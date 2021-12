香港董事學會舉行周年晚宴暨2021年度傑出董事獎頒獎典禮

香港, 2021年12月1日 - (亞太商訊) - 香港董事學會假香港會議展覽中心舉行周年晚宴暨2021年度傑出董事獎頒獎典禮。大會將本年度的獎項主題定為「在新常態中領航」,旨在表揚於疫情「新常態」下充分掌握營商環境轉變、發揮優秀領導能力以帶領企業調整營運方針、邁向可持續發展之傑出董事及董事會。

七位實至名歸的得獎者(後排)、主禮嘉賓財經事務及庫務局局長許正宇先生JP (前排左五)以及香港董事學會的理事會成員

香港董事學會理事會主席陶榮博士表示: 「疫情為我們帶來翻天覆地的轉變,但其影響卻並不全然是壞的方面。在新常態當中,社會整體的數碼化轉型向前推進了一大步,而企業更重視風險管理、可持續發展以及員工身心健康等範疇。這些改變對整體企業管治水平而言是一個很大的提升,故企業領導層必須重新校準董事會的焦點及策略,以回應社會各界的期望。我們期望藉獎項表揚在風急浪高下緊守崗位、以積極態度迎接新常態的董事及董事局,並藉著展示傑出的企業管治實例,鼓勵更多商界同儕積極提高企管水平。」



2021年度傑出董事獎籌委會主席黃永恩律師表示: 「在評選獎項的過程中,我看到不少企業已經採取了適合新常態的管治模式,例如將數碼模式恆常化,又或視成立特別危機委員會為企業應對危機的標準步驟等。因香港過去的抗疫經驗以及社會狀況,使企業決策者們相較於其他地區更慣於面對各種突發情況,並深明應對危機時快速、果斷決策的重要性。 籌委會把今年的獎項主題定為『在新常態中領航』,希望表揚在新常態下能及時應對挑戰的企業及董事,並鼓勵香港商界一同邁向可持續發展的長遠目標。」



香港董事學會行政總裁徐尉玲博士表示: 「疫情大大加速數碼化轉型並改變了商界的經營模式,促使董事必須持續精進知識及學習最新科技,以為未來作好準備。香港董事會的全面性培訓課程一直推陳出新,助董事在新常態下釐清局勢、更有效地提高企業持分者的信心。學會除一直致力提供適切專業培訓及常規指引予會員外,亦擔當會員間分享和交流資訊的平台,助董事們從容『在新常態中領航』。」



2021年度傑出董事獎各獲獎組別的得獎者列表如下:



上市公司

執行董事 中國太平洋保險 (集團) 股份有限公司 孔慶偉先生

執行董事 中國平安保險 (集團) 股份有限公司 馬明哲博士

董事會 中國太平洋保險 (集團) 股份有限公司董事會

董事會 羚邦集團有限公司董事會

董事會 中國平安保險(集團) 股份有限公司董事會



非上市公司

執行董事 諾德保險經紀有限公司 葉錦強先生



法定/非分配利潤組織

董事會 香港生產力促進局理事會



有關傑出董事獎

傑出董事獎於2001年推出,為亞洲首個同類獎項選舉,自此成為企業社群一年一度具影響力的盛事。傑出董事獎選舉旨在宣揚良好企業管治的重要性,表揚董事及董事會的優秀董事實務及企業管治,以及提高香港各界對優秀企業管治及董事職能專業化方面的關注。所有獎項均由公眾提名。良好的企業管治對各類型組織皆具重要性,為鼓勵所有董事實踐專業董事守則,此獎項按公司類別及職責劃分為不同組別,並從各組別中選出表現卓越的得獎者。公司組別包括上市公司、非上市公司及法定/非分配利潤組織,職責組別則包括執行董事、非執行董事及董事會。

有關過往傑出董事獎詳情,請瀏覽 https://www.hkiod.com/chn/dya-awardees.html。



有關香港董事學會

香港董事學會為香港代表專業董事的首要組織,其宗旨是促進所有公司的持久成就;為達成使命,學會致力提倡優秀企業管治與釐訂相關標準,以及協助董事的專業發展。作爲非分配利潤組織,憑藉由來自上市公司及非上市公司的會員基礎,香港董事學會致力於為董事提供教育項目及資訊服務,並代表董事發表有影響力的聲音。學會具備國際視野及多元文化環境,會務以兩文三語進行。學會為「全球董事學會網絡」 的成員,該網絡為世界性聯盟,擁有22家具領導地位的成員學會,代表15萬名董事。

網址: http://www.hkiod.com。



新聞垂詢:

縱橫公共關係顧問集團有限公司

陳 練 +852 2114 4396 / brenda.chan@sprg.com.hk

邱澤勤 +852 2114 4395 / chak.yau@sprg.com.hk



2021年度傑出董事獎查詢:

香港董事學會

蘇佩君 +852 2889 9986/ odessa.so@hkiod.com

任綺欣 +852 2889 1414/ joanne.yam@hkiod.com







