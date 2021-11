Friday, 26 November 2021, 18:41 HKT/SGT Share:

來源 Tianda Pharmaceuticals Limited 天大藥業2021年中期業績 業務顯著增長

繼續加強創新研發、加大業務拓展力度

香港, 2021年11月26日 - (亞太商訊) - 天大藥業有限公司(天大藥業或本集團 ,股份代號 :0455.HK) 欣然宣佈截至2021年9月30日止六個月(報告期)的中期業績。報告期內,本集團三個業務板塊均錄得顯著增長,收入2億3,650萬港元,同比增長26.2%。本集團財務狀況穩健,於2021年9月30日,淨資產7億7,700萬港元,銀行結餘及現金2億220萬港元,加上未動用銀行貸款額度7,780萬港元,本集團具充足財務資源支持業務穩步發展。



中醫藥業務收入5,800萬港元,同比增長64.2%。順應國家對中醫藥產業的政策支持,本集團經過逾五年的努力已形成中醫藥全產業鏈佈局,涵蓋中藥材貿易、中藥飲片生產、中醫藥研發、中藥全產品線及國內外購銷。藥物和醫療科技業務收入1億7,490萬港元,同比增長16.6%。主要產品心腦血管用藥托平®纈沙坦膠囊在全國同類產品中銷量第一,正抓住在國家第三批集中帶量採購第一順位中標的機會,放量增長。位於珠海金灣的新研發及製藥基地將於明年1月投產,銳意打造成為一個高標準、高質量、高效能的醫藥健康產業基地。醫療和保健服務收入360萬港元,同比增長79.5%。報告期內,首次採用股權投資合作模式與著名中醫專家共同投資開設天大館, 該合作模式將成為快速拓展天大館的重要手段。同時,本集團加快構建中醫雲端科技平臺「雲上天大館」,提供線上智能診症、大健康電商等服務,與天大館實體館互相助力,致力發展「天大館」成為中醫館第一品牌。



本集團繼續加強創新和研發,在經典名方開發、心腦血管用藥、兒科用藥、糖尿病用藥等方面均有序推進。同時,加大業務拓展(BD)力度,與研發有機聯動,通過外部引進、自主研發、合作研發等方式,提高管線內研發項目的品質和數量,進一步豐富產品線,並在全球範圍內尋找前沿技術和產品機會,助力公司整體業務發展。



國家在「第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要」中提出推動中醫藥傳承創新,堅持中西醫並重和優勢互補,大力發展中醫藥事業,為本集團業務發展提供良好的政策紅利。本集團將貫徹實施「三個發展」的戰略,深度佈局三大業務板塊,積極審視併購機會,加快業務增長和規模擴大步伐,致力發展成為立足中國,輻射全球的領先醫藥企業,為守護人類健康做出更大貢獻。



有關天大藥業有限公司

天大藥業有限公司(香港聯交所上市公司,股份代號0455)以發展中醫藥產業為基礎,發展創新藥物和醫療科技,發展優質醫療和保健服務,致力發展成為立足中國,輻射全球的領先醫藥企業。



