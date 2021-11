Saturday, 27 November 2021, 20:48 HKT/SGT Share: 巴塞爾藝術展期間,Bitcoin Latinum推出NFT項目燃爆邁阿密

加利福尼亞帕洛阿爾托, 2021年11月27日 - (亞太商訊) - 下一代、被保險的、有資產支持的加密貨幣Bitcoin Latinum(LTNM)將成為DCentral Miami會議的冠名贊助商。這是歷史上最大的真人現場參加的NFT和DeFi大會。會議將於2021年11月30日至12月1日在邁阿密機場會議中心(MACC)舉行。DCentral Miami引領著巴塞爾藝術展,它是美國最大的藝術活動之一。



DCentral Miami將邀請300多位發言人、行業名人、專業運動員、藝術家和世界上最大的加密貨幣投資者在五個舞臺上進行會談,如Bitcoin Latinum的DeFi峰會舞臺、Gala Games的NFTCON舞臺,以及Epik Prime和The Sandbox的360度投影Metaverse Dome。互動會議和博覽會將擁有超過100個展位元,在數字時尚角、四個NFT藝術畫廊、PFP小巷、現場VR藝術、NFT研討會和超過15個區塊鏈遊戲公司的Play-to-Earn遊戲展示區中進行體驗。



以太坊和Consensys聯合創始人Joseph Lubin、機器人Sophia、前NBA全明星球員Baron Davis、2020年奧運會金牌得主 "最快的女人 "Elaine Thompson-Herah和YouTuber BitBoy等知名發言人將參加會議。



DCentral的門票在這裡出售 https://www.eventbrite.com/e/dcentral-miami-nft-defi-conference-tickets-170044827657



Bitcoin Latinum將於12月1日星期三在邁阿密巴塞爾藝術展上以NFT鑄幣和標誌性體育活動GENESIS為2021年巴塞爾藝術展揭幕。GENESIS標誌著Bitcoin Latinum和TapStats, Inc.之間的新夥伴關係,重新定義了球迷參與和體育經濟。



GENESIS NFT平臺利用創作者、運動員和參與者的力量,使體育賽事具有娛樂性和吸引力的內容。社交達人、超級粉絲、名人、偶像、教練以及更多的人可以化身超級運動員戰士,在遊戲化的元宇宙中,積極開發NFT價值,並通過即時互動和加密技術不斷擴展粉絲群。



Genesis活動由創始人Don Basile博士(Bitcoin Latinum)和Sensei Paul Misir(TapStats)主持,MMA超級明星Paige VanZant和40多位Instagram模特的主要影響者也參加了活動,地點在邁阿密的Mr.Jones(320 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139)熱點地區。



GENESIS專案資訊可以在 https://www.tapstats.live/



位於加利福尼亞州帕洛阿爾托的創新區塊鏈公司Monsoon Blockchain Corporation被Bitcoin Latinum選為其基礎合作夥伴。Monsoon Blockchain Corporation最近在世界加密貨幣之都邁阿密開始運營。



Monsoon專注于區塊鏈生態系統的創新雲解決方案,利用最新的區塊鏈技術,開發強大的商業解決方案,使金融服務、電信、媒體和娛樂等多個行業的資產成功數位化和上市。



在其擴大全球採用的使命中,Monsoon Blockchain Corporation(Bitcoin Latinum的主要開發商),最近與洛杉磯的豪華酒店和生活方式公司The h.wood Group合作。該合作夥伴關係涉及交叉推廣行銷舉措、活動贊助、NFT、代言,以及在h.wood集團的高檔夜生活和餐飲場所的多樣化組合中接受Bitcoin Latinum的服務、產品和設施。



Bitcoin Latinum最近與Vast銀行合作,該銀行通過與Coinbase和SAP的整合,允許其客戶在其傳統支票帳戶旁購買和出售加密貨幣。



Bitcoin Latinum目前在HitBTC、DigiFinex、Hotbit、AAX、LBank和FMFW(原Bitcoin.com)交易所公開交易,股票代碼為LTNM。Bitcoin Latinum的主要開發商Monsoon區塊鏈已經宣佈了Bitcoin Latinum在10個主要公共交易所正式上市的計畫。除了DigiFinex、HitBTC、Hotbit、AAX、LBanks和FMFW之外,這些交易所還有。到2021年底,Changelly(日交易量27.1億美元)、Changelly Pro、Bitmart(日交易量16億美元)和XT.com。Bitcoin Latinum(LTNM)現在可以在CoinBase、Coin Market Cap和Coin Gecko上進行研究。



關於Bitcoin Latinum的更多資訊,請訪問 https://Bitcoinlatinum.com



