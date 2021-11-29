Monday, 29 November 2021, 14:42 HKT/SGT Share: 固生堂通過聆訊 或成「中國連鎖中醫第一股」

香港, 2021年11月29日 - (亞太商訊) - 據彭博終端機報道，近年來，醫療股接連登陸港股資本市場，其中，生物科技股佔據絕大多數，眼科、口腔這類市場化程度較高的專科也屢有上市。而作為中國獨有的中醫，尚未出現過上市企業，在港股市場上極具稀缺性。



近日，以中醫醫療健康服務為主的公司——固生堂控股有限公司已通過上市聆訊，美銀美林和海通國際為其聯席保薦人。據了解，固生堂是一家以基礎醫療為重心，將中醫與西醫結合，為客戶打造了一個整合線下業務與線上佈局，覆蓋用戶疾病診療、健康管理全週期的新中醫平台。



中國最大的私營中醫醫療健康提供商之一

在傳統中醫診療中，由於存在客戶觸達受限、不同區域間醫師資源不均衡、客戶隨訪和長期健康管理不便等痛點，很多患者無法接受到良好的治療。為了解決這一問題，固生堂從2018年開始，將線下醫療健康服務擴展到線上醫療平台，為客戶提供更加便捷的醫療服務。



通過這種線上線下相結合的業務佈局，固生堂不但能夠更有效的使用醫療資源，擴大客戶覆蓋範圍，而且能夠根據線上平台的數據指標，更加有策略性的選擇線下城市，實現有效擴張。



截至最後可行日期，固生堂的醫療服務網絡覆蓋中國31個省343個城市。在中國所有同時具備線上線下醫療服務網絡的中醫醫療健康提供商中，該公司擁有最多的線下醫療機構以及線下醫療機構網絡覆蓋最多城市。



值得一提的是，固生堂還擁有同行最多的醫師資源，截至2021年6月30日，有超過19,000名涵蓋不同專科的醫師在公司的醫療服務網絡執業，滿足客戶的不同需求，並能夠不受區域限制，為更龐大客戶群提供服務。



當前，中國中醫健康市場競爭愈發激烈，其中醫師資源的爭奪尤為突出，醫師資源嚴重不足，固生堂依託豐富的醫師資源以及龐大的醫療服務網絡，構建了強大的進入壁壘，為其在中國中醫醫療健康市場上站穩領先行列提供了有力支撐。



客戶回頭率高達68.2% 強品牌力打開市場空間

與西醫相比，中醫能夠根據患者的具體情況提供個性化保健方案、預防治療、促進長期康復及生活方式改善等方面具有獨特優勢。因而，在全生命週期的健康管理中，中醫愈來愈受到人們的歡迎。此外，國家近幾年也多次出台政策，支持中醫發展。



在國家政策支持以及人們健康意識的增加，中國中醫大健康產業不斷擴大。根據弗若斯特沙利文的資料，中國中醫大健康產業的市場規模預期於2030年達到人民幣29,730億元， 2019年至2030年的複合年增長率為11.3%，同期增速快於中國整體醫療健康行業。



在這個接近3萬億的市場中，固生堂已經憑藉著廣泛的醫療網絡以及為客戶提供的有效服務，積累了多元化及忠誠的客戶群，建立了強大的品牌知名度。截至2021年6月30日，該公司累計客戶人數接近1.9百萬，累計客戶就診量於同日超過8.4百萬人次，在中國所有私立中醫醫療健康提供商中排名第一。除了客戶人數不斷上升外，該公司的客戶忠誠度及客戶留存率也在不斷提高，截至2021年上半年，固生堂每個季度客戶回頭率高達68.2%。



多元化及忠誠的客戶群，帶來的是不斷增長的收入。2018年、2019年及2020年，固生堂分別實現收入約人民幣726.2百萬元、人民幣896.2百萬元及人民幣925.4百萬元，複合年增長率為12.9%。2021年上半年，公司收入進一步增長至人民幣598.2百萬元，較去年同期大幅增加78.1%。



未來，隨著中醫大健康市場的不斷增長，已經具備品牌知名度的固生堂有望憑藉著其極具競爭力的醫師資源、龐大的醫療網絡以及忠誠且不斷增長的客戶資源，在激烈的行業競爭中擴大其領先優勢。未來成功上市後，在國際資本的助力下，固生堂未來的成長性有望更上新台階，值得期待。





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