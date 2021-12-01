Tuesday, 30 November 2021, 16:28 HKT/SGT Share: 即時配送需求強烈 順豐同城今起招股

香港, 2021年11月30日 - (亞太商訊) - 新消費時代催生了即時配送的強烈需求，而疫情的持續影響將這一賽道推上了風口浪尖，各大企業爭相落子佈局。中國最大的第三方即時配送服務平台——順豐同城（9699.HK）於11月30日至12月4日香港公開發售，並預計將於12月14日正式登陸港交所，每股發售價不超過17.96港元，一手200股。



順豐同城最初是順豐控股集團旗下的一個事業部，自2019年開始獨立並以公司化方式運作，是順豐控股成為綜合物流服務商的關鍵一環，與之產生協同效應，並在隨後短短的兩年時間裡就成長為賽道的領跑者。而其高成長性背後的關鍵因素，就在於順豐同城獨到的第三方定位及全場景業務模式。



雙贏的第三方定位助力高質量發展



依據定位，中國的即時配送服務提供商主要可以分為兩大類，即中心化商流平台所屬即時配送平台及第三方即時配送服務平台。前者主要服務在中心化平台上註冊的商家並為平台消費者進行訂單配送，而後者的訂單均獨立獲取，不來自於非關聯體系。



站在商家視角，第三方配送意味著流量競爭關係的剝離，服務的定義權仍然握在商家自己手中，減少對中心化平台的依賴。對於商家而言，第三方平台為其爭取了更多的話語權，並更好地實現服務差異化。因不存在商流競爭關係，對於很多無自有運力或運力不足的商業平台，他們更看重順豐同城的第三方屬性和開放性，更願意將所需的配送服務交予順豐同城承接。



而對順豐同城而言，作為商家及消費者間的獨立紐帶，開放中立的姿態意味著服務將更加靈活，一方面可以為客戶提供定制化服務，滿足多樣化需求；另一方面，高適配性豐富了服務場景，帶來更大的在線流量，而更廣泛的應用場景及更寬範多元的客戶群體亦分散了市場風險，強化了順豐同城抵禦市場及經濟波動的能力。



此外，第三方平台有明顯的利他性質，符合國家反壟斷要求，有利於整個新消費行業的公平發展。可見順豐同城的發展格局更長遠，不單純地將目光聚焦於自身商業護城河的構建之上，而更立足於行業乃至社會經濟的高質量發展。



全場景業務模式打造強大增長潛力



依託豐富的行業經驗積澱，順豐同城的全場景業務模式在多元化運力池的基礎上應運而生，不僅涵蓋了餐飲外賣這一成熟場景，還輻射至同城零售、近場電商及近場服務這三大非餐增量場景。



覆蓋全場景的業務模式為順豐同城帶來了持續擴大的客戶群以及更高的訂單量。據招股書顯示，順豐同城於2018年至2020年這三年之間在三大增量場景下的訂單量複合年增長率分別達到424.1%、105.7%及152.5%。



如此一來，訂單織密能給騎手帶來更多可觀收益，吸引更多騎手，從而全面提升順豐同城的訂單履約能力，在為更多商家提供更好的配送解決方案的同時，更及時準確地把握飛速變化的細分市場背後所蘊藏的巨大機遇。依託這樣的網絡效應及規模效應而形成的模式正循環，給順豐同城注入了強勁的增長潛力。



此外，隨著訂單的快速增長，順豐同城還針對不同配送品类和场景策略性地進行訂單合併及結構優化，有效地降低運營成本，提升了經濟效益。而在成熟的技術基礎設施之上，順豐同城就能以最小化的運營成本構建起強大的規模效應。



回歸業績，順豐同城於2018年、2019年及2020年的收入分別為人民幣9.93億元、21.07億元及48.43億元，複合年增長率達120.8%，今年前5個月收入人民幣30.46億元同比增長113.1%，明顯處於增長快車道當中。此外，順豐同城的毛損率及淨虧損率已分別由33.1%持續快速收窄至今年前五個月的0.9%及11.6%，未來一定時期內有望扭虧為盈。



綜合看來，順豐同城強大且能夠自我強化的網絡效應及規模效應，將成為推動其持續快速發展的兩大引擎，加上獨到的第三方定位優勢、良好的市場需求，順豐同城有望在資本市場的加持之下，實現長期領跑。





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