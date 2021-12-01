Tuesday, 30 November 2021, 16:22 HKT/SGT Share: 順豐同城今起招股 一手入場費3,628港元

香港, 2021年11月30日 - (亞太商訊) - 隨著消費者需求日益增加，中國本地消費市場的快速轉型，「萬物到家」等新消費趨勢讓即時配送成為解決物流最後一公里、滿足本地新零售等需求的新興賽道。新股市場上，從順豐控股集團獨立出來僅不到三年時間的順豐同城（9699.HK）也即將實現在港上市。順豐同城於11月30日開始招股，本次招股共發行1.31億股股份，發行價介乎每股16.42港元至17.96港元，每手200股，一手入場費3,628.20港元，預期將於12月14日在港掛牌上市。



獨立第三方平台+全場景覆蓋業務模式 打造護城河壁壘



作為獨立的第三方平台，順豐同城可以為用戶提供量身定制的服務，滿足用戶的不同需求，提升用戶對順豐同城的忠誠度。同時，其獨立第三方的屬性避免了中心化平台而產生的流量競爭，從而使順豐同城可以接入商家、垂直平台以及其他各類開放平台，承接即時配送服務，包括為其他平台提供運力補充。藉助獨立第三方平台，順豐同城正不斷拓寬合作管道，豐富服務場景，進而獲得巨大在線流量。



新消費的發展也推動著即時配送服務場景向傳統場景外延伸。為此，順豐同城採用全場景業務模式，以實現對於各類產品和服務的配送場景全覆蓋。通過全場景的業務模式，順豐同城不僅可以把握餐飲外賣等成熟場景的市場需求，而且能夠抓住同城零售、近場電商和近場服務等非餐增量場景的市場機遇，帶來可持續及不斷增長的客戶群、訂單履約能力及訂單量，實現更好發展。不僅如此，全場景的業務模式亦有助於公司均衡訂單結構，優化公司的運營效率，降低單位運營成本，提升公司的盈利能力。



經過數年的發展，順豐同城已迅速成長為中國最大的第三方即時配送服務平台，在第三方即時配送市場建立了卓越的品牌知名度，也打造出了屬於自己的護城河壁壘。未來，順豐同城有望憑藉著強大的網絡效應以及獨特的全場景業務模式，在該市場佔據更大的市場份額。



業績高速增長 虧損逆市收窄 成長潛力充足



根據招股書顯示，近年來，順豐同城的訂單量持續提升。其訂單總數由2018年的79.8百萬筆增至2020年的760.9百萬筆，複合年增長率高達208.7%，遠高於同期即時配送服務行業27%的複合年增長率。該公司訂單數進一步快速增長， 2021年前5個月，訂單總數達到513.7百萬筆，同比增加151.2%，延續高位增長趨勢。



訂單量的增長，推動著順豐同城的收入大幅上升。招股書顯示，2018-2020年，順豐同城的收入從人民幣993.3百萬元增加至人民幣4,843.4百萬元，複合年增長率達120.8%。2021年前5個月，收入從2020年同期的1,429.5百萬元增加至人民幣3,045.6百萬元，同比增長113.1%，增長進一步提速。



與此同時，順豐同城虧損持續收窄，截至2018年、2019年、2020年12月31日止三個年度，以及截至2020年、2021年05月31日止五個月，順豐同城的毛利率分別為-23.3%、-16.0%、-3.9%、-4.1%、-0.9%，經調整後的淨利率分別為-33.1%、-21.7%、-12.5%、-12.4%、-9.8%。尤其在同行業今年年報及季報虧損加大的情況下，順豐同城的盈利前景穩步向好。可以預見，隨著業務規模的持續擴大，在規模經濟效應下，順豐同城大概率迎來佈局的收穫期，業績有望爆發式增長。



隨著服務場景的不斷擴展及新業態消費模式的創新，第三方即時配送市場具有巨大的增長潛力。根據艾瑞諮詢預計，第三方即時配送服務行業的年訂單量將於2025年達到163億單，2020年至2025年的複合年增長率為40.1%。但同時，該市場呈高度分散狀態，2020年，中國前六大第三方即時配送服務商的合計市場份額約為35.6%。



順豐同城與母公司順豐控股有強大協同效應，在最後一公里配送、為外界客戶定制一站式的綜合供應鏈物流解決方案等方向上均能實現資源和客戶側的協同互利和運營效率的提升。隨著未來行業集中度不斷提高，已經具備領先優勢的順豐同城，有望把握住即時配送服務的新興商機，在行業激烈的競爭中脫穎而出，持續引領即時配送行業的發展。







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