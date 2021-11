Monday, 29 November 2021, 09:16 HKT/SGT Share:

來源 Hypebeast Limited HYPEBEAST LTD. (0150.HK) 2022年中期業績破歷年紀錄 收益增長54%+ 增加盈利能力

香港, 2021年11月29日 - (亞太商訊) - Hypebeast Limited(股份代號:0150.HK)董事會公佈集團於截至2021年9月30日止六個月(「2022財年上半年」)之若干未經審核綜合主要財務資料。



本公司於2022財年上半年錄得歷年最優秀之中期表現,說明已跨越去年種種挑戰並變得更強大。收益於2022財年上半年呈強勁的雙位數百分比增幅,較2021財年上半年增長54.4%,而相較2021財年上半年,媒體分部之收益更增加89.4%至326,900,000港元。毛利及純利亦分別錄得102%及201.5%的大幅增長,達到258,400,000港元及63,000,000港元,以致毛利率及純利率分別錄得13.8個百分點及7.3個百分點的增長,增至58.6%及14.3%。



媒體分部的顯著增長乃主要由本集團核心市場(美國、英國、中國、香港及南韓)的媒體及代理客戶群擴展所推動,相較2021財年上半年,已簽署合約總價值(為一項主要經營計量,定義為於一個期間內所簽署的媒體合約之總現金價值)於2022財年上半年合計錄得同期增長148.1%。



為提升本集團於各個地區的業務及品牌知名度,今年公司於南韓創立咖啡店 HYPEBEANS 第二間分店,並成功吸引與觸及當地更廣的客戶群。最近於本年九月在天貓國際更設立了 HBX 線上旗艦店。本集團預期隨着提供之產品種類增加,該等客戶將轉為HBX.com之客戶。本集團將透過成立多個線下渠道及接觸點,繼續發掘相似的機會,以推廣本集團之品牌意識及將其線上業務帶到線下世界。



Hypebeast Ltd.創辦人兼行政總裁馬柏榮(Kevin Ma)指:「我們非常高興再一次迎來破紀錄的業績,而能達到理想中期業績,全賴團隊努力為本公司用心經營多個全新企劃。我們的宗旨始終為透過獨特的文化體驗,繼續接觸並啟發我們的支持者、顧客,及多個我們未曾接觸的受眾。我們由從新定位Hypebeast生態圈、創辦HYPEBEANS香港及首爾分店,到打造即將開幕的紐約市旗艦店,均為繼續帶領及推動文化而努力。成果現在已反映於持續增長的業績,我相信未來也會如此。」



媒體分部

-- 已簽署合約總價值創新高,較2021財年上半年增加54.4%,可見本集團透過善用品牌名氣及高知名度網絡,仍佔盡各種優勢,把握媒體分部的重大發展機會;



-- 本集團有效率地調整其製作策略以適應新的營商環境。活動製作變得更精簡及更具成本效益,該等調整明顯地改善盈利能力。毛利於2022財年上半年創新高,達207,400,000港元,較2021財年上半年(於疫情爆發期間)大幅增加120,400,000港元或138.5%,並較2020財年上半年(疫情爆發前)增加65.7%。於2022財年上半年,本集團之毛利率錄得顯著增長,由2021財年上半年之50.4%增加13.0個百分點或由2020財年上半年之47.7%增加15.7個百分點至2022財年上半年之63.4%。



電子商務及零售分部

-- 電子商務及零售分部的收益由2021財年上半年之112,800,000港元穩定增加1.0%至2022財年上半年之113,900,000港元。毛利於2022財年上半年為51,000,000港元,較2021財年上半年增加10,000,000港元或24.5%。該增幅乃主要由正價貨品比例的增加以及售罄率的增長所推動;



-- 於本期間,本集團繼續改良及微調於HBX.com提供的產品。已售產品之平均零售價由2021財年上半年之約969港元上升至2022財年上半年之1,050港元,平均客單價由2021財年上半年之1,784港元增加8.1%至2022財年上半年之1,929港元,該等增幅展示本集團的客戶較看重價值而非價錢,以及願意花費購買越來越多元的HBX精選及高質產品。



整體

-- 本集團之銷售及營銷開支由2021財年上半年之49,700,000港元增加43.7%至2022財年上半年之71,400,000港元,收益百分比則由2021財年上半年之17.4%相應減少至2022財年上半年之16.2%。自疫情恢復導致(i)本集團銷售及營銷團隊新員工人數增加,以推動限時及未來收益及業務增長;(ii)於相關期間,按合約規模以及項目合約的生產水平支付的可變佣金增加;及(iii)本集團為數碼及電子商務平台進行社交媒體營銷及廣告的開支因轉至更具成本效益的渠道而增加;



-- 本集團的行政及經營開支由2021財年上半年之53,600,000港元增加74.4%至2022財年上半年之93,500,000港元,收益百分比則由2021財年上半年之18.8%相應增加至2022財年上半年之21.2%。整體增幅乃主要由於在2021財年上半年期間,管理層實施了成本節省措施,導致上年度至比較數值較好所致。



請按此細閱詳盡的中期業績公告,並瀏覽集團官方網頁了解更多。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1126/2021112600408_c.pdf

https://hypebeast.ltd/



投資者查詢:investors@hypebeast.com

媒體查詢:pr@hypebeast.com



關於 Hypebeast Limited (股份代號:0150.HK)

Hypebeast Ltd. 由 Kevin Ma 於2005年設立球鞋網站起,至今已發展成全方位媒體上市集團。包括旗艦平台HYPEBEAST在內的所有平台現擁有超過四千五十萬名遍佈亞洲、北美洲、歐洲及其他多個地區的讀者及用家,其中 HYPEBEAST 更以五個語言版本為讀者帶來最豐富的內容。集團近年亦拓展業務至多個數碼媒體平台、電子商貿平台 HBX 與廣告代理商Hypemaker。









話題 Press release summary



部門 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network