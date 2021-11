Friday, 26 November 2021, 22:38 HKT/SGT Share: 國美零售與真快樂、國美控股訂立多項協議 共享資源優勢 認購安迅物流可換股債券 進一步強化未來物流能力

加快向全零售生態共享平台戰略轉型 致力領跑「家•生活」賽道

香港, 2021年11月26日 - (亞太商訊) - 國美零售控股有限公司(香港聯合交易所代號:493.HK,「國美零售」或「公司」,及其子公司,統稱「集團」)今日公佈,為配合集團向全零售生態共享平台的戰略轉型、穩步推進「家•生活」戰略的深化實施,以及整合豐富的供應鏈和母集團及成員公司的多方面優勢資源,提升營運效益,集團通過全資附屬公司國美電器有限公司(「國美電器」),與國美真快樂電子商務有限公司(「真快樂」)以及國美控股集團有限公司(「國美控股」)就多個業務領域的持續關連交易訂立以下11項協議,其中包括重續和新訂立的協定,所有協議均自2022年1月1日起至2024年12月31日止為期3年(「合約期」)。



此外,為提高資金使用效率,充分利用高效投資機會,助力集團更全面打造全零售生態共用平台,集團間接全資附屬公司與間接持有安迅物流有限公司(「安迅物流」)100%股權的北京鵬潤時代物業管理有限公司(「北京鵬潤」)已訂立一份人民幣9億元的可換股債券投資協議,詳情請參閱文末部份。



採購及供應服務協議

在供應及採購服務方面,國美電器與真快樂就重續商品採購及供應協議,分別訂立了2022年總商品採購協議及2022年總商品供應協議。根據2022年總商品採購協議,於合約期內,真快樂將應國美電器之要求提供一般商品(包括但不限於電器及消費電子產品),年度交易金額之上限(不包括增值稅)均分別不得超過人民280億元、人民幣350億元及人民幣450億元。根據2022年總商品供應協議,於合約期內,國美電器將應真快樂之要求提供一般商品(包括但不限於電器及消費電子產品),年度交易金額之上限(不包括增值稅)均分別不得超過人民300億元、人民幣400億元及人民幣500億元。



上述2項協議的訂立將有望大大提高集團產品採購的效益,雙方可自其本身或對方的供應商採購產品,擴大採購範圍,豐富各自的商品組合,從而實現線上線下商品端更深度全面的融合互補,全方位滿足所有潛在客戶的需求。此外,上述兩項協議亦能確保集團可透過國美電器或真快樂,按盡可能最低的成本及更佳的商業條款取得產品,並有助集團減少出現產品短缺的情況以及達致更佳的降本增效作用。



物流及倉儲服務協議

在物流服務方面,國美電器、真快樂及國美控股三方就重續物流服務協議,訂立了2022年物流服務協議。於合約期內,國美控股將應國美電器及真快樂之要求提供物流服務(包括向終端客戶交付一般商品),各年度交易金額之上限(不包括增值稅)均不得超過人民幣9億元。在倉儲服務方面,國美電器與真快樂就重續倉儲服務協議,訂立了2022年第一項倉儲服務協議。於合約期內,國美電器將應真快樂之要求提供倉儲服務(包括一般商品之倉儲),各年度交易金額之上限(不包括增值稅)均不得超過人民幣9億元。同時,國美電器、國美真快樂及國美控股亦就重續倉儲服務協議,三方訂立了2022年第二項倉儲服務協議。於合約期內,國美控股將應國美電器及真快樂之要求提供倉儲服務(包括一般商品之倉儲),各年度交易金額之上限(不包括增值稅)均不得超過人民幣9億元。



集團的電子商務平台近年迅速發展,其銷售網絡已覆蓋全國,集團亦正將實體店網絡擴大至三至六線城市。故此,物流及倉儲服務需同步升級以提升客戶購物體驗。上述3項協議將有助三方結合自身廣闊的業務地區網絡,使客戶能享受更快的配送服務,獲取更佳的購物體驗,形成顯著競爭優勢。除向終端客戶配送外,協議下的物流及倉儲服務亦提供集團內公司之間的物流,涵蓋倉庫與倉庫之間、門店與門店之間的配送以及從倉庫至門店的配送等,為集團之電子商務及實體店業務提供戰略支持。



房地產開發管理服務協議

在房地產開發管理服務方面,國美電器及國美控股就重續房地產開發管理服務協議,訂立了2022年房地產開發管理服務協議。於合約期內,國美控股將應國美電器之要求提供房地產開發管理服務,各年度交易金額之上限(不包括增值稅)分別不得超過人民幣3億元、人民幣4億元及人民幣5億元。



集團於中國多個地區擁有物業,並擬開發為包含辦公樓、商舖、倉儲及物流中心之綜合物業。由於集團缺乏管理有關房地產項目開發的技術及知識,而國美控股則於管理類似項目的開發方面經驗豐富,故雙方訂立上述協議以委聘國美控股,為集團正在開發的房地產項目提供房地產開發管理服務。



一般服務協議

在一般服務方面,國美電器、真快樂及國美控股三方新訂立2022年第一項服務協議及2022年第二項服務協議。根據2022年第一項服務協議,於合約期內,國美控股及真快樂將應國美電器之要求提供服務(包括技術服務、平台服務、軟件服務、供應鏈成員服務、增值服務、引流服務及代運營服務),各年度交易金額之上限(不包括增值稅)分別不得超過人民幣80億元、人民幣120億元及人民幣150億元。根據2022年第二項服務協議。於合約期內,國美電器及真快樂將應國美控股之要求提供服務(包括技術服務、平台服務及引流服務),各年度交易金額之上限(不包括增值稅)分別不得超過人民幣100億元、人民幣150億元及人民幣200億元。



上述2項協議一方面能提高集團的經營效率及擴展其業務規模,使集團能利用真快樂、共享共建等平台公司的相關資源、服務及其他支持等促進商品交易,以進一步擴大集團品牌影響力,提高銷售及盈利能力。另一方面,國美電器、真快樂及集團亦可向國美控股輸出豐富的線上線下運營及銷售經驗,為其家裝、家居、物流倉儲、酒業等多個業務領域板塊提供開店、營銷、系統服務等多方面支持。



線下展示服務協議

在線下展示服務方面,國美電器、真快樂及國美控股三方新訂立2022年第一項線下展示服務協議及2022年第二項線下展示服務協議。根據2022年第一項線下展示服務協議,於合約期內,國美控股及真快樂將應國美電器之要求提供線下展示服務,以於母集團線下平台展出及展示其產品,各年度交易金額之上限(不包括增值稅)分別不得超過人民幣8億元、人民幣15億元及人民幣25億元。根據2022年第二項線下展示服務協議,於合約期內,國美電器及真快樂將應國美控股之要求提供線下展示服務,以於集團線下平台展出及展示其產品,各年度交易金額之上限(不包括增值稅)分別不得超過人民幣10億元、人民幣20億元及人民幣30億元。



上述2項協議的訂立將為集團向全零售生態共享平台轉型提供戰略支撐,加快集團線上線下平台形成深度融合,實現所有線上精品於線下平台落地展示,為用戶提供線上線下全場景的優質購物體驗。



售後服務協議

在售後服務方面,國美電器與真快樂新訂立2022年售後服務協議。於合約期內,國美電器將應真快樂之要求提供售後及安裝服務,各年度交易金額之上限(不包括增值稅)分別不得超過人民幣3億元、人民幣4億元及人民幣5億元。



上述協議的訂立將能補充真快樂的售後服務能力,助其構建零售全鏈路服務能力,持續為用戶帶來更優質及便捷的服務體驗。



可換股債券投資協議

於2021年11月26日,集團間接全資附屬公司寧波鵬信興宇信息技術有限公司(「認購人」)與間接持有安迅物流100%股權的北京鵬潤(「發行人」)訂立可換股債券投資協議(「協議」)。目前公司控股股東黃光裕先生通過其全資實益擁有的迅贏投資有限公司及北京萬盛源物業管理有限責任公司間接擁有發行人80.5%股權,認購人持有發行人19.5%股權。根據協議,認購人同意以年利率5%的利息率向發行人認購人民幣9億元的五年期債券,並可在雙方協定下額外延長兩年。於債券期限內,認購人有權酌情行使購股權。行使購股權後,認購人將持有發行人的30.0%股權,發行人將被視為公司的聯營公司。在購股權尚未被行使的情況下,發行人有權於發行日期起計第三週年後的任何時間提前贖回債券之尚未行使餘額(連同應計利息)。



上述交易能夠為集團帶來穩定的利息收入,從而提升其盈利能力。與此同時,購股權使認購人於未來能適時進一步獲得發行人的股權,進而持有預期未來高速增長的安迅物流。安迅物流為全國綜合物流服務供應商,其服務範圍涵蓋31個省級行政區,超過700個地╱縣級城市及超過2,800個區╱縣,並於全國各地超過42,000個四級鄉鎮均有完整配送網絡。收購安迅物流的股權將有助進一步增強集團的物流能力,加快集團向全零售生態共享平台的戰略轉型及「家•生活」戰略的推進,與集團發展方向高度契合。



關於國美零售控股有限公司

國美零售控股有限公司於2004年7月在香港聯交所上市(股份代號:493)。國美集團1987年於中國成立,是中國領先的科技型、體驗型、娛樂態、社交化的家生活科技零售服務商。在「家•生活」第二階段戰略指引下,國美零售以互聯網技術推動線上線下融合、以強供應鏈支撐存量業務增長、以新場景導入新業務、以物聯網技術構建後服務市場、以大數據驅動門店的精細化運營、以網絡優化提升市場競爭力,通過服務能力提高零售競爭門檻,全方位發力實現從電器零售商向家庭整體解決方案提供商的轉型。國美零售將持續用科技和智慧締造真快樂,成為人們最喜歡的娛樂賣、娛樂買、分享樂消費平台。



更多詳情請瀏覽公司網站:www.gome.com.hk







