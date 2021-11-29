達豐設備服務有限公司公佈2021/22年中期業績



香港, 2021年11月29日 - (亞太商訊) - 達豐設備服務有限公司（「達豐設備服務」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」）（股份代號：2153）為在中國成立的首家外資塔式起重機服務供應商及亞太區領先的起重機租賃公司，公佈其截至2021年9月30日止六個月（「期內」）的中期業績。



期內，集團的收益約為人民幣415.6百萬元，較去年同期增漲約1.2%，主要由於使用總噸米由截至2020年9月30日止期間的1,237,026增加至截至2021年9月30日止期間的1,479,145。整體毛利約為人民幣119.5百萬元（2020年：人民幣147.6百萬元）。



業務回顧

為滿足日益增長的客戶需求，集團於期內增購塔式起重機及相關配件及零部件。截至2021年9月30日，公司管理合共1,257台塔式起重機，為客戶於中國各地的專業EPC項目提供服務。



集團在不斷提升自身塔式起重機服務能力外，亦致力於建立標準化的塔式起重機售後服務生態系統，不斷提升塔式起重機及其輔助結構件的製造加工能力。目前，集團運營八個設備維修倉儲基地，分佈中國合肥、無錫、太倉、重慶及東莞等地，主要用作堆放設備及提供維修及保養服務。



除了提升製造能力外，集團亦著重於在工作車間設置防污染設備及除塵系統，以提供一個以可持續發展為基礎的綠色、節能、安全、環保的塔式起重機服務產業價值鏈。集團旗下的智能再製造中心 - 江蘇融合達豐機械工程有限公司，配備機電及液壓維修車間、結構件加工生產車間、噴漆工作車間等配套設施，目前已維修超過200台塔式起重機。



在數字化方面，集團致力透過開發數字化管理平台「iSmartCon愛建通」提升營運及管理效率，並持續升級及改善「iSmartCon愛建通」的安全檢查、維修保養及資產管理模組，以提升前線員工的運作效率，及合規性。



展望

隨著可預見的在多個新城市和新基建的固定資產投資持續增加，城市化進程的不斷推進、政府對於裝配式建築的大力推廣以及全球對環保的追求，中國的塔式起重機服務市場將於未來數年有望進一步增長。



達豐設備服務有限公司行政總裁邱國燊先生表示：「作為亞太區領先的塔式起重機租賃公司，我們決心加強本身的能力，尤其是對於我們的智能再製造中心和清潔能源領域，以把握市場機遇。隨著粵港澳大灣區和北部都會區的發展倡議的提出，以及中國『2060年前實現碳中和』的目標，我們相信這將進一步促進對大中型塔式起重機的需求，從而驅動中國塔式起重機服務市場的發展。」



達豐設備服務有限公司主席黃山忠先生.補充：「隨著疫情影響的逐漸緩和及中國經濟的復蘇，加之集團在塔式起重機服務行業的領先地位和悠久歷史，以及與中國特級及一級EPC承建商的穩固關係，我們有信心未來數月可錄得令人滿意的業績。展望未來，公司將繼續提供安全、可靠及優質的塔式起重機及配套服務，以支持及補足客戶的核心業務，實現市場規模及客戶群的穩步增長。我們將繼續致力成為中國領先的塔式起重機服務供應商，為股東帶來更豐厚的回報。」



有關達豐設備服務有限公司（股份代號：2153）達豐設備服務有限公司為中國首家外資塔式起重機服務供應商。自2007 年以來，集團主要向中國特級及一級EPC 承建商提供諮詢、技術設計、調試、施工至售後服務等一站式塔式起重機解決方案服務。集團主要參與基建、能源、商業及住宅行業的工程、採購及建築項目。作為新加坡註冊企業Tat Hong Holdings Ltd.的間接附屬公司，集團於2021年1月13日在香港聯交所上市。在「厚德、安全及卓越」的核心價值觀指導下，集團已成功建立領先的市場地位，並保持穩固的客戶關係，在員工安全意識、服務質量和技術優勢方面樹立了良好的聲譽。 有關詳情，請瀏覽：http://www.tathongchina.com/





話題 Press release summary



部門 Engineering

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

