行業空間廣闊財務穩健 金嗓子啟用新基地打造百億級細分行業龍頭

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香港, 2021年11月29日 - (亞太商訊) - 咽喉類疾病屬於常見病及多發病，市場上的咽喉用藥產品眾多功效各不相同，其中，金嗓子（股份代號：6896.HK）生產的產品憑藉其疏風清熱，解毒利咽，芳香辟穢的功效，在眾多同類產品中脫穎而出，多年來一直獨領風騷。
始建於1956年的廣西金嗓子集團，專注於製藥和食品健康產業，公司主要產品有金嗓子喉片、腸寶六寶系列及水果糖、螺螄粉等數十種產品，全部擁有知識產權，先後獲得過國內外專利及商標總數618件。其中金嗓子喉片還評為國家級新產品，暢銷全國，並涉足多個海外市場，出口已涵蓋全球五大洲。
新基地正式啟用 提高綜合競爭力
近期，為提升公司產能，以滿足市場對其金嗓子喉片的需求，於11月10日，廣西金嗓子集團媒體見面會上宣佈，公司新的基地正式啟用，未來將著力打造金嗓子健康產業園，努力把金嗓子建設成為百億級細分行業龍頭企業。
據瞭解，新基地位於柳州市洛維工業園內，占地120多畝，分兩期建設。其中，新基地一期占地70畝，建築面積約7萬平方米，包括研發中心、生產廠房、倉庫及行政辦公大樓等。基地二期工程在新基地的南面，占地約50畝，建成後將引入高科技研發團隊和智能製造、智慧銷售，開發更多大健康產品。
與老廠區相比，新基地無論從產能、規模還是技術含量、環保等方面，都得到了顯著的提升，同時，新基地新的藥品生產及研發基地、新廠區、新流程、新生產線將組成了一個全新的現代化生產企業，徹底提升了工廠的管理平台和製造平台，全面提升了產品的製造品質和技術含量，提高了企業綜合競爭力，保障企業高質量發展。
品牌聲譽良好 構建堅固競爭壁壘
長期以來，金嗓子憑藉過硬的產品質量與完善的分銷體系，建立了良好的品牌優勢，如今，公司的產品已經在中國及海外市場威名遠播。
2005年金嗓子喉寶被認定為中國馳名商標；在2010年《中國500最具價值品牌排行榜》中，金嗓子排名第263位，在同類產品中市場佔有率排名第一；2017年11月，金嗓子榮獲中美品牌戰略論壇「世界知名品牌」殊榮，同年榮登福布斯中國上市公司潛力企業榜；2018年，金嗓子繼續蟬聯「中國最具價值品牌500強」；在2019年中國融資大獎評選中，金嗓子獲頒授最佳品牌價值獎及在2019年8月的第十三屆中國品牌節上榮獲「建國70周年 70中國品牌」獎；今年10月，在中國非處方藥協會發佈的「2021年度中國非處方藥企業和產品榜」中，金嗓子名列中國非處方藥生產企業綜合統計排名全國第43位，金嗓子喉片名列全國同類產品第一。充分顯示了國內外市場對金嗓子這一品牌的認可和肯定，同時良好的品牌優勢也構建了堅固的競爭壁壘。
優異的產品質量與良好的品牌聲譽，讓金嗓子的市場份額及市場滲透率不斷增加。截至2021年6月30日，公司已經具備逾680名分銷商，分銷網絡已覆蓋中國所有省份、自治區及直轄市。
財務狀況穩健 未來具備廣闊發展空間
財務方面，數據顯示，經過多年的經營，公司的財務狀況一直較為穩健。截至2021年6月30日，公司的收益約為人民幣3.73億元，較去年同期增長83.1%；公司的淨利約為人民幣0.82億元，較去年同期增長415.8%。其中，公司來自銷售金嗓子喉片(OTC)的收益約為人民幣3.33億元，較去年同期增長80.0%，目前，公司的銷售情況已經恢復到新冠肺炎疫情爆發前的水平。
從中長期來看，隨著社會老齡化程度的不斷提高及大氣污染的日益嚴重，咽喉保健相關產品行業仍具備可觀的增長潛力。根據中商產業研究院預測，2022年中國城市實體藥店終端咽喉中成藥銷售額將超過50億元，市場潛力巨大。
金嗓子以消費者需求為導向，多年來持續優化豐富產品體系，具備領先的技術優勢，強大的市場分銷網絡，家喻戶曉的品牌及優異的產品品質，公司圍繞顧客需求及數字化運營方式，不斷建立產品新增長邏輯，鞏固其在市場的領先地位，公司未來具備更廣闊的發展空間。
話題 Press release summary
部門 健康与医药
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