍、服務時間和時間敏感度的各種配送服務。場景覆蓋擴展為順豐同城帶來了更高的訂單量,使其能夠提供賺取可觀收入的機會來吸引更多騎手,轉而推動其履約能力不斷提升。



在技術和數字化運營方面,順豐同城不斷突破,銳意創新。據瞭解,順豐同城在CLS中應用大數據及AI技術,以達致更佳運營效率及減輕配送成本。CLS的核心功能包括業務預測及規劃、訂單融合推薦及調度以及實時運營監控。此外,通過API,CLS可主要為商家及消費者促成簡易下達訂單及訂單管理,同時亦可主要為騎手促成簡易訂單回應及配送工作管理,或打造未來新的收入增長極。



業績增長勢頭強勁 登高望遠前景明朗



憑藉全場景模式帶來的網絡效應和規模經濟,順豐同城的業績呈高速增長趨勢。順豐同城收入從2018年的人民幣993.3百萬元增加至2019年的人民幣2,107.0百萬元,並進一步增至2020年的人民幣4,843.4百萬元,複合年增長率達120.8%。從截至2020年5月31日止五個月的1,429.5百萬元增加至2021年同期的3,045.6百萬元,同比增長約113.1%。



與此同時,順豐同城訂單總數由2018年的79.8百萬筆增至2019年的211.1百萬筆,並進一步增至2020年的760.9百萬筆,複合年增長率為208.7%,遠高於同期即時配送服務行業27%的複合年增長率,處於遙遙領先的位置。由截至2020年5月31日止五個月的204.5百萬筆,增加151.2%至截至2021年5月31日止五個月的513.7百萬筆,進一步保持快速增長。



在數字化趨勢下,越來越多商家尋求加強與客戶的聯繫,建立專有獲客渠道。截至2021年5月31日,順豐同城與超過2,000個商家品牌進行合作,累計服務了約532,500名註冊商家,並為約126.1百萬註冊消費者提供優質高效的即時配送本地生活服務。



可以想見,隨著訂單量和運營效率的提升,收入體量的快速擴大,順豐同城運營的規模效應將持續顯現。通過不斷的創新和資源整合,身為優質龍頭企業的順豐同城將得以與行業共同成長,並通過不斷提升服務體驗、滿足人們多元化的配送需求來反哺整個第三方即時配送服務行業。



根據招股資料顯示,順豐同城擬將本次IPO募資淨額用於研發及技術基礎設施、擴大服務覆蓋範圍及運力池、品牌推廣等方面,繼續扮演「個人優質生活服務的探索者」角色。新消費正在推動即時配送服務覆蓋範圍不斷拓展,在數字化及移動互聯網基礎設施日益完善的背景之下,隨著未來順豐同城的成功上市,將有助於其借助資本市場的力量進一步拓展及提升自身實力。







