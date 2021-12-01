香港董事學會舉行周年晚宴暨2021年度傑出董事獎頒獎典禮

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香港, 2021年12月1日 - (亞太商訊) - 香港董事學會假香港會議展覽中心舉行周年晚宴暨2021年度傑出董事獎頒獎典禮。大會將本年度的獎項主題定為「在新常態中領航」，旨在表揚於疫情「新常態」下充分掌握營商環境轉變、發揮優秀領導能力以帶領企業調整營運方針、邁向可持續發展之傑出董事及董事會。
|七位實至名歸的得獎者(後排)、主禮嘉賓財經事務及庫務局局長許正宇先生JP (前排左五)以及香港董事學會的理事會成員
香港董事學會理事會主席陶榮博士表示: 「疫情為我們帶來翻天覆地的轉變，但其影響卻並不全然是壞的方面。在新常態當中，社會整體的數碼化轉型向前推進了一大步，而企業更重視風險管理、可持續發展以及員工身心健康等範疇。這些改變對整體企業管治水平而言是一個很大的提升，故企業領導層必須重新校準董事會的焦點及策略，以回應社會各界的期望。我們期望藉獎項表揚在風急浪高下緊守崗位、以積極態度迎接新常態的董事及董事局，並藉著展示傑出的企業管治實例，鼓勵更多商界同儕積極提高企管水平。」
2021年度傑出董事獎籌委會主席黃永恩律師表示: 「在評選獎項的過程中，我看到不少企業已經採取了適合新常態的管治模式，例如將數碼模式恆常化，又或視成立特別危機委員會為企業應對危機的標準步驟等。因香港過去的抗疫經驗以及社會狀況，使企業決策者們相較於其他地區更慣於面對各種突發情況，並深明應對危機時快速、果斷決策的重要性。 籌委會把今年的獎項主題定為『在新常態中領航』，希望表揚在新常態下能及時應對挑戰的企業及董事，並鼓勵香港商界一同邁向可持續發展的長遠目標。」
香港董事學會行政總裁徐尉玲博士表示: 「疫情大大加速數碼化轉型並改變了商界的經營模式，促使董事必須持續精進知識及學習最新科技，以為未來作好準備。香港董事會的全面性培訓課程一直推陳出新，助董事在新常態下釐清局勢、更有效地提高企業持分者的信心。學會除一直致力提供適切專業培訓及常規指引予會員外，亦擔當會員間分享和交流資訊的平台，助董事們從容『在新常態中領航』。」
2021年度傑出董事獎各獲獎組別的得獎者列表如下：
上市公司
執行董事 中國太平洋保險 (集團) 股份有限公司 孔慶偉先生
執行董事 中國平安保險 (集團) 股份有限公司 馬明哲博士
董事會 中國太平洋保險 (集團) 股份有限公司董事會
董事會 羚邦集團有限公司董事會
董事會 中國平安保險(集團) 股份有限公司董事會
非上市公司
執行董事 諾德保險經紀有限公司 葉錦強先生
法定／非分配利潤組織
董事會 香港生產力促進局理事會
有關傑出董事獎
傑出董事獎於2001年推出，為亞洲首個同類獎項選舉，自此成為企業社群一年一度具影響力的盛事。傑出董事獎選舉旨在宣揚良好企業管治的重要性，表揚董事及董事會的優秀董事實務及企業管治，以及提高香港各界對優秀企業管治及董事職能專業化方面的關注。所有獎項均由公眾提名。良好的企業管治對各類型組織皆具重要性，為鼓勵所有董事實踐專業董事守則，此獎項按公司類別及職責劃分為不同組別，並從各組別中選出表現卓越的得獎者。公司組別包括上市公司、非上市公司及法定／非分配利潤組織，職責組別則包括執行董事、非執行董事及董事會。
有關過往傑出董事獎詳情，請瀏覽 https://www.hkiod.com/chn/dya-awardees.html。
有關香港董事學會
香港董事學會為香港代表專業董事的首要組織，其宗旨是促進所有公司的持久成就；為達成使命，學會致力提倡優秀企業管治與釐訂相關標準，以及協助董事的專業發展。作爲非分配利潤組織，憑藉由來自上市公司及非上市公司的會員基礎，香港董事學會致力於為董事提供教育項目及資訊服務，並代表董事發表有影響力的聲音。學會具備國際視野及多元文化環境，會務以兩文三語進行。學會為「全球董事學會網絡」 的成員，該網絡為世界性聯盟，擁有22家具領導地位的成員學會，代表15萬名董事。
網址: http://www.hkiod.com。
新聞垂詢：
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