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來源 Jacobson Pharma Corporation Limited 雅各臣公佈二零二二財年中期業績 疫情下非專利藥業務保持強韌 銷售增長11.6%

有信心保持強勁的增長勢頭

宣派中期股息每股1.2港仙

較二零二一財年中期增加50%

香港, 2021年11月26日 - (亞太商訊) - 從事基礎藥物、專科藥物及品牌醫療保健產品研發、生產、市場推廣及銷售的領先企業─雅各臣科研製藥有限公司（「雅各臣」或「公司」；股份代號：2633 )今天公佈公司及其附屬公司（統稱「集團」）截至二零二一年九月三十日止六個月（「報告期」）的中期業績。



隨著非專利藥業務的公營界別及私營界別均逐步復甦，加上香港的2019冠狀病毒病疫情（「疫情」）趨於穩定，集團於報告期內錄得總收益約750.4百萬港元，較去年同期增長7.9%。經營溢利為116.9百萬港元，期內溢利為82.9百萬港元，與截至二零二零年九月三十日止的經調整經營溢利*及經調整期內溢利*相比分別大幅增長28.5%及46.2%。



集團的財政狀況維持穩健，擁有強勁的現金流，報告期內扣除利息、稅項、折舊及攤銷前的經調整盈利(經調整EBITDA)為203.9百萬港元，使淨資產負債率從二零二一年三月三十一日的38.4%顯著下降至報告期末的27.7%。此外，截至報告期末，集團的現金結餘為537.1百萬港元，十分充裕。董事會宣佈派發截至二零二一年九月三十日止六個月的中期股息每股 1.2港仙（二零二一財年中期：0.8港仙），較二零二一財年中期股息增加50%。



非專利藥業務表現強韌

於報告期內，集團非專利藥業務的收益為562.2百萬港元（二零二一財年中期：503.8百萬港元），錄得穩定增長11.6%，這是由於受到公營界別錄得9.3%的穩健增長以及私營界別顯著復甦，締造13.8%增幅所推動。



儘管於疫情期間，一般感冒及流感藥物的需求受社交距離措施及佩戴口罩習慣影響有所下降，但長者及慢性病患者對藥物仍有強大需求。例如在集團供應的心血管藥中，血管緊張素II拮抗劑類別及降脂產品類別的銷售於報告期內分別錄得34.4%及27.7%的顯著增長，此乃歸因於獲取有關氯沙坦片(Losartan Tablet)及瑞舒伐他汀片(Rosuvastatin Tablet)的新業務，加上培哚普利片(Perindopril Tablet)等降壓藥於公營界別的使用亦持續增加。



此外，集團的牛皮癬配劑以及專注力失調及過度活躍症(ADHD)藥物的治療類別亦分別錄得328.1%及88.8%的強勁增長，這是由於在公營界別獲得新的公開招標項目所致。於報告期內，集團亦獲得多項首次公開招標項目，包括阿托西班注射劑(Atosiban Injection)、艾達黴素注射劑(Idarubicin Injection)、200毫克規格的喹硫平(Quetiapine)緩釋片劑以及5毫克及10毫克規格的氟哌啶醇片(Haloperidol Tablet)。集團的抗潰瘍藥及降壓類別產品亦於私營界別分別錄得24.2%及88.0%的強勁增長。



集團繼續致力提升產品組合，於報告期內推出多項新產品，包括Antisob注射劑(Antisob Injection)、艾達黴素注射劑(Indarubicin Injection)、阿維A酸膠囊(Acitretin Capsule)、阿托莫西汀膠囊(Atomoxetine Capsule)、非那雄胺片(Finasteride Tablet)、后馬托品眼滴劑(Homatropine Eye Drops)、氧氟沙星滴眼滴劑(Ofloxacin Eye Drops)及滴耳藥水。此外，集團已就多項即將上市的新產品獲得註冊批准，例如非布司他片(Febuxostat Tablet)、酒石酸溴莫尼定及第莫洛滴眼液(Brimonidine and Timolol Eye Drops)、奥美沙坦片(Olmesartan Tablet)、替米沙坦(Telmisartan)及氫氯噻嗪片(Hydrochlorothiazide Tablet)。



除了研發項目之外，集團亦已就四項中樞神經系統及免疫調節類型的歐洲專科藥物簽訂獨家授權協議。



品牌醫療保健業務表現穩定

集團從事消費者品牌醫療保健品業務的附屬公司健倍苗苗（保健）有限公司（股份代號：2161 )於報告期內錄得銷售收益188.2百萬港元，輕微下降1.8%，主要因為2019冠狀病毒病疫情持續影響本地及鄰近地區的消費需求。



於香港及澳門分銷復星BioNTech復必泰疫苗

集團為復星BioNTech復必泰疫苗(「疫苗」)在香港及澳門的獨家分銷商。復星BioNTech復必泰疫苗接種計劃於二零二一年三月十日在香港展開。截至報告期末，集團已向香港及澳門政府的衞生署及社區疫苗接種中心提供合共6.9百萬劑疫苗。倘衞生部門認為加強接種屬必要，雅各臣將繼續與上海復星醫藥（集團）股份有限公司合作，為公眾供應第三劑疫苗。



雅各臣主席及行政總裁岑廣業先生總結：「自二零二零年初以來，2019冠狀病毒病對香港經濟造成前所未有的影響。面對嚴峻的市場環境，我們致力保持業務穩定發展。其中有賴集團多元化的產品組合，尤其是非專利藥業務，在本港慢性病日漸流行及人口老化的帶動下呈現持續強韌的增長。我們一直以來致力促使我們的產品組合商機最大化，並通過引進授權及內部研發豐富產品組合，從而幫助集團抵擋市場挑戰，並為業務持續健康發展奠下穩固基礎。



我們深信疫情所帶來的大部分挑戰已經過去，有信心業務增長勢頭將延續至二零二二財年下半年，推動集團更上一層樓。我們將繼續善用本身研發能力、銷售及分銷網絡的優勢，把握市場機遇，促進雅各臣的業務穩定發展。」



關於雅各臣科研製藥有限公司（股份代號：2633）

雅各臣是香港領先的醫藥公司，擁有垂直整合的業務，包括基礎藥物及專科藥物的研發、生產、分銷、銷售及物流。作為香港主要的非專利藥供應商，集團在香港私營及公營領域，具有最廣泛的銷售及分銷的市場覆蓋，並積極向策略性選擇的亞洲市場伸延擴展。集團於香港設有10間PIC/S GMP認證的非專利藥生產設施，並在各種治療藥物類別中擁有廣泛的產品組合與享有優越市場地位。



同時，集團一直致力透過增加各種高增值產品，策略性地擴大其非專利藥的產品組合。扎根香港，集團已於中國、澳門、台灣、新加坡及柬埔寨開設營運子公司，建立區域性商業平台，以把握亞太區及大中華地區的市場潛力。而自 2017 年 6月 1 日，集團獲納入 MSCI 香港微型股指數成份股。更多詳情請瀏覽雅各臣科研製藥有限公司網站：http://www.jacobsonpharma.com/





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