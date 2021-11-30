維珍妮以創新驅動多版塊業務發展 帶動22財年中期收益創40.8億港元新高並轉盈至經調整純利2.8億港元



香港, 2021年11月29日 - (亞太商訊) - 全球領先的貼身內衣創新設計製造商（「IDM」）維珍妮國際（控股）有限公司（「維珍妮」或「公司」，連同附屬公司，統稱「集團」）（股份代號：2199）公佈截至2021年9月30日止六個月（「期內」）的未經審核中期業績。



期內，集團在疫情下收益創新高，按年增加62.1%至約港幣40.8億元。毛利增加101.3%至約港幣9.8億元，毛利率亦上升4.7個百份點至24.0%。縱使集團因進一步退租部分深圳廠房而錄得固定資產撇賬，加上人民幣及越南盾升值增加營運開支，然而收益增加，加上有效的成本控制措施，使經營槓桿增強，息稅折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 增加125.7%至約港幣6.5億元，EBITDA率提升4.4個百份點至15.9%。因此集團純利扭虧轉盈至約港幣2.5億元（2021財年上半年：淨虧損約港幣3,240萬元），純利率為6.2%。公司擁有人應佔每股基本盈利為20.8港仙（2021財年上半年：每股基本虧損2.6港仙）。撇除因退租部分深圳廠房產生的一次性開支項目，純利約港幣2.8億元，純利率為6.8%。



為與股東分享成果，董事會議決建議宣派中期股息每股6.8港仙（2021財年上半年：無），貫徹分派財政年度純利不少於30%的股息政策。



維珍妮主席、首席執行官兼執行董事洪游奕先生表示：「憑藉強大的IDM能力，我們持續革新工藝及開發生產設備，創造出引領市場趨勢的產品，加上中越戰略產能佈局，從而在疫情下驅動品牌合作夥伴及集團共創雙贏。我們欣見合作多年的品牌夥伴已全面恢復業務，雙方合作關係亦更為緊密。在多項業務及地域市場齊頭並進下，集團上半年收入創歴史新高。」



集團於過去數年持續透過工藝革新及機器開發而輸出新品，並跨行業及跨產品線開拓產品類別，已形成了多元化的產品矩陣。為更清晰展示各業務分部的表現，集團由本財政年度起將業務重新劃分為六大分部。



貼身內衣：維珍妮創新工藝助攻各大品牌合作夥伴恢復業務，使分部收入創歷史新高

貼身內衣貢獻港幣23.4億元的收益，按年飆升111.6%，佔總收入57.3%。分部毛利增加175.8%至約港幣5.7億元，毛利率提升5.7個百分點至24.4%。分部收入創歷史新高，主要是受到歐美市場恢復進度良好所帶動，傳統貼身內衣訂單超越疫前水平。憑藉強大的研發能力和創新工藝，集團開發的新產品助攻各大品牌合作夥伴恢復業務，其中最大美國品牌合作夥伴的訂單強勢反彈。於居家辦公的新常態下，外穿內衣產品銷售倍增。另外，集團早前新增數名國內新興電商品牌夥伴，相關訂單在期內實現良好增長。



運動產品：運動胸圍銷售倍升，運動緊身褲獲國際龍頭新興品牌和國內運動品牌垂青

運動服裝分部貢獻收入約港幣10.4億元，按年攀升58.6%，佔總收入25.4%。分部毛利增加100.2%至約港幣2.4億元，而毛利率提升4.9個百分點至23.5%。運動胸圍在運動熱潮持續下繼續表現強韌，銷售倍升，成為分部主要增長動力。運動服裝方面，集團調整策略方向，在與日本休閒服裝品牌夥伴的合作上，減低服裝類產品，從而更集中於胸圍產品上。在此子分部，集團專注於運動緊身褲上，憑藉卓越的工藝技術，獲若干國際龍頭新興品牌和國內運動品牌垂青，豐富了客戶組合。



消費電子配件：疫情下「宅在家」刺激銷售倍增

消費電子配件分部的收入約港幣2.3億元，按年大幅上升104.0%，佔總收入5.7%。分部毛利增加117.1%至港幣5,820萬元，毛利率提升1.5個百分點至25.0%。分部收入倍增，主要由於疫情使消費者留在家中的時間普遍延長，持續帶動居家使用的消費電子産品的需求，例如虛擬實境（VR）頭戴式裝置、鍵盤、鼠標、筆記本包等需求明顯增加。根據目前下半年的訂單預測，未來相關訂單會持續保持向好的增長趨勢，為集團注入新的增長動力。



胸杯及模壓產品：隨傳統貼身內衣產品需求回升，收入按年攀升六成

胸杯及模壓產品分部的收入港幣1.9億元，按年大幅上升63.1%，佔總收入4.7%。分部毛利增加85.9%至港幣4,540萬元，毛利率提升2.9個百分點至23.5%。分部收入增長主要由於傳統貼身內衣產品需求回升。



鞋類產品：美國休閒鞋履品牌合作夥伴的銷售持續增長，帶動收入按年上升一成

鞋類產品分部的收入為港幣1.7億元，按年升幅達10.7%，佔總收入4.2%。收入增長來自單一美國休閒鞋履品牌合作夥伴的銷售保持穩健增長。分部毛利增加3.5%至港幣3,930萬元，毛利率為23.0%，反映鞋類生產在今年農曆新年後才轉往越南，故生產仍處於效率提升期。



布口罩：為各大運動品牌生產特色布口罩，東京奧運口罩引起熱烈市場反響

布口罩分部貢獻收入約港幣1.1億元，佔集團總收入2.7%。分部毛利為約港幣2,460萬元，毛利率為22.0%。集團生產的布口罩主要以時尚運動類型為主，為各大運動品牌生產的特色布口罩引起熱烈的市場反響，包括為一名國際知名運動品牌生產東京奧運口罩。



越南產值擴大至80%，提高效率及效益，迅速把握市場回暖後國內外品牌夥伴的殷切需求

為迅速把握市場回暖後國內外品牌夥伴的殷切需求，集團繼續提升越南海防市越南新加坡工業園內五家廠房的效率及效益，並增加生產線，從而提升產能。越南興安省廠房一期自2021年4月正式投產，以應付不斷增加的業務需求。越南作為重要的生產基地，已奠定堅實基礎，支持出口業務增長。截至2021年9月30日，當地生產佔集團總收入的比例由2021財年上半年76%擴大至80%。



猶幸越南海防市及周邊省份疫情控制理想，維珍妮於越南的六間廠房一直保持正常營運。國際品牌夥伴訂單需求自去年下半年恢復以來，集團在當地招工及員工穩定情況亦見理想，令越南產能保持穩定。集團為海防生產基地約90%合適員工接種COVID-19疫苗，不僅確保安全的工作環境，更保障在越南的生產營運維持穩定，全面把握國際品牌合作夥伴的強勁訂單需求。



至於作為研發中心及生產基地的中國深圳廠房，繼續支持國際品牌合作夥伴發展中國市場的策略，以及集團自身在國內的業務發展。該廠適合接種員工的接種率已達100%。



堅持創新驅動發展，多版塊業務拓展，迎來黃金發展期

維珍妮一直堅持創新驅動發展，堅信企業不僅要追求利潤最大化，也需要可持續發展。經過二十多年創新驅動發展，集團積累了多項行業競爭優勢，迎來多版塊業務拓展的黃金發展期。



核心技術不斷升級，形成堅實的技術壁壘

集團三大核心技術不斷更新迭代，近年也成立了專門的製造創新中心部門，對一些最前沿的技術，會自主研發並定製機器設備，確保多項創新技術在行內保持領先和獨創。該團隊不斷革新產品的工藝流程及開發新的生產設備，在滿足產品創新需求的同時，利用模板和自動化，提升量產的效率和穩定性。集團擁有140多個專利，也為多項獨有技術註冊了技術標。作為國家級高新技術企業，集團擁有行業首屈一指的國家實驗室；這一系列技術突破、工藝革新、生產設備開發、自動化推行，為維珍妮構建了強大而堅實的技術壁壘。



極具增長潛力的品牌矩陣已經形成

通過三大核心技術在跨行業及跨產品線的應用拓展，集團現有的業務主要分為內衣、運動、消費電子三大版塊，合作夥伴均是行內最頂尖的優質品牌，並且與這些品牌均為長期合作夥伴關係。這三個版塊的品牌合作夥伴矩陣，令集團的業務拓展空間更廣泛，抵禦行業風險的能力亦更全面。



高粘性的品牌夥伴互利共贏戰略合作關係

憑藉敏銳的市場洞察結合前沿的創新技術，集團持續為品牌合作夥伴輸出引領市場的創新產品。因為多項獨創技術，這些引領市場的創新產品，也確保了集團和品牌合作夥伴在市場佔有率上穩定增長。另外，長期穩定的品質、準時貨期，也令集團成為各大品牌值得信賴的合作夥伴。



日趨成熟的多區域產能佈局

經過約五年的海外產能佈局和團隊培養，越南的產能已經集規模、爆發力、高品質輸出的多項優勢；同時數字化管理的推行，既令集團的產能宏觀統籌調配更加協調和靈活，也令現場管理更加即時高效，為未來多項業務拓展打下堅實基礎。



而大灣區肇慶新區產業園規劃則是集團拓展中國市場的重要佈局。為全力支援國際品牌夥伴發展國內市場，並加緊自身與國內市場新興線上品牌及其他窗口探索的新機遇，管理層正籌劃於2023年底將中國內地的生產基地搬遷至肇慶新區，主要生產貼身內衣、運動服裝及消費電子配件，以把握國內市場的龐大潛力。該廠房建築面積約39萬平方米，較目前深圳廠房大50%，加上集團致力打造該廠為高度智能化的未來工廠，效率將大大提高。



制定2022至2026財年全新五年規劃，全力把握黃金發展期

經過上市後五年來的工藝及生產設備創新、推動數字化及自動化生產，加上完善的越南產能佈局，維珍妮已奠定穩健的業務基礎，形成強大的品牌合作夥伴及產品矩陣，而該等優勢在疫情挑戰下更形突出，讓維珍妮與品牌夥伴形成高粘性的戰略合作關係，從而進一步鞏固行業領先地位。集團已佔據市場有利位置，加上越南佈局已成型，未來五年投資有限，因此準備就緒，全力把握未來五年的黃金發展期。



踏上集團發展里程的新台階，管理層重新審視業務狀況，制定了2022至2026財年的新五年規劃。憑藉集團在創新研發的領先優勢和強勁的業務增長勢頭，在疫情持續保持可控的前提，管理層預期銷售將於2022財年保持強勁增長，並於2023及2024財年繼續錄得可觀升幅，而2025及2026財年亦會穩步增長。管理層對於未來五年銷售的樂觀預期，是基於多項利好的驅動因素。



在業務拓展層面，首先，核心貼身內衣產品的訂單已超越往年水平，有鑑市場對創新產品的熾熱需求，預計未來數年仍會健康增長。其次，整個運動版塊發展蓬勃，除大熱的運動胸圍外，集團亦將這股運動休閒風推廣至運動服裝類別，如運動緊身褲等集團具備創新研發實力及生產能力的產品，有信心複製運動胸圍的增長軌跡。再者，消費電子配件乘著「元宇宙」熱潮，正踏入高速增長期，預計未來數年錄得可觀銷售升幅。各大運動品牌及消費電子配件業務合作夥伴均已與集團為未來五年的業務合作共同釐定增長規劃，按目前所預期的樂觀增長，管理層對此等業務發展前景充滿信心。在鞋類業務上，集團專注與美國休閒鞋履品牌合作，雙方於過去數年共同成長，產品種類增加，相信能在現有基礎上繼續健康增長。



在產品組合上，集團將朝著更有利的方向轉變，一方面，來自創新驅動的高增值產品開發，將帶來單價增長的機會；另一方面，強大的創新能力，將為集團迎來產生跨品類拓展的良機。



市場方面，集團將繼續深耕已回暖的歐美市場，加強與現有國際品牌合作夥伴的緊密關係，並加緊與快速增長的新晉年輕品牌夥伴合作。而中國市場前景廣闊，集團在這個新市場才剛起步，已初見佳績，預期新零售渠道銷售將作出可觀的收益貢獻。



配合高速增長的業務增長，集團已有充足的產能支持。越南現有設施的產能利用率繼續增加，配以自動化生產及數字化管理，推動產能進一步擴大，集團的規劃產能已能夠滿足品牌合作夥伴及集團自身未來數年的訂單需求。而隨著肇慶新區的產業園計劃於2023年底（即2024財年下半年）開始量產，將進一步支持五年規劃中2025至2026財年的業務增長。



利潤方面，管理層同樣預期將於本財年錄得較明顯的增幅，並於未來數年持續穩步上揚，相關增幅將較收益更大，一方面源自集團開發更多毛利率較高的高增值產品；另一方面，透過勞工技藝日趨成熟、提升自動化、數字化管理及精細化生產規劃提高生產效率；同時，透過增加越南生產線使規模經濟效益提升，以及未來資本開支減少並漸趨穩定，從而達致營運槓桿化。上述種種，均有助減低折舊開支比率及其他固定經營開支。管理層亦留意到匯率波動，將繼續監察外幣匯兌風險，並將適時採取審慎措施減低相關風險。



盈利能力提升，亦有助集團達致更穩健的現金流及財務狀況。隨著銷售增長及利潤持續提升，而越南產能規劃首階段佈局已經完成，資本開支將於來年大幅下降，營運現金流有望增加，從而於未來幾年逐步減債，令淨資產負債比率下降至更健康水平，讓集團於未來數年可集中資源拓展業務。



洪先生總結：「基於維珍妮於行業全球領先的優勢，以及對市場趨勢和用戶需求的敏銳洞察，我們將秉持以創新驅動發展的策略，保持研發優勢，緊貼市場，快速反應，開發出滿足消費者需求的創新產品，善用多區域產能佈局，與品牌合作夥伴和供應鏈夥伴共同創造市場，達成共贏。除了業務拓展，我們亦將繼續透過專注於減碳、廢物管理、可持續創新發展、人才及社區等四方面，為可持續發展出一分力，與各持份者永續同行，為股東創造長遠價值。」



有關維珍妮國際（控股）有限公司

維珍妮國際（控股）有限公司於1998年在香港創立，是全球領先的貼身內衣製造商。透過採用創新設計製造（IDM業務模式，維珍妮為國際知名品牌合作夥伴提供多種產品，包括貼身內衣、運動產品、消費電子配件、胸杯及模壓產品、鞋類及布口罩。集團擁有兩大策略據點 ──中國深圳的研發及生產基地，以及越南自集團於2016年擴產後成為重要的生産基地。







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